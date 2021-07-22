Почему дети тонут, если рядом родители: рассказал доктор Комаровский

Самые распространенные родительские заблуждения, что тонущий ребенок позовет на помощь и что если он умеет плавать, то трагедии не случится. Но только этим летом в Эстонии утонуло несколько детей, которые находились на пляже вместе с родителями. Как избежать трагедии на воде и что нужно знать родителям – рассказал известный детский врач Евгений Комаровский в своем Инстаграм.

Почему дети тонут даже под присмотром родителей?

Потому что срабатывают распространенные стереотипы: что тонущий обязательно зовет на помощь, что если мама или папа отлучились на 2 минуты – то ребенок не успеет утонуть.

Также многие родители считают, что за детьми в воде должны следить исключительно спасатели. А если их ребенок ходил на плавание, то он никогда не сможет утонуть. На самом деле:

дети (и взрослые) тонут чаще всего бесшумно,

если ребенок тонет, то для его спасения есть меньше минуты,

следить за ребенком на пляже или в бассейне должны родители, а не спасатели,

курсы плавания нужны, но навыки у всех детей разные. Даже если ребенок (или взрослый) умеет плавать, это не значит, что нет вероятности, что он может утонуть.

Как же обезопасить ребенка в воде и что знать родителям?

Научите детей навыкам, которые помогут в случае, если ребенок начнет тонуть. А именно – нырять под воду и выныривать, держаться на поверхности, проплывать более 25 метров, выбираться из бассейна, не используя лестницу.

Также всегда следите за детьми, если они в воде – будьте рядом и не оставляйте их одних. И обязательно научитесь оказывать первую неотложную помощь при утоплении.



