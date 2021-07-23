Заготовки из кабачков на зиму: три простых рецепта

Мы поделимся рецептами кабачковой икры с томатной пастой и кабачков на зиму по-корейски, а также расскажем, как правильно квасить кабачки кружочками.

Кабачковая икра на зиму как в магазине

Икра кабачковая ФОТО: Shutterstock

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты:

1 кг кабачков

2 средние луковицы

2 средние моркови

2-3 ст.л. томатной пасты

4-5 ст.л. растительного масла

2-3 зубчика чеснока

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.

- Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать мякоть кубиками.

- Разогреть большую сковороду с растительным маслом.

- Добавить лук и жарить до прозрачности. Затем добавить нарезанную морковь. Жарить, периодически помешивая, до мягкости.

- Когда лук и морковь будут готовы, добавить кабачки и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой на небольшом огне в течение 10 минут.

- Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 10 минут. По желанию кабачковую икру можно оставить кусочками или взбить в пюре с помощью блендера.

- Подавать икру из кабачков холодной вместе с черным хлебом.

Салат «Кабачки по-корейски» на зиму

Маринованные кабачки. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 молодой кабачок

1 морковь

1 огурец

1/2 сладкого перца

Зонтики укропа – по вкусу

Кинза или другая зелень – по вкусу

2/3 стакана яблочного уксуса

2/3 стакана растительного масла

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

- Натрите кабачок и морковь на терке для корейской морковки.

- Огурцы и перец нарежьте тонкой соломкой.

- Перемешайте овощи, добавьте мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.

- Разложите овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготавливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.

- Для заправки смешайте уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.

- Залейте банки заправкой, закройте крышками, встряхните. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике.

- Для консервирования салата прикройте литровые банки крышками и стерилизуйте 40 минут. Закатайте, переверните вверх дном на полотенце и дайте полностью остыть.

- Храните кабачки по-корейски в прохладном месте.

Квашеные кабачки на зиму

Кабачки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

1,5-1,8 кг кабачков

1 ветка укропа

1 лист хрена

2-3 зубчика чеснока

1 л воды

50-60 г соли

2-3 лавровых листа

3-4 шт. перца горошком

Способ приготовления:

- Из указанного количества ингредиентов получится одна трехлитровая банка квашеных кабачков. Овощи хорошо вымойте, удалите плодоножки и места соцветий. Нарежьте кружочками, толщиной 3-4 см, уложите в простерилизованные банки.

- Промойте укроп, листья хрена, очистите чеснок.

- Кружочки кабачков переложите укропом, хреном, чесноком. Если любите поострее, добавьте стручок или половинку стручка острого перца.

- Сварите рассол из воды, соли, лаврового листа и душистого перца.

- Кабачки залейте рассолом и простерилизуйте в течение 10 минут, накрыв крышками. Закатайте и укутайте до полного остывания.