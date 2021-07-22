Семь вещей, которые делают мужчины, когда теряют интерес к отношениям
Самое печальное, что большинство из этих признаков мы замечаем уже тогда, когда менять что-то слишком поздно...
Самое печальное, что большинство из этих признаков мы замечаем уже тогда, когда менять что-то слишком поздно...
Не поймите меня неправильно, я вовсе не утверждаю, что малейшие признаки потери интереса означают конец отношений и «кактус между кроватями». Всегда можно обсудить проблему и прийти к разумному компромиссу, однако иногда необходимо задуматься, стоит ли это всего. В конце концов, если уж так случилось, что партнёр потерял к вам интерес, насильно «влюбить» его снова вряд ли получится. В любом случае без его желания работать над отношениями и что-то исправить — уж точно. Поэтому крайне важно определиться точно, действительно ли хотите вместе попытаться вернуть всё на круги своя или всё же лучше попрощаться, пишет Cluber.com.ua.
Итак, какие же вещи делают мужчины, когда теряют интерес к своей партнёрше или уже утратили? Самое печальное, что большинство из этих признаков мы замечаем уже тогда, когда изменить что-то — слишком поздно. А нередко и сами подсознательно игнорируем, боясь потерять любимого человека.
1. Он больше не считает вас своим приоритетом.
Если мужчина начинает относиться к вам, как к «запасному аэродрому», другими словами — как к одному из неплохих вариантов, который его устраивает в данный момент — это тревожный звоночек. Партнёр начинает терять интерес к отношениям в целом, и к вам — в частности.
Признаваться себе в этом больно, а зачастую и немного унизительно, но ничего катастрофического в происходящем нет. Это жизнь, и подобные вещи происходят со всеми. Причин может быть множество, а может и не быть ни одной. Ваша задача — не пытаться «исправить» в себе что-то или делать вид, что ничего не происходит, а просто сказать правду: «Да, это начало конца. И терпеть это, надеясь, что всё «рассосётся само собой» — наивно». Вы заслуживаете, чтобы вас любили точно так же, как и вы. И уж точно — не заслуживаете, чтобы партнёр вспоминал о вашем существовании только тогда, когда ему скучно и нечем заняться.
2. Он не проявляет страсть и нежность, как это было прежде.
Если ваш партнёр начинает отдаляться, избегает близости и категорически отказывается объяснять причину, то можете быть уверены — причина точно есть. Скорее всего он просто ещё не разобрался до конца в себе либо боится вам признаться, однако «задумал побег».
Конечно, у всех бывают напряжённые дни и проблемы, но если мужчина находит время для своих друзей, а вы сидите дома и ждёте его звонка, то это уже проблема.
3. Он постоянно бросает вас и проводит время с другими.
Если мужчина постоянно переносит и отменяет свидания, не прилагает усилий, чтобы увидеться, он в любом случае не стоит вашего времени.
Возможно вам было очень хорошо вместе ещё несколько недель назад, и это было прекрасно и незабываемо, но… Но это ничего не означает, потому что сегодня — не имеет ровным счётом никакого значения. Ваши отношения ему больше не интересны — это же очевидно. Поверьте, если партнёр хочет вас видеть, его не остановит ни аврал на работе, ни буря с ураганом. А вот если хитрит и увиливает — это признак, что его интерес явно пропадает, если уже не пропал.
Конечно, у всех бывают напряжённые дни и проблемы, но если мужчина находит время для своих друзей, а вы сидите дома и ждёте его звонка, то это уже проблема.
4. Он вспыхивает без видимых причин.
Когда мужчины начинают терять интерес к партнёрше, они зачастую… атакуют. Они набрасываются на вас абсолютно по любому поводу и без. Они обвиняют, критикуют, резко отвечают.
Всё объясняется очень просто: партнёр ищет повод для того, чтобы разорвать отношения и уйти. Однако этого ему мало: «потерявший интерес» хочет, чтобы вы чувствовали, что это ваша вина. Так что теперь его задача — спровоцировать и «вырвать» повод для разрыва. Выглядит это совершенно бессмысленно, но происходит очень часто. Что поделаешь: мужчины — с Марса!
5. Он долго не отвечает на ваши звонки и сообщения, либо вообще не отвечает.
Если раньше мужчина звонил и писал вам чуть ли не трижды в день, то теперь ситуация меняется: он не отвечает на сообщения, сбрасывает звонки. В таком случае можно с полной уверенностью сказать, что в отношениях что-то не так.
Тот, кому вы дороги, хочет слышать ваш голос и не жалеет времени на то, чтобы черкнуть сообщение, как бы не был занят. Конечно, всем нам необходима свобода, а порой — и отдохнуть друг от друга, но не до такой степени.
6. Он начинает придираться к вам.
Когда партнёр утрачивает интерес к отношениям, он раскрывается с совершенно неприглядной стороны. Дело в том, что его раздражает в вас уже всё, даже те милые вещи, что ещё недавно приводили в восторг. Ничего удивительного: мужчина сознательно или подсознательно ищет причину, чтобы наконец сбежать.
Например, он нарочно выдумывает о вас что-то и «обижается», хотя вы ничего подобного не сделали. Оправдываться или защищаться бесполезно. Его цель — вывести вас из себя и получить столь долгожданную свободу.
7. Он больше не строит совместных планов.
Если партнёр уже не планирует с вами совместных ужинов, поездок, не мечтает и не строит никаких планов — вас в его планах попросту нет. Не придумывайте ему отговорок и оправданий. Всё именно так, как обстоит на самом деле.
Когда отношения держаться на плаву исключительно благодаря тому, что вы делаете всё возможное, чтобы партнёр был рядом, необходимо сказать себе наконец правду и остановиться. Если бы он действительно хотел вас видеть, то позвонил бы, пригласил бы. Он не занят и не слишком застенчив — он просто не хочет.
Отношения — это дорога с двухсторонним движением. Если один из участников — выбыл, то, как ни печально, игра закончена.
Если мужчина больше не рассказывает вам о том, как прошёл день, что его рассмешило или, наоборот, расстроило и разозлило, то это красный флаг.
Вы же продолжаете делиться тем, что произошло за день, спрашиваете совета, просите о поддержке, а что в ответ? Он безучастно изображает «внимание», втыкая в свой телефон, верно?
Вам это кажется нормальным?
Так не должно быть. Вы заслуживаете лучшего, и любящий человек у вас обязательно будет. А этого отпустите. И забудьте. Какой смысл плакать и переживать о тех, кому мы не интересны?