Ср, 21.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Принципы воспитания детей в Японии, которые нашим мамам покажутся дикими

Японская мама с ребенком. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Японская система воспитания пришлась по душе многим европейским семьям. Идея вырастить ребенка вежливым, спокойным, трудолюбивым и дисциплинированным очень импонирует нашим мамам и папам. Узнаем основные секреты изящного понятия «икудзи», пишет wday.ru.

Иностранные туристы, посещающие Японию, часто удивляются поведению японских детей. Они не такие суетливые и капризные, как западная малышня, у них более зрелое поведение, и они самостоятельнее европейских ровесников.

На просторах Интернета можно найти японские реалити-шоу, как родители отправляют своих чад с первыми поручениями в их жизни. Так, например, пятилетний мальчишка берет за руку двухлетнюю сестренку и идет в город за покупкой продуктов. Конечно, поход в магазин не обходится без приключений, потому что в соседнем дворе малыш стал знакомиться с ребятней, потом заметил, что потерял рюкзачок. Затем забыл, какой список продуктов заказала мама. Но в итоге брат с сестрой самостоятельно купили батат (сладкую картошку), киви, булочные изделия. При этом нигде не потерялись и благополучно вернулись домой. У нас же родители до подросткового возраста возят детей в школу и на секции, и это не только потому, что нужно везде успеть. Мы слишком долго считаем своих сыновей и дочерей маленькими.
Так в чем же секрет воспитания детей в Стране восходящего солнца?
 
Японские дети воспитываются в равенстве

Японцы верят в принцип равенства, согласно которому все люди одинаковы независимо от того, в какой семье они родились. Так, например, детишки высшего сословия посещают ту же школу и те же мероприятия, что и обыкновенные ученики. Понятие о чувстве ответственности не только за себя, но и за равное тебе (по-другому быть не может) окружение воспитывается с раннего детства. Полноценной личностью можно стать только при условии осознания, что остальные люди чувствуют то же самое, что и ты: им так же бывает больно, грустно, страшно или радостно.

В японских школах отсутствует социальный диспаритет: никто не лучше и не хуже окружающих. Понятия конкуренции тоже не существует. Никого не ставят в пример и не унижают. Если кто-то хуже знает математику или нет способностей к музыке, его не станут попрекать, вызывая родителей в школу. На спортивных соревнованиях обычно побеждает дружба или команда.
 
Один из законов общения: ты должен быть доброжелателен к любому человеку, который находится рядом с тобой. Кстати, именно это очень часто удивляет иноземных партнеров, когда они видят, что японец своим поведением никогда не отличает богатого и бедного, интеллектуального или так называемого простого человека.
 
Личным примером взрослые учат малышню всегда и всем улыбаться — это социальная обязанность жителя Страны восходящего солнца. Улыбка — это полубессознательный жест японца и наблюдается даже в те моменты, когда человек ни с кем не общается. Также с юных лет японцев приучают воздерживаться от выражения эмоций, которые могли бы нарушить покой окружающих.
 
Близость матери с ребенком

Японка носит и водит свое чадо повсюду, куда бы ни отправилась: в парикмахерскую, в магазины, на встречу с подругами и прочее. Очень долгое время молодые мамы носят ребенка на себе, а не возят в колясках. Считается, что тактильные ощущения между матерью и малышом придадут уверенности ребенку в будущем. Мама часто спит с младенцем в одной кровати.

Японский менталитет определяется словом «амаэ», которое может быть переведено как «зависимость от благожелательности других» или «зависеть и полагаться на благожелательность другого». Это понятие не имеет точных эквивалентов в других языках. Дети зависят от своих родителей, молодые полагаются на старших, а пожилые члены общества рассчитывают на помощь взрослых детей. Но не надо противопоставлять данную зависимость вышеназванной самостоятельности. Ребенок на расстоянии «благожелательно полагается» на маму, он уверен, что с ним ничего не случится. Может быть, поэтому пример пятилетнего мальчика с сестренкой в городе так показателен.
 
Однокоренное слово «амаэру» переводится как «сладкий», и об отношении ребенка с матерью часто говорят, что он испытывает «амаэру», то есть подлинную сладость. В этом тоже есть свой секрет воспитания. Западные психологи давно установили, что личность легко открывается миру, если в детстве он чувствовал любовь и тепло матери. И наоборот, если он был нежеланным или мать его от себя отстраняла, человек меньше доверяет миру, а значит, тяжелее добивается успеха и расположения в обществе.
 
Философия, направленная на образование и обучение детей, называется «икудзи». Она отражает все своеобразие культуры, в основе которой лежат древние традиции. Подход к воспитанию зависит от возраста ребенка: до пяти лет он Бог, а после пяти — раб.
 
Малыш от 0 до 5 лет — бог
 

В раннем возрасте в ребенке культивируют чувство понимания, что он любим и прекрасен. До пяти лет малыш чувствует себя императором, ему все разрешено, ему во всем потакают. Мама может только предостеречь словами «горячо», «больно», «опасно». Интересно то, что за его падения и ранки она берет ответственность на себя, потому что недоглядела, не поддержала, не кинулась в ту же секунду уберечь. Порой она даже просит прощения у малыша за то, что он ушибся. В это время мама из России позволяет себе накричать на дочь или сына за то, что он «летел не глядя куда и сам виноват».

В Японии не принято повышать на ребенка голос, ему не читают нотации и ни в коем случае не наказывают физически. Максимальное замечание может выглядеть следующим образом: «Если ты продолжишь так себя вести, от тебя все отвернутся».
 
Японцы считают, что поощрительное воспитание несет за собой позитивное отношение к миру. Ребенок, доверяя маме, демонстрирует меньше капризов, требований и агрессии. В противоположность этому методу — строгий принцип воспитания, который усугубляет протест.
 
Ребенок с 6 до 15 лет — слуга

На втором этапе роста родительская любовь не уходит, однако ребенка начинают воспитывать в жестких правилах общества, так как ему необходимо социализироваться. С этого возраста «императора» превращают в «прислугу».

С шестилетнего возраста дети идут в школу, где их учат жить по строгим правилам и становиться частью коллектива. В отрочестве японские дети узнают, что такое хорошо и что такое плохо, как нужно себя вести в обществе. В приоритете стоят нужды команды, а не личные интересы. Ребенку не разрешают проявлять свою индивидуальность, одеваться как хочет и вести себя как хочет. Общепринятая модель общественных отношений в Японии — командная игра. Именно этому обучают ребят в школьные годы.
 
Привязанность сына или дочери к матери имеет огромное значение, поэтому ребенок, даже внутренне протестуя против ежовых рукавиц, не захочет огорчить маму, а значит, без выкрутасов начинает искать верные жизненные решения.
 
Когда подростку исполняется 15 лет, с ним начинают общаться на равных. Неофициально этот возраст считается совершеннолетним, и полагается, что человек уже способен отвечать за свои поступки. С этого возраста японские девушки и парни самостоятельно выбирают свой стиль жизни, одежду, профессию, партнера.
 
Как правило, заложенные в детстве правила, принципы и философия поведения являются основой на всю жизнь.
 
Личный пример
 

Психологами был проведен семейный эксперимент, который стал очень показательным в воспитании японских и европейских детей.

Мамам дали детский конструктор. Родительница страны аниме стала собирать его сначала сама, показывая ребенку, как это делается. Затем разобрала и предложила малышу повторить ее действия. Она терпеливо собирала и разбирала конструктор до тех пор, пока малыш не уяснил, как это происходит.
 
В это время европейская мама объясняла сыну на словах, как нужно собрать конструктор. Давала инструкцию на словах, чтобы ребенок сам производил все действия. Причем было замечено, что западная мама, в отличие от японской, иногда злилась и ругала малыша за то, что он не понимает, что от него требуют.
 
Вывод от данного эксперимента был сделан в пользу мамы Страны восходящего солнца: личный пример во всем — неплохая воспитательная мера, которой японцы пользуются уже многие века.

Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back