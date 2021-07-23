Как уберечься от инсульта и можно ли предупредить деменцию мозга

Главный фактор, повышающий риск развития инсульта – гипертоническая болезнь. А "зарабатываем" мы себе проблемы с кровяным давлением зачастую сами – нашими вредными привычками, питанием и образом жизни. Почему возникает инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания и можно ли их избежать?

Какие же причины приводят к мозговому кровоизлиянию?

Инсульт может произойти в любом возрасте, а не только у пожилых людей. Инсульт происходит вследствие запущенной гипертонической болезни или врожденных сосудистых патологий.

Очень большое значение в плане развития сосудистых патологий имеет наш образ жизни, вредные привычки. Несбалансированное питание, очень много жирной пищи в рационе, и, особенно – курение очень негативно влияет на сосуды сердца, мозга, ног. Это все приводит к тому, что в достаточно молодом возрасте начинает формироваться гипертоническая болезнь.

На 100% предупредить гипертонию невозможно, но свести риски развития инсульта к минимуму – можно.

Как же избежать инсульта и других сосудистых болезней?

Если уже беспокоит повышенное давление, то важно не откладывать поход к врачу, регулярно обследоваться. А еще важен здоровый сон, не менее 8-и часов и регулярная физическая активность: даже 10 минут зарядки утром.

После 40 лет рекомендовано выполнять скрининговые исследования, которые позволяют предупредить сужение сосудов, проявления артериальных аневризм головного мозга. Эти состояния могут стать причиной инсульта, который или отнимает жизнь, или приводит к инвалидности. А вот болезнь Альцгеймера – бомба замедленного действия, которая постепенно и неотвратимо стирает личность.

А можно ли предупредить болезнь Альцгеймера и деградацию мозга?

Откуда именно берется это заболевание, ученые спорят до сих пор. Считается, что болезнь Альцгеймера провоцируют травмы, атеросклероз, кислородная недостаточность и генетическая предрасположенность. И здесь также важна профилактика: меньше алкоголя, фаст-фуда, жирного пережаренного мяса, маргарина и сладостей.

Особенно с ароматизаторами и усилителями вкуса. Как отмечает Оксана Скиталинская, врач-диетолог, это та пища, которая при систематическом употреблении вызывает нейровоспаление. То есть воспаление тканей, которые окружает нервные клетки. В итоге ухудшается функционирование работы нервных клеток.

Чтобы предупредить развитее этой патологии и мозгового слабоумия в целом, важно также тренировать мозг.