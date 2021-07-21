Стилист показала, какие вещи из Zara будут выглядеть на вас дешево
Если хотите выглядеть стильно и дорого, одеваясь в масс-маркете, придется потрудиться, пишет wday.ru.
Если хотите выглядеть стильно и дорого, одеваясь в масс-маркете, придется потрудиться, пишет wday.ru.
Супруга миллионера, известная блогер, стилист и основательница курсов The School Of Affluence Анна Бей известна своими смелыми, порой провокационными высказываниями и честными советами. На канал Анны подписано 968 тысяч пользователей, которые прислушиваются к ее мнению и познают секреты стиля, элегантности, женственности и соблазнительности. Отчасти, наверное, чтобы найти такого же богатого мужа. 11 июля блогер поделилась новым
Anna Bey YouTube
Мюли с золотыми звеньями тоже попали под удар. «Если бы не эта напоминающая пластик золотая цепь, я бы в них ходила», — поделилась своим мнением блогерша. Ну что ж, в таком случае ищем модели без золота и носим. Раз их даже миллионерша надела бы.
Anna Bey YouTube
Обсуждению подверглись жакеты и пиджаки критикуемой марки, в которых, с точки зрения стилиста, вы будете выглядеть как сотрудник Zara. Ткань жакетов выглядит тонкой и дешевой, морщится и мнется от малейшего движения.
Anna Bey YouTube
Поделитесь, согласны ли вы с мнением стилиста? Если нет, то по поводу каких позиций? Смотрите и видео.