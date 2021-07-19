Кубик Рубика: 2,5 млн долларов

Дорого-богато: 10 игрушек, которые стоят миллионы ФОТО: AFP / Scanpix

Обычный кубик Рубика изготавливается из пластика и легко ломается в случае неаккуратного использования. Однако для настоящих ценителей есть кубик Рубика, созданный из золота и инкрустированный изумрудами, аметистами и рубинами. Фред Куеллар изготовил свой шедевр в честь 15-летия популярной головоломки.

Футбольный мяч: 2,59 млн долларов

Дорого-богато: 10 игрушек, которые стоят миллионы ФОТО: AFP / Scanpix

В честь Чемпионата мира по футболу 2010 южноафриканский ювелирный бренд Shimansky представил футбольный мяч, усыпанный белыми (6620 штук) и черными (2640 штук) бриллиантами. На его изготовление ушло три месяца. Но разве поднимется нога ударить по такому мячу?

Барби: 302 500 долларов

Дорого-богато: 10 игрушек, которые стоят миллионы ФОТО: AFP / Scanpix

Барби – любимая кукла большинства девочек. Выпущено множество коллекционных Барби, но самая уникальная из них – «Бриллиантовая». Над образом работал ювелир Стефано Кантури: кукла облачена в черное вечернее платье без бретелек, а ее шею украшает ожерелье с розовым бриллиантом. На аукционе 2010 года этот лот был продан за баснословные 302 500 долларов, а вырученные деньги пошли на исследования онкологических заболеваний.

«Монополия»: 2 млн долларов

Дорого-богато: 10 игрушек, которые стоят миллионы ФОТО: AFP / Scanpix

Основная цель «Монополии» – стать миллионером. Так что неудивительно, что есть версия игры, которая буквально стоит миллионы. Эта настольная игра, представленная Сидни Мобелл из Сан-Франциско в 1988 году, изготовлена из золота 750 пробы и инкрустирована 165 драгоценными камнями. Один только набор кубиков, украшенных 42 бриллиантами, стоит 100000 долларов.

Плюшевый мишка: 2,1 млн долларов

Дорого-богато: 10 игрушек, которые стоят миллионы ФОТО: AFP / Scanpix

Плюшевые игрушки умиляют не только детей, но и взрослых. Мы даем им имена, наделяем характером, говорим с ними и даже берем в поездки. Прославленный немецкий бренд Steiff, выпускающий игрушки с 1880 года, знает, как порадовать даже самых взыскательных покупателей. В 2000 году Steiff вместе с модным брендом Louis Vuitton выпустил плюшевого мишку в наряде путешественника и даже багажом. Об этлом пишет портал Bigpicture.ru.

Механическая кукла: 6,25 млн долларов

Дорого-богато: 10 игрушек, которые стоят миллионы ФОТО: AFP / Scanpix

Механические игрушки обладают особым обаянием, будто попали к нам из мира стимпанка. «L’oiseleur» или «Дрессировщик птиц» – детище Кристиана Балли – 120-сантиметровая механическая кукла, одетая в наряд эпохи Возрождения и украшенная золотом и жемчугом. Созданная из 2340 деталей, игрушка умеет двигаться и играть на флейте «Marche des Rois» Жоржа Бизе.

Game Boy: 30 000 долларов

Дорого-богато: 10 игрушек, которые стоят миллионы ФОТО: AFP / Scanpix

В 2006 году в честь 17-летия Nintendo Game Boy британская компания Asprey of London выпустила в прямом смысле ослепительную игровую консоль. Корпус устройства изготовлен из золота 750 пробы, а рамка экрана украшена бриллиантами.

Игрушечный Lamborghini Aventador: 4,6 млн долларов

Дорого-богато: 10 игрушек, которые стоят миллионы ФОТО: AFP / Scanpix

Мало кто может позволить себе купить настоящий Lamborghini. Но даже такая игрушечная модель не по карману! Разработанная немецким инженером Робертом Гульпеном, эта копия, на создание которой ушло более 500 часов, покрыта золотом и платиной, усыпана бриллиантами. Каждая ее деталь, будь то сиденья, фары или колеса, выполнена с большим мастерством.

Кукла: 5 млн долларов

Перед вами коллекционное творение немецкого бренда Madame Alexander. Во что же одета эта белокурая куколка? Наряд от Christian Dior, меха от Oscar de la Renta, аксессуары от Katherine Baumann и Swarovski. Ах, да, еще и 9 карат бриллиантов…

Кукольный замок: 8,5 млн долларов

Дорого-богато: 10 игрушек, которые стоят миллионы ФОТО: AFP / Scanpix

Архитекторы, скульпторы, художники и инженеры 13 лет работали над созданием кукольного замка «Astolat». В распоряжении кукол 29 комнат, среди которых бальный и тренажерный залы, бар, винный погреб и библиотека. Высота здания составляет 274 сантиметра. Интерьер поражает: дневное и вечернее освещение, паркет, изысканная мебель, картины, столовое серебро и множество других ценных деталей.



