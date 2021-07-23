Как объятья и поцелуи влияют на гормоны счастья в нашем организме

Как помочь мозгу вырабатывать гормоны счастья, стать более счастливым, уравновешенным и какие ежедневные привычки помогут этого добиться – рассказала кандидат медицинских наук Украины, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Как связаны гормоны, настроение и счастье?

Не удивляйтесь, но гормоны отвечают за то, насколько мы удовлетворены своей жизнью, какое у нас настроение и насколько мы уверены в себе. Каждый, наверное, слышал о "гормонах счастья" или "гормонах успеха" – дофамине, окситоцине, серотонине и эндорфине. Помимо хорошего настроения, эти гормоны помогают лучше концентрироваться, дают оптимизм, заряжают организм энергией.

Под действием гормонов мы хотим общаться с людьми, добиваться намеченной цели, становимся более уверенными в себе. То есть гормоны, которые вырабатывает наш мозг, формируют наш личностный психотип.

Но можно научить мозг сильнее продуцировать эти гормоны за счет довольно несложных действий, изменения образа жизни и привычек.

Какие же привычки научат мозг вырабатывать больше гормонов счастья?

Так, повысить уровень эндорфинов помогают короткие, приносящие удовольствие действия – это тренировка, еда, секс. А если вы хотите сделать более радостными своих сотрудников, улучшить моральный дух команды, укрепить корпоративные традиции, то чаще проводите совместные вечеринки, пикники и другие активности по объединению коллектива.

Заставить мозг вырабатывать больше дофамина помогут результаты от ваших достижений. Дофамин важен, этот гормон – часть системы вознаграждения мозга. При дефиците дофамина ухудшается память, обучение, хуже запоминается информация. А также недостаток дофамина заставляет человека чувствовать тревогу, падает мотивация, человек скучает, настроение портится.

Поэтому, чтобы мозг "не зажимал" дофамин, нужно создавать ситуации, которые помогают предвкушать и получать удовольствие от достижения цели.

Когда вы приложите силы к чему-либо и добьетесь результата, ощущение дофаминового счастья станет стимулом периодически повторять такие достижения. Регулировать же поведение и социальные контакты помогает окситоцин. Этот гормон вырабатывается в гипоталамусе при объятьях, поцелуях, социальных контактах. Поэтому людям, которые стесняются обниматься, целоваться или вообще проявлять свои эмоции, стоит постараться изменить свои привычки.

Гормон окситоцин еще называют "молекулой любви", ведь именно он активирует пролактин, без которого невозможно вскормить грудью малыша. Поэтому обнимайтесь чаще, ваши родные и друзья это оценят. И, наконец, расслабиться, чувствовать себя благополучно, повысить самооценку помогает серотонин.

Стимулируют выработку этого гормона похвалы, комплименты, признание, любое повышение вашего статуса. Недостаток серотонина приводит к бессоннице, смене настроения, неконтролируемому аппетиту, также этот гормон влияет на сексуальность.

Чаще хвалите друг друга, не скупитесь, чтобы поддержать и воодушевить людей, которые рядом с вами, – и они будут мотивированы ответить взаимными похвалами и приятными словами.

Также научиться управлять гормонами помогут простые советы по питанию и образу жизни, которые стоит превратить в свои полезные привычки.

Как управлять гормонами с помощью образа жизни?

Самый ключевой момент – научиться управлять стрессом, как можно скорее преодолевать стрессовые ситуации. А начать можно с более простых вещей:

Питание: ограничьте сахар и алкоголь, эти продукты нарушают баланс тестостерона и эстрогена у женщин, а еще повышают уровень гормона стресса – кортизола и утомляемость.

Активность: 30 минут гимнастики или другой физической активности в день снизят влияние стресса и уровень кортизола.

Расслабление: не отказывайтесь от ситуаций или событий, в которых придется смеяться, получать новые впечатления, обниматься. А еще попробуйте медитировать.