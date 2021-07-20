Ничего лишнего: как легко вернуться из отпуска (и похудеть)

Этот сценарий в мини-версии вы проигрываете каждый раз, когда в понедельник на работе открываете почтовый ящик после приятного уик-энда: на вас накатывает волна апатии и нежелания вновь погружаться в этот сумасшедший трудовой ритм. Стоит ли говорить о том, в каких чувствах (да и форме) вы приходите на службу после двухнедельного отдыха? Известный британский эксперт по здоровому образу жизни и правильному питанию Джеймс Дуйган дает советы, как после отпуска за 14 дней органично привести себя не только в физическую, но и психологическую форму, чтобы быстро и безболезненно включиться в нормальную жизнь.

Первое и главное правило — не казните себя, что вообще отправились отдыхать и так здорово отъелись/отоспались. Это, по мнению Джеймса, контрпродуктивно. Отпуск — время, которое вы провели вдали от дома, стрессов, непрекращающихся забот и постоянных ограничений во всем — полезен не только для духа, но я для тела (несмотря на прибавку в весе). То, что вы провели больше времени, чем обычно, наслаждаясь едой — нормально. Наверняка, все это время вы ели не только больше, чем обычно, но и более вдумчиво: шли на обед, когда действительно хотели есть, выбирали в меню именно то, что желали попробовать, наслаждаясь, смаковали вкус каждой ложки.

Второе, о чем Дуйган советует подумать — то, какое место в вашей жизни занимают четыре ключевых элемента хорошего самочувствия. Эти элементы — питание, движение, сон и образ мыслей. Вместе с ним анализируем их подробно, чтобы в правильной комбинации сделать неотъемлемой частью жизни.

Думай

Думай. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

После отпуска вы поправились и теперь хотите сбросить вес. Пусть это покажется глупым, но все же спросите себя «почему»? Поставить правильные вопросы и найти на них правильные ответы — очень важно. Дуйган приводит такой пример относительно себя самого: «Почему я тренируюсь каждый день? Прежде всего, потому что я хочу быть здоровым и прожить долгую и счастливую жизнь со своей женой, детьми и будущими внуками». Какова цель ваших «минус 3 килограмма»? Чувствовать себя легче, выглядеть как на фото пятилетней давности, влезть в прошлогодние джинсы, нравиться симпатичным прохожим — найдите свою мотивацию, которая будет толкать вас вперед. Импульс желаемого поможет начать с малого (если великое вам пока не по силам или не по возможностям): пройдите часть пути до работы пешком или осильте часть эскалатора при подъеме наверх — вдохните полной грудью и похвалите себя. «Я взбодрилась и освежилась», «Я даже чуть-чуть помолодела», «Ну все, держите меня!» ─ возможно, такие мотиваторы покажутся глупыми и смешными, но они отлично работают на то, чтобы задать мыслям требуемое направление.

Ешь

Еда. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock