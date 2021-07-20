Краткое пособие для отпускниц: самые модные позы для фото в Instagram

Освоив древнее мастерство позирования, вы будете получаться на фото не хуже, чем голливудские звезды или отечественные поп-дивы. На обучение уйдет совсем немного времени, но после него вы можете по праву считать себя настоящим гуру в этом вопросе.

Поза «подсолнух»

Имя sunflower pose этой позе дали журналисты, постоянно сталкивающиеся с ней на фото звезд разного калибра. Точно известно, что фотографироваться «подсолнухом» обожает американская певица Николь Шерзингер. Для нее вам понадобится один важный атрибут – широкополая шляпа.

Встаньте прямо, положив одну руку на бедро, а другой придержите шляпу, как будто ее уносит ветер. Голову при этом можно или поднять или, наоборот, наклонить – как вам больше нравится.

Поза позволяет визуально вытянуть тело, украв несколько лишних килограммов. Кроме этого, она без хлопот решает одну из извечных проблем позирования – куда девать руки. Если у вас вдруг не оказалось под рукой шляпы, то можно просто закинуть руку за голову – выйдет ненамного хуже.

Поза «на колени»

Тут все предельно просто и комментарии явно излишни. Если у вас есть море, песок и… колени, то у вас наверняка все получится даже без репетиций. Такая поза дает возможность убрать подальше из кадра ноги, если они оказались немного не готовы к пляжному сезону.

Поза «на корточках»

Поза, называемая на английском getting leggy, Дает возможность создать дерзкий, даже хулиганский образ. Чтобы ее принять сядьте на корточки, выставьте одну ногу вперед и положите на нее руку. Если вы попросите фотографа сместить камеру вниз, то это визуально сделает ногу длиннее и стройнее.

Есть и другие варианты этой позы, так что если поэкспериментировать, то можно получить немало отличных неординарных кадров.

Поза «прогиб в спине»

Англоязычное название этой самой соблазнительной позы booty pop. Чтобы ее принять, достаточно встать на четвереньки и как можно сильнее прогнуться в пояснице. В этом положении хорошо скрыты недостатки в районе талии и особо подчеркнуты бедра и ягодицы.

Да, даже если вы Эмили Ратаковски, все равно ракурс лучше сместить в сторону, иначе снимок получится так себе.

Поза «вид сзади»

Если у вас нет желания позировать, но при этом есть выдающаяся «пятая точка», то чтобы получить эффектный кадр стоит лишь повернуться спиной. В камеру при этом можно вообще не смотреть и поэтому сразу отпадает проблема с подходящим выражением лица.

Кстати, вы можете использовать эти позы не только на море, но и дома или на даче, как эти девушки, которым пресловутые «шесть соток» заменили пляж.



