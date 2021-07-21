ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Десять бесполезных вещей, которые уже сейчас нужно перестать делать по дому

С ранних лет каждой девочке твердят, что настоящая хозяйка должна всегда содержать дом в абсолютной чистоте. Да и мальчиков родители приучают к порядку с детства. Однако зачастую советы взрослых по наведению порядку в квартире могут оказаться просто бесполезными. Представляем вам список десяти самых бесполезных, но по-прежнему популярных процедур для уборки своего жилья.

Так, первым и самым бессмысленным ритуалом является протирание помытой посуды полотенцем. Возможно, этот стереотип навеян нам кинематографом: нередко можно наблюдать такой кадр, когда бармен стоит за барной стойкой, тщательно протирая вымытые бокалы. К сожалению, в быту стоит руководствоваться совсем другим правилом. Тем более, после такого занятия на посуде может остаться раздражающий ворс.

Все-таки после мытья посуды нет необходимости протирать ее полотенцем. Для наведения лоска лучше всего отдавать предпочтение специальным тряпкам из микрофибры: они способны хорошо впитывать влагу, а их жесткий материал идеально подходит для устранения солевого налета и избавления от ворсинок на обрабатываемой поверхности. К тому же, их стоимость позволяет без особого ущерба семейному бюджету проводить еженедельную замену этой полезной вещи.

Также не нужно всполаскивать посуду, отправляя ее в посудомоечную машину. Достаточно всего лишь очистить посуду от крупных остатков пищи при помощи специальной щеточки.

Также стоит избавиться от привычки чистить овощи перед приготовлением. Известно, что кожура многих плодов содержит огромное количество полезных питательных веществ. Если вы собрались запекать овощи, то вполне достаточно их просто помыть и не чистить кожуру. Тогда вы не только сэкономите время, но и получите совершенно новый вкус еды и все необходимые витамины.

Кроме этого, многим из нас не дает покоя образовавшаяся на стенках чайника и кофеварки пленка-налет. Оказывается, остатки кофе на приборе могут только сделать напиток вкуснее! Специалисты утверждают, что для поддержания чайника в чистоте необходимо промывать лишь обыкновенной водой.

Нет необходимости еще и мыть чугунную сковородку каждый раз после использования. Достаточно протереть ее бумажной салфеткой и смазать маслом. Если же все-таки возникла необходимость ее помыть, то после этого нужно ее хорошо высушить либо прокалить на огне.

Протирать кухонную плиту ежедневно достаточно влажной тряпкой, мыть со средствами — один раз в неделю. Духовку достаточно мыть 3–4 раза в год. А рабочую поверхность при жарке рыбы и мяса желательно накрывать фольгой — так вы защитите ее от брызг жира.