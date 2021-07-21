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Зубы на полку: как безобидный кариес может привести к онкологии

Зубы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Запущенные болезни зубов могут стать причиной не только болезненного удаления главной детали жевательного механизма, но и куда более серьезных заболеваний. Стоматологи считают, что даже простой кариес способен спровоцировать онкологию.

Иммунитет человека постоянно ведет борьбу бактериями, которые возникают в больной полости рта, может из-за высокой нагрузки просто пропустить более опасные инфекции и воспаления, в числе них — и рак, пишет Пятый канал.

Кроме того, в перспективе безобидный на первый взгляд кариес может обернуться приобретенным пороком сердца, заболеваниями гайморовых пазух и гнойными воспалениями мягких тканей.

Чтобы обезопасить себя от подобного рода рисков, врач рекомендует соблюдать определенные правила по уходу за полостью рта.

Прежде всего, необходимо чистить зубы не менее двух раз в день. Причем, этот процесс должен занимать около 10-15 минут, а щетки нужно подбирать по жесткости в соответствии с индивидуальными рекомендациями стоматологов и менять их не реже одного раза в три месяца.

Кроме того, стоматолог рекомендовал отказаться от использования зубных порошков, поскольку они царапают эмаль, а также обратиться к специалисту, чтобы тот помог выбрать наиболее подходящую пасту, поскольку лечебные и профилактические средства могут сильно отличаться по составу и назначению.


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