«Упала, встала, пошла»: пять правил взрослой женщины
Никакого притворства!
Никакого притворства!
«Выбирать тех, кто выбрал тебя»
Очень простое правило, которое избавит вас от ненужных телодвижений, траты времени и сил, пишет Cluber.com.ua.
Выбирать тех, кто уже выбрал тебя, это обо всем, что случается в жизни:
«Все приходит вовремя. Если оно не приходит, значит еще не время»
Это правило экономит кучу энергии и времени, я вам скажу!
Например, вы хотите переехать в другой город или страну. Представляете себе, как хорошо вам там будет. Ищете там работу и жилье и… что-то случается такое, что препятствует вашему переезду.
А через какое-то время вас приглашают на работу в тот город, в который вы тогда не сумели попасть.
Мистика?! Нет, жизнь к вам благосклонна! И потому дает вам то, чего вы хотите. Но тогда, когда считает для вас это полезным.
«Никогда не говори никогда»
Не думай, что всё и всегда будет происходить по твоему плану. Иногда у жизни имеются на тебя свои планы и эти планы могут чрезвычайно не понравиться тебе.
Конечно, можно и «пободаться» с жизнью. А смысл?
«Ничего не бойся»
«Хуже смерти ничего не бывает» — говорила моя любимая бабуля. И была права.
Если ты жива прямо сейчас, то стоит жить, а не бояться. Когда придет время уйти в мир иной, то это произойдет ровно так и ровно в тот момент, как предначертано.
Так стоит ли бояться того, что все равно произойдет?
А стоит ли бояться того, что произойдет до этого?
«Упала, встала, пошла»
А вы знали, что в драке нельзя падать, иначе… плохо будет?
Так вот, если жизнь опрокинула вас навзничь и дает вам тумаков, нужно как можно быстрее начать вставать. Если встать не получается, надо ползти.
Если у вас получится встать, нужно идти. А затем можно уже и бегом припустить.
Лежать хорошо в своей постели. Желательно с любимым мужчиной.