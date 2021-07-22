Почему дети тонут, если рядом родители: рассказал доктор Комаровский
Евгений Комаровский ответил, что многие родители заблуждаются на счет безопасности в воде и не знают, как оказать помощь тонущему ребенку, пишет Сегодня.
Евгений Комаровский ответил, что многие родители заблуждаются на счет безопасности в воде и не знают, как оказать помощь тонущему ребенку, пишет Сегодня.
Самые распространенные родительские заблуждения, что тонущий ребенок позовет на помощь и что если он умеет плавать, то трагедии не случится. Но только этим летом в Эстонии утонуло несколько детей, которые находились на пляже вместе с родителями. Как избежать трагедии на воде и что нужно знать родителям – рассказал известный детский врач Евгений Комаровский в своем Инстаграм.
Почему дети тонут даже под присмотром родителей?
Потому что срабатывают распространенные стереотипы: что тонущий обязательно зовет на помощь, что если мама или папа отлучились на 2 минуты – то ребенок не успеет утонуть.
Также многие родители считают, что за детьми в воде должны следить исключительно спасатели. А если их ребенок ходил на плавание, то он никогда не сможет утонуть. На самом деле:
Как же обезопасить ребенка в воде и что знать родителям?
Научите детей навыкам, которые помогут в случае, если ребенок начнет тонуть. А именно – нырять под воду и выныривать, держаться на поверхности, проплывать более 25 метров, выбираться из бассейна, не используя лестницу.
Также всегда следите за детьми, если они в воде – будьте рядом и не оставляйте их одних. И обязательно научитесь оказывать первую неотложную помощь при утоплении.