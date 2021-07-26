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Бывают ли сладости, полезные для фигуры?

Женщина ест шоколадку. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Лакомства для худеющих сластен — самая животрепещущая тема. Особенно остро они воспринимают категорическое табу на употребление всего сладкого. На самом же деле не все так страшно, если детально разобраться в этом «сладком» вопросе. А суть проста: нужно выяснить, на сколько эти самые лакомства полезны или бесполезны для здорового питания. В этом нам помог наш эксперт — диетолог Ольга Перевалова.

Любая еда состоит из калорий, калории «приходят» из белков, жиров и углеводов. Причем организму нужно и то, и другое, и третье, но толстеют от жирных калорий и углеводных, если есть их много и сразу (более 300 граммов). Поэтому лакомства существуют, чтобы ими лакомиться, а не наедаться, как многие делают и теряют красивые очертания фигуры. Лакомства едят после основной еды и помалу — это главное правило для всех, кто контролирует вес.

Итак, из всего многообразия сладостей сначала выбираем самые полезные.

Полезные сладости

№1. Шоколад

Шоколад — лидер по содержанию белка, в котором содержится гормон счастья серотонин — универсальный антидепрессант. Все бы хорошо, но 100 граммов шоколадки «весят» от 550 до 650 ккал.

Сколько шоколада можно съесть для снятия стресса? Сами понимаете — доза у всех индивидуальная. Есть женщины, которые за 1-2 дня до критических дней едят по 2-4 плитки, а это 200-400 граммов и от 1200 до 2500 килокалорий соответственно, иначе говоря — от 50 до 100% суточной калорийности рациона. Отсюда и лишний вес. Полнит не серотонин и даже не белок шоколада. Полнит масло какао, которого в шоколаде от 35 до 50%, а так же углеводные калории из сахаров. Шоколад — лучший еще и потому, что его основа — растительный белок какао, очень полезный не содержащий холестерина, он долго усваивается и поэтому сытный. Кроме того, в шоколаде много нужных элементов: калия, кальция, магния, фосфора, железа, витаминов группы В, РР, лецитина — словом всего, что нужно для работы мозга и памяти.

Сколько можно съедать: в день достаточно 20-25-30 граммов. Это четверть или треть стограммовой плитки.

№2. Сухофрукты

Сухофрукты — после шоколада лучшее из лакомств. Натуральный продукт, в котором витамины, пектины, клетчатка, антиоксиданты, фруктоза и биофлавоноиды — все в наличии. Полезный и одновременно калорийный продукт, не меньше 250, но и не больше 300 кк на 100 граммов.

При склонности к запорам, можно замочить сухофрукты с вечера и утром натощак выпить получившийся компотик. Главное — себя не обманывать. Сухофрукты — это тот же чернослив, курага, сушеные яблоки или груши с естественной сладостью, но никак не засахаренные фрукты «ядовитых» цветов.

Сколько можно съедать: 3-4 штучки в день.

№3. Мед

Калории те же, что и в сахаре — в 1 ч.л. примерно 40 ккал, но мед гораздо полезнее. В нем и микроэлементы, и витамины, и биофлавоноиды — антиоксиданты.

Сколько можно съедать: Диабетикам — 1-2 ч.л. через день-два. Тем, кто за весом присматривает — не более 1 ч.л. в день. Худышкам — больше. Но помним, что мед-аллерген, им лучше не объедаться.

№4. Мармелад, зефир, пастила, варенье

Эти лакомства не содержат ни белков, ни жиров, ни витаминов, в них очень мало микроэлементов. Все 300 кк на 100 граммов «сделаны» из углеводов-сахаров. Но углеводы сгорят быстро, если помнить правило: не есть много! Одну-две штучки себе позволить можно…

Сколько можно съедать: 1-2 пастилки, или 1-2 зефирки, или 1-2 мармеладинки с чаем — и хватит. И то после основной еды и не каждый день. Раз-два в неделю достаточно.

Домашнее варенье полезнее, чем просто сахар, так как сварено из натуральных ягод. Но правило дозы помним всегда: в 1 ч.л. от 20 до 40 ккал.

Сколько можно съедать: 1-2 чайные ложки в день.

Вредные сладости

№1. Сахар

Сахар — это 100% углеводные калории, чистая глюкоза, 374 ккал в 100 гр. Ни единого витамина, никаких минеральных веществ, ни следа белков.

№2. Леденцовая карамель

Леденцовая карамель — 96% углеводные калории, 362 ккал в 100 гр. Никаких витаминов и микроэлементов.

№3. Кока-кола

Кола как напиток — это 100% углеводные калории (1500 кк на 1,5 литровую бутылку!). Ничего полезного.

№4. Торты

Даже если на упаковке торта красуется этикетка «низкокалорийный», не верьте глазам своим, вряд ли в нем окажется меньше 300 кк на 100 граммов. Во-вторых, в кондитерском производстве используют маргарин. Редко кто в России рискует назвать его настоящим именем — транс-жиры. Вы готовы рисковать не только фигурой, но и здоровьем?

Вывод: лучше съесть на это количество калорий полезную еду, которая содержит белки, полезные углеводы из овощей и фруктов, хлеба, каш, натуральных ягод, соков, растительного масла, чем поглощать «голые» калории. Это, в конце концов, просто опасно для здоровья, так как повышает риск развития сахарного диабета, пишет Woman.ru.

Общие правила

  • Сладкое надо есть в первой половине дня. Это касается и сладких фруктов.

  • Лакомства нужно есть после основной еды, чтобы не провоцировать резкого повышения сахара в крови. В противном случае мы получим не только всплеск, а потом быстрое падение настроения, но и повышенную выработку гормона инсулина, который отвечает за откладывание» жиров.

«Хитрые» приемы

  1. «Остудите» свой любимый шоколад, положите его в морозилку и ешьте, точнее грызите холодным.

  2. Разрежьте конфету или пирожное острым ножом на несколько маленьких частей. Ешьте вдумчиво, наслаждаясь каждым мгновением.

  3. Добавляйте корицу и ваниль в ваши напитки и блюда. Эти пряности снижают тягу к сладкому

  4. Ешьте сладкое осознанно, не ночью под покровом тьмы и не мучайтесь чувством вины после поедания. Получайте удовольствие!

  5. Сосредоточьтесь исключительно на самом процессе. Лакомство — это уже удовольствие, не нужно «комбинировать» его с просмотром ТВ, посиделками с друзьями или чтением книг… Уж если вы решились себя побаловать — не отвлекайтесь от этого процесса!

  6. И помните: сладости, съеденные до полудня, приносят фигуре меньше всего вреда!


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