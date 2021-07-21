Не ешь — опасно! Какие продукты не сочетаются с лекарствами

О том, с какими продуктами не сочетаются те или иные лекарства, рассказала наш эксперт — научный руководитель российских клиник превентивной медицины Ольга Шуппо.

Антибиотики не сочетаются с цитрусовыми — они ускоряют всасывание, что может вызвать передозировку. Продукты, содержащие кальций и белок, препятствуют усвоению препарата. Рекомендуется подождать 2–3 часа до или после приема лекарств, прежде чем есть творог, сыр, курицу, бобовые или яйца. А вот от жирной, жареной и острой пищи на время лечения вообще стоит отказаться — она влияет на печень, которая и так испытывает большую нагрузку.

Антикоагулянты назначают для разжижения крови для профилактики тромбоза. Помешать процессу может витамин К, содержащийся в листовых овощах и зелени, грецких орехах, печени. На время лечения стоит сократить их употребление. На препараты нового поколения это не распространяется, стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Также стоит ограничить употребление клюквы: содержащиеся в ней антиоксиданты нивелируют действие некоторых активных веществ и могут спровоцировать кровотечение.

Болеутоляющие теряют свои свойства в сочетании с копченостями. На время курса лечения их стоит исключить из рациона.

Железосодержащие препараты плохо усваиваются в сочетании с мучным, сладким, молочными продуктами, чаем и кофе.

Статины, снижающие уровень холестерина в крови, не дружат с цитрусовыми. Содержащиеся в фруктах вещества мешают печени разрушать статины, из-за чего в организме резко увеличивается их концентрация, что может привести к передозировке.

Противоревматоидные лекарства агрессивно воздействуют на слизистую ЖКТ. Чтобы не спровоцировать развитие гастрита, стоит придерживаться щадящей диеты: отказаться от жирного и жареного, наваристых бульонов, бобовых, сырых овощей.



