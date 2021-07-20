Пять моментов конфетно-букетного периода, на которые никто не обращает внимание, а зря

Может быть не все, но точно большинство отношений начинается с конфетного-букетного периода, когда оба партнера легки, влюблены и готовы раствориться друг в друге. И практически все влюбленные в это время совершают одни и те же ошибки, которые могут сказаться на отношениях в дальнейшем, пишет «Лиза».

Вы идеализируете друг друга

В это время и парням, и девушкам свойственно приписывать своей только появившейся «половинке» качества идеала, который был придуман за долго до встречи. И неважно, подходят ли эти качества возлюбленному, нужны ли они самому мечтателю, но партнеру в любом случае становится некомфортно от тех ожиданий, которые навешивает на него возлюбленный(ая). Более того, розовые очки бьются, как правило, стеклами внутрь. Поэтому вместо того, чтобы загонять в рамки человека, начни узнавать его, и возможно, перед тобой откроется кто-то намного интереснее, чем тот список параметров, который ты себе нажелала.

Вы растворяетесь друг в друге

Особенно этим «страдают» представители прекрасного пола. Да, после долгого одиночества хочется словно утолить жажду и пить-пить-пить. И быстро забываются свои дела, увлечения, интересы, появляется «мы», и не остается времени на своих друзей-подруг, вся жизнь замыкается на одном человеке. Но, к сожалению, очень быстро это или надоедает, или становится неинтересно для самого объекта обожания. Поэтому важно сохранять свою индивидуальность, заниматься собой, интересоваться чем-то «своим», даже если партнер не разбирается или не поддерживает. Так ты останешься интересной личностью и скорее всего, продлишь такой прекрасный период ухаживаний.

Вы закрываете глаза на ошибки, недостатки

Часто словно заплаткой залепляется непонравившееся поведение или поступок, который не ожидали или разочаровал. Безусловно, стоит давать второй шанс, и более того, когда ты влюблена и гормоны мешают рационально мыслить, пережить подвох будет проще. Но это не значит, что надо пускать на самотек то, с чем ты объективно в обычной жизни не сможешь смириться. Необходимо поднять тему, поделиться своими мыслями, чувствами, рассказать об опасениях, тем самым дать понять, что есть темы, которые неприемлемы для вас.

Вы строите воздушные замки

Да, когда романтика закончится, отношения перейдут в другую, не менее приятную фазу глубокого чувства, доверия, построения крепких отношений. Но сейчас тебе кажется, что так, как есть, будет всегда. И ты не задумываешься о том, как ты сможешь организовать быт, ведь несколько часов свиданий — не то же самое, что совместное проживание под одной крышей 24/7, с плохим настроением, проблемами на работе, болезнями и неприятностями. Да, возможно сейчас ты не хочешь лишний раз тревожить партнера своими проблемами или умалчиваешь о своих сомнениях, но если не обухом по голове, то хотя бы аккуратно и с любовью знакомь своего партнера с собой настоящей, которая чем-то недовольна или чего хочет. И позволяй ему проявляться и чувствовать твою поддержку и веру в ваши отношения.

Вы не думаете о мелочах, из которых строится жизнь