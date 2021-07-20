Ортопед назвал шесть хитростей, благодаря которым можно носить каблуки весь день без боли

Когда мы надеваем каблуки, большая часть нашего веса переносится на переднюю часть стопы. Из-за этого часто возникают боль и дискомфорт в ногах. Но любимые лодочки могут перестать быть орудием пыток, утверждает ортопед Кейт Макартур. Ее советы очень кстати — несмотря на засилие спортивной обуви, большинство девушек все еще отдает предпочтение туфлям на каблуках.

Начните практиковаться заранее

Ортопед советует хотя бы несколько раз надеть туфли до первого выхода на улицу, особенно если они новые. «Если вы постоянно ходите в обуви на плоской подошве, а затем внезапно наденете туфли на шпильке, ваши ноги начнут ''протестовать'' уже через пару часов. Потренируйтесь, чтобы минимизировать дискомфорт», — сообщила Макартур.

Покупайте туфли днем

В течение дня стопа увеличивается, поэтому лучше всего отправляться в магазин за новой парой до наступления вечера. Так будет проще определиться с правильным размером.

Используйте силиконовые вкладыши

Кейт советует «укомплектовать» каждую пару туфель специальными силиконовыми вкладышами и стельками, которые защищают от натирания и разгружают стопу.

Следите за педикюром

Может показаться странным, но «свежесть» педикюра играет важную роль в том, как вы будете себя ощущать на каблуках. По словам ортопеда, узкая обувь давит на отросшие ногти, что может привести к тому, что они начнут врастать и причинять боль.

Загадывайте вперед

«Вместо того, чтобы ждать, когда начнут появляться мозоли, примите профилактические меры», — советует Макартур. По мнению ортопеда, лучше всего наклеить пластыри заранее там, где обычно появляются натертости: например, на мизинцы и пятки.

Боритесь с потливостью

В этом могут помочь дезодоранты, созданные для ног. Столь деликатная проблема усугубляет дискомфорт во время ношения туфель, поэтому ортопед советует начать пользоваться средствами от потливости примерно за неделю до мероприятия.



