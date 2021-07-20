Как забыть и разлюбить своего бывшего? Отвечает интегративный психолог

Интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт, нлп-тренер Ольга Адрианова рассказала о трех способах как женщине забыть бывшего возлюбленного, который никак не выходит из головы, и как начать радоваться жизни.

Первый шаг, который рекомендует сделать специалист, — это задуматься и ответить на вопрос: «Что именно цепляет и держит в этих отношениях»?

«Это точно не сам человек. Тебя держат теплые воспоминания, чувства радости, нужности, когда тебя любят и когда о тебе заботятся, когда ты чувствуешь себя счастливой», — рассказала Ольга Адрианова.

Психолог пояснила, что люди хотят вернуть свое состояние счастья, которое было на первом этапе отношений и советует подумать, как можно наполнить себя чувством спокойствия, радости, счастья, ведь человек скучает именно по конфетно-букетному периоду, медовому месяцу, каким-то теплым праздникам, а не по финальной стадии отношений, как правило, наполненной недопониманиями и ссорами.

Второй шаг — необходимо перестать цепляться за других. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит чувство счастья и спокойствия.

«Мы цепляемся за другого человека в надежде, что он сделает нас счастливыми, прекрасными, реализованными, что мы себе сами начнем нравиться, но маленький секрет здесь заключается в том, что ни один другой человек не сможет повлиять на наше внутреннее самоощущение, не сможет сделать так, что ты сама себе начнешь нравиться, не сможет сделать так что ты начнешь вдруг быть счастливой», — пояснила специалист.

Третий шаг — это сменить точку восприятия, прекратить цепляться за проблемы и начать видеть возможности.

«Два абсолютно одинаковых слова: свободная и одинокая. Свободная, но счастливая и одинокая, но несчастная — одинаковые атрибуты, но какое разное наполнение», — заключила психолог.

Ольга Адрианова советует искать в жизни маленькие радости и концентрироваться на них, а не на неудачах.



