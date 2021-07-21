Стилист показала, какие вещи из Zara будут выглядеть на вас дешево

Супруга миллионера, известная блогер, стилист и основательница курсов The School Of Affluence Анна Бей известна своими смелыми, порой провокационными высказываниями и честными советами. На канал Анны подписано 968 тысяч пользователей, которые прислушиваются к ее мнению и познают секреты стиля, элегантности, женственности и соблазнительности. Отчасти, наверное, чтобы найти такого же богатого мужа. 11 июля блогер поделилась новым видеообзором , в котором назвала одежду бренда «удешевляющей» внешний вид.

Анна объяснила подписчицам, что в ассортименте Zara есть вещи, которые нельзя покупать ни под каким предлогом. Они очень простят и делают образ дешевым. В список попал укороченный жакет с имитацией твида, мюли с фальшивым золотом, бежевые шорты с пуговицами, платья и юбки из некачественной ткани.