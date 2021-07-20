Завтра будет поздно: 17 вещей, которые скоро войдут в моду, но купить их стоит прямо сейчас

В наше время мода бывает разная: на одежду, макияж, книги, прически, интерьер. И даже модная работа, модная архитектура — в общем, мода есть на все. Она стремительна, так что сегодня в тренде может быть одно, а завтра уже совершенно другое. А еще мода любит возвращаться. И то, что было модным 30 лет назад, может стать снова актуальным завтра.

Каждый год мода меняется, но неизменным остается понятие стиля . Именно он позволяет формировать неповторимые образы с учетом последних тенденций и новинок одежды, но при этом с индивидуальным подходом к деталям. Ниже — то, что тебе стоит взять на вооружение прямо сейчас.

Трикотажный тотал-лук, трикотажные костюмы, юбки. Кроп-топ плюс кардиган, либо джемпер плюс юбка или брючный костюм. Либо это платье-труба из трикотажа. Яркие костюмы цвета фуксии, яркого-синего или оранжевого. Жакет плюс брюки либо жакет плюс бермуды. Мини-юбки, маленькие кожаные, твидовые или из костюмной ткани в клетку, топы бра или просто укороченные. Зеленый цвет остается и на следующий сезон. Зеленый жакет или зеленая рубашка, платье или брюки, но уже более глубокого цвета, не сильно яркого. Брюки-клеш и брюки с разрезами либо по бокам, либо спереди. Платья-комбинации , которые с нами давно, теперь с кружевами и напоминают шелковые комбинации 20-х годов прошлого века. Это должен быть нежный шелк и нежные кружева. Корсеты и все изделия, которые напоминают корсеты. Например, толстовки, но сшитые так, как будто сверху надет корсет. Футболки или платья, которые имитируют корсет. Либо сами корсеты, которые будут надеваться сверху на что угодно. Вязаные жилетки как базовых цветов, так и нейтральных. Костюм-двойка, но двойка с рубашкой . Брюки широкие, рубашка оверсайз. Джемпера, лонгсливы, майки, футболки, платья с полоской. Сиреневый и лавандовый цвет абсолютно во всем. И в костюме, и в романтичном платье, и в рубашке будто бы снятой с мужского плеча. Леопардовый принт осенью станет еще более масштабным трендом. Это могут быть рубашки, платья, юбки — все, что твоей душе угодно. Джинсы стрейч с естественной посадкой , как с показа Celine. Одежда на несколько размеров больше. Футболки удлиненные, оверсайзные сохранятся и в будущем сезоне. Принты с арт-объектами, черно-белой графикой. Олимпийки на молнии. Один из важных трендов 90-х украсит спортивный и разбавит более классический образ. Объемные бомберы и свитшоты, подчеркивающие твою хрупкость. Изделия из серебряных тканей : серебряные поверхности, джинсы с серебром, топы с пайетками. Яркая одежда — сочные, насыщенные цвета обязательно будут переходить в осень.

Что мы знаем про моду? Определение гласит, что это совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Но в современной жизни она стала занимать непропорционально много места и давно вышла за рамки, предписанные ей обществом.

Все чаще происходит наоборот — мода заставляет подчиняться себе. Когда приходишь в торговый центр, где каждый магазин обещает 70–80% скидки, хочется купить все. Только тебе это ни к чему, потому что нужно подходить к шопингу с умом, чтобы не мучиться из-за проблем «мне нечего надеть» и «я не модная».

Советую заранее составить список, и в бутиках обращать внимание только на те вещи, которые будут в тренде, но купить их можно уже сейчас.



