Семь вещей, которые делают мужчины, когда теряют интерес к отношениям

Не поймите меня неправильно, я вовсе не утверждаю, что малейшие признаки потери интереса означают конец отношений и «кактус между кроватями». Всегда можно обсудить проблему и прийти к разумному компромиссу, однако иногда необходимо задуматься, стоит ли это всего. В конце концов, если уж так случилось, что партнёр потерял к вам интерес, насильно «влюбить» его снова вряд ли получится. В любом случае без его желания работать над отношениями и что-то исправить — уж точно. Поэтому крайне важно определиться точно, действительно ли хотите вместе попытаться вернуть всё на круги своя или всё же лучше попрощаться, пишет Cluber.com.ua.

Итак, какие же вещи делают мужчины, когда теряют интерес к своей партнёрше или уже утратили? Самое печальное, что большинство из этих признаков мы замечаем уже тогда, когда изменить что-то — слишком поздно. А нередко и сами подсознательно игнорируем, боясь потерять любимого человека.

8 вещей, которые делают мужчины, когда теряют интерес к отношениям:

1. Он больше не считает вас своим приоритетом.

Если мужчина начинает относиться к вам, как к «запасному аэродрому», другими словами — как к одному из неплохих вариантов, который его устраивает в данный момент — это тревожный звоночек. Партнёр начинает терять интерес к отношениям в целом, и к вам — в частности.

Признаваться себе в этом больно, а зачастую и немного унизительно, но ничего катастрофического в происходящем нет. Это жизнь, и подобные вещи происходят со всеми. Причин может быть множество, а может и не быть ни одной. Ваша задача — не пытаться «исправить» в себе что-то или делать вид, что ничего не происходит, а просто сказать правду: «Да, это начало конца. И терпеть это, надеясь, что всё «рассосётся само собой» — наивно». Вы заслуживаете, чтобы вас любили точно так же, как и вы. И уж точно — не заслуживаете, чтобы партнёр вспоминал о вашем существовании только тогда, когда ему скучно и нечем заняться.

2. Он не проявляет страсть и нежность, как это было прежде.

Если ваш партнёр начинает отдаляться, избегает близости и категорически отказывается объяснять причину, то можете быть уверены — причина точно есть. Скорее всего он просто ещё не разобрался до конца в себе либо боится вам признаться, однако «задумал побег».

Конечно, у всех бывают напряжённые дни и проблемы, но если мужчина находит время для своих друзей, а вы сидите дома и ждёте его звонка, то это уже проблема.

3. Он постоянно бросает вас и проводит время с другими.

Если мужчина постоянно переносит и отменяет свидания, не прилагает усилий, чтобы увидеться, он в любом случае не стоит вашего времени.