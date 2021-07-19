Малиновое варенье без варки за десять минут – рецепт быстрой заготовки на зиму

Малину на зиму можно заготовить разными способами: заморозить и поместить в морозильную камеру, сварить варенье, джем или компот. Но лучше, когда она не попадает под влияние температур, а просто перетирается с сахаром. Малиновое варенье без варки следует хранить в холодильнике или заморозить, чтобы позже использовать по мере необходимости. Сырое малиновое варенье можно намазывать на хлеб, использовать как начинку для блинов или добавлять в чай
2. Засыпать сахаром и хорошо размять с помощью деревянной ложки или картофельного пресса.
3. Разложить в сухие стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками.
Как хранить сырое малиновое варенье
Хранить малину без варки в холодильнике. Можно разложить сырое малиновое варенье по контейнерам и убрать в морозильную камеру, а затем дать оттаять при комнатной температуре.