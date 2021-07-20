Вт, 20.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Пять моментов конфетно-букетного периода, на которые никто не обращает внимание, а зря

Конфетно-букетный период. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Начало отношений — это время романтики, подарков и безмятежности. И, кажется, о каких минусах может идти речь? И все же попробуем разобраться, настолько ли все безоблачно, как мы привыкли слышать и мечтать.

Может быть не все, но точно большинство отношений начинается с конфетного-букетного периода, когда оба партнера легки, влюблены и готовы раствориться друг в друге. И практически все влюбленные в это время совершают одни и те же ошибки, которые могут сказаться на отношениях в дальнейшем, пишет «Лиза».

Вы идеализируете друг друга

В это время и парням, и девушкам свойственно приписывать своей только появившейся «половинке» качества идеала, который был придуман за долго до встречи. И неважно, подходят ли эти качества возлюбленному, нужны ли они самому мечтателю, но партнеру в любом случае становится некомфортно от тех ожиданий, которые навешивает на него возлюбленный(ая). Более того, розовые очки бьются, как правило, стеклами внутрь. Поэтомувместо того, чтобы загонять в рамки человека, начни узнавать его, и возможно, перед тобой откроется кто-то намного интереснее, чем тот список параметров, который ты себе нажелала.

Вы растворяетесь друг в друге
 

Особенно этим «страдают» представители прекрасного пола. Да, после долгого одиночества хочется словно утолить жажду и пить-пить-пить. И быстро забываются свои дела, увлечения, интересы, появляется «мы», и не остается времени на своих друзей-подруг, вся жизнь замыкается на одном человеке. Но, к сожалению, очень быстро это или надоедает, или становится неинтересно для самого объекта обожания. Поэтомуважно сохранять свою индивидуальность, заниматься собой, интересоваться чем-то «своим», даже если партнер не разбирается или не поддерживает.Так ты останешься интересной личностью и скорее всего, продлишь такой прекрасный период ухаживаний.

Вы закрываете глаза на ошибки, недостатки

Часто словно заплаткой залепляется непонравившееся поведение или поступок, который не ожидали или разочаровал. Безусловно, стоит давать второй шанс, и более того, когда ты влюблена и гормоны мешают рационально мыслить, пережить подвох будет проще. Ноэто не значит, что надо пускать на самотек то, с чем ты объективно в обычной жизни не сможешь смириться.Необходимо поднять тему, поделиться своими мыслями, чувствами, рассказать об опасениях, тем самым дать понять, что есть темы, которые неприемлемы для вас.

Вы строите воздушные замки

Да, когда романтика закончится, отношения перейдут в другую, не менее приятную фазу глубокого чувства, доверия, построения крепких отношений. Но сейчас тебе кажется, что так, как есть, будет всегда. И ты не задумываешься о том, как ты сможешь организовать быт, ведь несколько часов свиданий — не то же самое, что совместное проживание под одной крышей 24/7, с плохим настроением, проблемами на работе, болезнями и неприятностями. Да, возможно сейчас ты не хочешь лишний раз тревожить партнера своими проблемами или умалчиваешь о своих сомнениях, но если не обухом по голове, то хотя быаккуратно и с любовью знакомь своего партнера с собой настоящей, которая чем-то недовольна или чего хочет.И позволяй ему проявляться и чувствовать твою поддержку и веру в ваши отношения.
 
Вы не думаете о мелочах, из которых строится жизнь

Не последний по значению пункт, надо отметить. Ведь каждый воспитывался в своей семье, с какими-то правилами и законами, рос в определенной среде, которая поддерживала его или нет. Строил планы, исходя из картины мира, в которой жил до знакомства с объектом любви. И уже к этому моменту имеет мелкие, но важные привычки, которые при наложении на привычки партнера должны совпасть или быть обговорены, чтобы не вызывать конфликтов в будущем. Поэтому не стоит занижать или обесценивать свой опыт, ведь именно благодаря ему вы встретились и влюбились друг в друга. Более того,вы именно такие разные и нужны, чтобы познавать жизнь во всех ее проявлениях.


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back