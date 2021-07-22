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Врачи назвали симптом «тихого» рака у женщин

Рак яичников. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Непроходящее вздутие живота может быть симптомом, предупреждающим о раке яичника. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на научно-исследовательский центр Moffitt Cancer.

«При вздутии живот у больного выглядит надутым, круглым, может быть даже твердым. Часто это связывают с неправильной диетой, проблемами с пищеварением или стрессом. Однако иногда оно сигнализирует о серьезной болезни», — объяснили специалисты.

В материале уточняется, что многие время от времени испытывают вздутие живота, и только в случаях, когда симптом беспокоит в течение трех недель или более, рекомендуется обратиться к врачу.

Медики отметили, что рак яичника часто называют «тихой болезнью», потому что пациенты часто не подозревают об опасности наблюдаемых у них тревожных знаков вплоть до поздней стадии. К другим симптомам этого типа рака относят необъяснимую потерю веса, сильную усталость и проблемы с мочеиспусканием.


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