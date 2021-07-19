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Малиновое варенье без варки за десять минут – рецепт быстрой заготовки на зиму

Малиновое варенье. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ягоду нужно будет перетереть с сахаром, количество которого можно регулировать. Затем варенье можно разложить по контейнерам и хранить в морозильной камере. Размораживать – при комнатной температуре, пишет «Сегодня».

Малину на зиму можно заготовить разными способами: заморозить и поместить в морозильную камеру, сварить варенье, джем или компот. Но лучше, когда она не попадает под влияние температур, а просто перетирается с сахаром. Малиновое варенье без варки следует хранить в холодильнике или заморозить, чтобы позже использовать по мере необходимости. Сырое малиновое варенье можно намазывать на хлеб, использовать как начинку для блинов или добавлять в чай

Малина на зиму без варки

Ингредиенты

 
  • Малина – 1 кг
  • Сахар – 1 кг

Способ приготовления:

 
1.Собранную в солнечный день малину перебрать. Высыпать ягоды в чистую посуду.

2. Засыпать сахаром и хорошо размять с помощью деревянной ложки или картофельного пресса.

3. Разложить в сухие стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками.

Как хранить сырое малиновое варенье

Хранить малину без варки в холодильнике. Можно разложить сырое малиновое варенье по контейнерам и убрать в морозильную камеру, а затем дать оттаять при комнатной температуре.


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