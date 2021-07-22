Как распознать плохое мясо перед покупкой

Читайте несколько основных факторов, по которым легко можно отличить свежее мясо от залежалого.

Постарайтесь внимательно рассмотреть мясо. Если были нарушены условия хранения, то на мясе появляется налет или слизь.

По цвету свежая говядина будет умеренно красной, поэтому не нужно выбирать кусок броско красного цвета - в природе таких точно не бывает. Свежая телятина будет иметь розово-красный естественный оттенок, говядина - темно-красного цвета. Жировые прослойки при этом должны быть хорошего белого цвета. Свинина же должна быть бледно-розового цвета. Кусок свежего мяса будет несколько светлее залежалого куска.

Мясо говядины. ФОТО: Shutterstock

У мяса не первой свежести, например, говядины, часть куска будет иметь красноватый оттенок, а другая часть - иметь серые пятна.

Мясо. Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitry Rogulin/Dmitry Rogulin/TASS

Запомните и то, что поверхность свежего мяса не может быть влажной и лоснящейся, у нее есть так называемая корочка подсыхания. Принеся такой кусок домой и открыв упаковку, вы в этом сможете убедиться сами. Дотрагиваясь до хорошего куска, вы можете заметить, что ваша рука останется почти сухой, а тактильно само мясо должно быть упругим. Надавив на него пальцем, проследите, что вмятина пропадает быстро - это еще один хороший признак.

Последнее в списке, но не по важности, это, безусловно, запах. Зачастую мясо нет возможности оценить по этому параметру в магазине, но вы сможете это сделать дома, перед готовкой.

Хороший кусок не может отталкивающе пахнуть, мясо по запаху должно вызывать желание скорее его приготовить. и только! Приятного аппетита.



