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Скорее на кухню: как приготовить самую вкусную творожную запеканку

Творожная запеканка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Научитесь делать вкусную запеканку из творога – это идеальный вариант для сытного завтрака, аппетитного перекуса или легкого ужина, пишет «Сегодня».

Запеканка из творога – один из самых простых и популярных завтраков. Ее можно есть и теплой, и холодной. Сладкая запеканка особенно хороша вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.

Существует множество рецептов блюд из творога на любой вкус. Мы предлагаем вам приготовить творожную запеканку с изюмом и ванилью.

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 2 ст.л. с верхом манной крупы
  • 3-4 яйца
  • 4 ст. ложки сметаны
  • 3 ст. ложки сахара
  • 50 г светлого изюма
  • По щепотке ванильного сахара и соли
  • Немного сливочного масла для смазывания формы

Рецепт приготовления

  1. Промойте изюм, залейте его кипятком и оставьте на 40 минут. За это время приготовьте тесто.
  2. Насыпьте в миску или кастрюлю манную крупу, смешайте ее с 3 столовыми ложками сметаны и оставьте набухать на полчаса.
  3. Измельчите творог, протерев его через сито, или с помощью блендера. Можно также взбить его в однородную массу миксером.
  4. Добавьте к творогу набухшую манку и сметану, яйца, сахар, соль и ваниль, тщательно взбейте миксером или в блендере.
  5. Слейте воду с изюма и обсушите его бумажным полотенцем. Затем добавьте изюм к творожной массе и тщательно перемешайте. Можно также добавить чайную ложку лимонной цедры, натертой на мелкой терке.
  6. Форму для выпекания смажьте кусочком сливочного масла, затем аккуратно выложите приготовленную творожную массу, равномерно распределите ее и разровняйте. Затем смажьте поверхность тонким слоем сметаны (1 столовая ложка).
  7. Поместите форму с творожной массой в духовку, предварительно нагретую до 180 С. Запекайте до золотистого цвета. Примерно через 40-45 минут она будет готова.

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