Ср, 21.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Стилист показала, какие вещи из Zara будут выглядеть на вас дешево

Магазин Zara. Иллюстративное фото. ФОТО: Omar Marques

Если хотите выглядеть стильно и дорого, одеваясь в масс-маркете, придется потрудиться, пишет wday.ru.

Супруга миллионера, известная блогер, стилист и основательница курсов The School Of Affluence Анна Бей известна своими смелыми, порой провокационными высказываниями и честными советами. На канал Анны подписано 968 тысяч пользователей, которые прислушиваются к ее мнению и познают секреты стиля, элегантности, женственности и соблазнительности. Отчасти, наверное, чтобы найти такого же богатого мужа. 11 июля блогер поделилась новымвидеообзором, в котором назвала одежду бренда «удешевляющей» внешний вид.

Анна объяснила подписчицам, что в ассортименте Zara есть вещи, которые нельзя покупать ни под каким предлогом. Они очень простят и делают образ дешевым. В список попал укороченный жакет с имитацией твида, мюли с фальшивым золотом, бежевые шорты с пуговицами, платья и юбки из некачественной ткани.
 
Укороченный жилет, по мнению Анны, — «ходячая реклама Zara». Ткань слишком тонкая, неструктурная, не держит форму и дешевит лук. Бей также порекомендовала подписчицам отказаться от золотых пуговиц и такого цвета фурнитуры в принципе. «Если вы хотите купить что-то в fast fashion, обязательно избегайте таких деталей», — сказала Бей.

Anna Bey YouTube

Мюли с золотыми звеньями тоже попали под удар. «Если бы не эта напоминающая пластик золотая цепь, я бы в них ходила», — поделилась своим мнением блогерша. Ну что ж, в таком случае ищем модели без золота и носим. Раз их даже миллионерша надела бы.

Anna Bey YouTube

Обсуждению подверглись жакеты и пиджаки критикуемой марки, в которых, с точки зрения стилиста, вы будете выглядеть как сотрудник Zara. Ткань жакетов выглядит тонкой и дешевой, морщится и мнется от малейшего движения.

 
Вдобавок к вышеперечисленному эксперт высказалась по поводу цветочных и анималистических принтов, которые, по ее мнению, выглядят дешево и некрасиво. А также отметила проблему излишнего количества бесформенных вещей в ассортименте Zara. Анна Бей назвала бесформенность отпугивающим фактором для мужчин, упомянув, что, пытаясь скрыть недостатки фигуры, такой вещью можно только навредить себе.

Anna Bey YouTube

Поделитесь, согласны ли вы с мнением стилиста? Если нет, то по поводу каких позиций? Смотрите и видео.

 

Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back