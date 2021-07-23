Повторяем за Шарлиз Терон и не только: 4 самых актуальных стрижки этого лета

2021 год — для смелых, а точнее, для тех, кто готов лишиться длины на пути к составлению идеального образа, не расстраивается, если нужно выбрить виски или затылок, готов подстричь челку или сделать дерзкую асимметрию. Этим летом в тренде — максимально открытое лицо, минимум объема, а значит, использовать в своем образе необходимо челку (короткую, длинную, ассиметричную, челку-«шторку»). Поддерживать модную тенденцию этого года можно со стрижкой каре в разных вариантах ее исполнения. Она удобна в быту и, если правильно найти форму, которая подойдет к разному типу волос и форме лица, вы сможете преобразиться.

Классическое каре

Скарлетт Йоханссон ФОТО: Valerie Macon/Scanpix

Если волосы тонкие и хочется увидеть больше плотности на концах волос, классическое каре одной длины станет идеальным решением. Изначально это был самый первый и самый популярный вид, который покорил сердца многих женщин.

Классическое каре создает некий ретро-шарм, помогая женщине выглядеть еще более женственно. Например, идеальный пример женственности - Скарлетт Йоханссон.

Удлиненное каре

Эмма Стоун ФОТО: MIKE BLAKE/REUTERS

Удлиненное каре подойдет тем, кто хочет в перспективе отрастить среднюю длину. Такая форма стрижки подходит всем, кто пока не решился на существенную смену образа и экстремально убирать длину, но освежить прическу хочет. Она поможет подчеркнуть лучшие черты лица и отлично подойдет для любого возраста. Невероятно привлекательно смотрится удлиненное каре на потрясающей Эмме Стоун. Невозможно даже представить девушку в другом облике, настолько ей идет эта стрижка.

Стрижка пикси

Шарлиз Терон ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency/Scanpix

Если вы смелая девушка, готовая к кардинальным переменам, вам подойдет стрижка пикси. Она находится в топе лучших и эффектных образов этого сезона. Отдавая предпочтение такому экстравагантному образу, вам придется пожертвовать длиной волос, оставляя удлиненной лишь челку. Но несмотря на это, данный вариант хорош возможностью экспериментировать с укладками. Шарлиз Терон, яркая блондинка выглядит с такой стрижкой просто шикарно.

Каскадная градуировка

Дженнифер Энистон ФОТО: AP/Scanpix