Скорее на кухню: как приготовить самую вкусную творожную запеканку
Научитесь делать вкусную запеканку из творога – это идеальный вариант для сытного завтрака, аппетитного перекуса или легкого ужина, пишет «Сегодня».
Научитесь делать вкусную запеканку из творога – это идеальный вариант для сытного завтрака, аппетитного перекуса или легкого ужина, пишет «Сегодня».
Запеканка из творога – один из самых простых и популярных завтраков. Ее можно есть и теплой, и холодной. Сладкая запеканка особенно хороша вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.
Существует множество рецептов блюд из творога на любой вкус. Мы предлагаем вам приготовить творожную запеканку с изюмом и ванилью.
Ингредиенты:
Рецепт приготовления