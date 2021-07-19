Малиновое варенье без варки за десять минут – рецепт быстрой заготовки на зиму

Малину на зиму можно заготовить разными способами: заморозить и поместить в морозильную камеру, сварить варенье, джем или компот. Но лучше, когда она не попадает под влияние температур, а просто перетирается с сахаром. Малиновое варенье без варки следует хранить в холодильнике или заморозить, чтобы позже использовать по мере необходимости. Сырое малиновое варенье можно намазывать на хлеб, использовать как начинку для блинов или добавлять в чай