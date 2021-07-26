Бывают ли сладости, полезные для фигуры?

Любая еда состоит из калорий, калории «приходят» из белков, жиров и углеводов. Причем организму нужно и то, и другое, и третье, но толстеют от жирных калорий и углеводных, если есть их много и сразу (более 300 граммов). Поэтому лакомства существуют, чтобы ими лакомиться, а не наедаться, как многие делают и теряют красивые очертания фигуры. Лакомства едят после основной еды и помалу — это главное правило для всех, кто контролирует вес.

Итак, из всего многообразия сладостей сначала выбираем самые полезные.

Полезные сладости

№1. Шоколад

Шоколад — лидер по содержанию белка, в котором содержится гормон счастья серотонин — универсальный антидепрессант. Все бы хорошо, но 100 граммов шоколадки «весят» от 550 до 650 ккал.

Сколько шоколада можно съесть для снятия стресса? Сами понимаете — доза у всех индивидуальная. Есть женщины, которые за 1-2 дня до критических дней едят по 2-4 плитки, а это 200-400 граммов и от 1200 до 2500 килокалорий соответственно, иначе говоря — от 50 до 100% суточной калорийности рациона. Отсюда и лишний вес. Полнит не серотонин и даже не белок шоколада. Полнит масло какао, которого в шоколаде от 35 до 50%, а так же углеводные калории из сахаров. Шоколад — лучший еще и потому, что его основа — растительный белок какао, очень полезный не содержащий холестерина, он долго усваивается и поэтому сытный. Кроме того, в шоколаде много нужных элементов: калия, кальция, магния, фосфора, железа, витаминов группы В, РР, лецитина — словом всего, что нужно для работы мозга и памяти.

Сколько можно съедать: в день достаточно 20-25-30 граммов. Это четверть или треть стограммовой плитки.

№2. Сухофрукты

Сухофрукты — после шоколада лучшее из лакомств. Натуральный продукт, в котором витамины, пектины, клетчатка, антиоксиданты, фруктоза и биофлавоноиды — все в наличии. Полезный и одновременно калорийный продукт, не меньше 250, но и не больше 300 кк на 100 граммов.

При склонности к запорам, можно замочить сухофрукты с вечера и утром натощак выпить получившийся компотик. Главное — себя не обманывать. Сухофрукты — это тот же чернослив, курага, сушеные яблоки или груши с естественной сладостью, но никак не засахаренные фрукты «ядовитых» цветов.

Сколько можно съедать: 3-4 штучки в день.

№3. Мед

Калории те же, что и в сахаре — в 1 ч.л. примерно 40 ккал, но мед гораздо полезнее. В нем и микроэлементы, и витамины, и биофлавоноиды — антиоксиданты.

Сколько можно съедать: Диабетикам — 1-2 ч.л. через день-два. Тем, кто за весом присматривает — не более 1 ч.л. в день. Худышкам — больше. Но помним, что мед-аллерген, им лучше не объедаться.

№4. Мармелад, зефир, пастила, варенье