«Упала, встала, пошла»: пять правил взрослой женщины

«Выбирать тех, кто выбрал тебя»

Очень простое правило, которое избавит вас от ненужных телодвижений, траты времени и сил, пишет Cluber.com.ua.

Выбирать тех, кто уже выбрал тебя, это обо всем, что случается в жизни:

Выбрать мужчину, который уже решил, что ты — и есть та самая, единственная. В противном случае ты будешь иметь отношения, которые имеют тебя (простите за мой французский).

Сказать «Да» тому издательству, которое захотело видеть тебя своим автором даже в отсутствие написанной книги.

Дружить с тем человеком, который считает тебя своим другом, а не скажем, просто знакомой или приятельницей.

«Все приходит вовремя. Если оно не приходит, значит еще не время»

Это правило экономит кучу энергии и времени, я вам скажу!

Например, вы хотите переехать в другой город или страну. Представляете себе, как хорошо вам там будет. Ищете там работу и жилье и… что-то случается такое, что препятствует вашему переезду.

А через какое-то время вас приглашают на работу в тот город, в который вы тогда не сумели попасть.

Мистика?! Нет, жизнь к вам благосклонна! И потому дает вам то, чего вы хотите. Но тогда, когда считает для вас это полезным.

«Никогда не говори никогда»

Не думай, что всё и всегда будет происходить по твоему плану. Иногда у жизни имеются на тебя свои планы и эти планы могут чрезвычайно не понравиться тебе.

Конечно, можно и «пободаться» с жизнью. А смысл?

«Ничего не бойся»

«Хуже смерти ничего не бывает» — говорила моя любимая бабуля. И была права.

Если ты жива прямо сейчас, то стоит жить, а не бояться. Когда придет время уйти в мир иной, то это произойдет ровно так и ровно в тот момент, как предначертано.

Так стоит ли бояться того, что все равно произойдет?

А стоит ли бояться того, что произойдет до этого?

«Упала, встала, пошла»

А вы знали, что в драке нельзя падать, иначе… плохо будет?

Так вот, если жизнь опрокинула вас навзничь и дает вам тумаков, нужно как можно быстрее начать вставать. Если встать не получается, надо ползти.

Если у вас получится встать, нужно идти. А затем можно уже и бегом припустить.