Принципы воспитания детей в Японии, которые нашим мамам покажутся дикими

Иностранные туристы, посещающие Японию, часто удивляются поведению японских детей. Они не такие суетливые и капризные, как западная малышня, у них более зрелое поведение, и они самостоятельнее европейских ровесников.

На просторах Интернета можно найти японские реалити-шоу, как родители отправляют своих чад с первыми поручениями в их жизни. Так, например, пятилетний мальчишка берет за руку двухлетнюю сестренку и идет в город за покупкой продуктов. Конечно, поход в магазин не обходится без приключений, потому что в соседнем дворе малыш стал знакомиться с ребятней, потом заметил, что потерял рюкзачок. Затем забыл, какой список продуктов заказала мама. Но в итоге брат с сестрой самостоятельно купили батат (сладкую картошку), киви, булочные изделия. При этом нигде не потерялись и благополучно вернулись домой. У нас же родители до подросткового возраста возят детей в школу и на секции, и это не только потому, что нужно везде успеть. Мы слишком долго считаем своих сыновей и дочерей маленькими.

Так в чем же секрет воспитания детей в Стране восходящего солнца?

Японские дети воспитываются в равенстве

Японцы верят в принцип равенства, согласно которому все люди одинаковы независимо от того, в какой семье они родились. Так, например, детишки высшего сословия посещают ту же школу и те же мероприятия, что и обыкновенные ученики. Понятие о чувстве ответственности не только за себя, но и за равное тебе (по-другому быть не может) окружение воспитывается с раннего детства. Полноценной личностью можно стать только при условии осознания, что остальные люди чувствуют то же самое, что и ты: им так же бывает больно, грустно, страшно или радостно.

В японских школах отсутствует социальный диспаритет: никто не лучше и не хуже окружающих. Понятия конкуренции тоже не существует. Никого не ставят в пример и не унижают. Если кто-то хуже знает математику или нет способностей к музыке, его не станут попрекать, вызывая родителей в школу. На спортивных соревнованиях обычно побеждает дружба или команда.

Один из законов общения: ты должен быть доброжелателен к любому человеку, который находится рядом с тобой. Кстати, именно это очень часто удивляет иноземных партнеров, когда они видят, что японец своим поведением никогда не отличает богатого и бедного, интеллектуального или так называемого простого человека.

Личным примером взрослые учат малышню всегда и всем улыбаться — это социальная обязанность жителя Страны восходящего солнца. Улыбка — это полубессознательный жест японца и наблюдается даже в те моменты, когда человек ни с кем не общается. Также с юных лет японцев приучают воздерживаться от выражения эмоций, которые могли бы нарушить покой окружающих.

Близость матери с ребенком

Японка носит и водит свое чадо повсюду, куда бы ни отправилась: в парикмахерскую, в магазины, на встречу с подругами и прочее. Очень долгое время молодые мамы носят ребенка на себе, а не возят в колясках. Считается, что тактильные ощущения между матерью и малышом придадут уверенности ребенку в будущем. Мама часто спит с младенцем в одной кровати.

Японский менталитет определяется словом «амаэ», которое может быть переведено как «зависимость от благожелательности других» или «зависеть и полагаться на благожелательность другого». Это понятие не имеет точных эквивалентов в других языках. Дети зависят от своих родителей, молодые полагаются на старших, а пожилые члены общества рассчитывают на помощь взрослых детей. Но не надо противопоставлять данную зависимость вышеназванной самостоятельности. Ребенок на расстоянии «благожелательно полагается» на маму, он уверен, что с ним ничего не случится. Может быть, поэтому пример пятилетнего мальчика с сестренкой в городе так показателен.

Однокоренное слово «амаэру» переводится как «сладкий», и об отношении ребенка с матерью часто говорят, что он испытывает «амаэру», то есть подлинную сладость. В этом тоже есть свой секрет воспитания. Западные психологи давно установили, что личность легко открывается миру, если в детстве он чувствовал любовь и тепло матери. И наоборот, если он был нежеланным или мать его от себя отстраняла, человек меньше доверяет миру, а значит, тяжелее добивается успеха и расположения в обществе.

Философия, направленная на образование и обучение детей, называется «икудзи». Она отражает все своеобразие культуры, в основе которой лежат древние традиции. Подход к воспитанию зависит от возраста ребенка: до пяти лет он Бог, а после пяти — раб.

Малыш от 0 до 5 лет — бог