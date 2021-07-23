Заготовки из кабачков на зиму: три простых рецепта

Заготовки из кабачков на зиму отличаются большим разнообразием. Летние овощи можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из них салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты. Записывайте рецепты аппетитных заготовок из кабачков и приготовьте на зиму витаминные закуски из овощей на любой вкус, пишет портал «Life Сегодня».
Мы поделимся рецептами кабачковой икры с томатной пастой и кабачков на зиму по-корейски, а также расскажем, как правильно квасить кабачки кружочками.
Кабачковая икра на зиму как в магазине
Время приготовления: 40 минут
Ингредиенты:
1 кг кабачков
2 средние луковицы
2 средние моркови
2-3 ст.л. томатной пасты
4-5 ст.л. растительного масла
2-3 зубчика чеснока
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
- Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать мякоть кубиками.
- Разогреть большую сковороду с растительным маслом.
- Добавить лук и жарить до прозрачности. Затем добавить нарезанную морковь. Жарить, периодически помешивая, до мягкости.
- Когда лук и морковь будут готовы, добавить кабачки и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой на небольшом огне в течение 10 минут.
- Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 10 минут. По желанию кабачковую икру можно оставить кусочками или взбить в пюре с помощью блендера.
- Подавать икру из кабачков холодной вместе с черным хлебом.
Салат «Кабачки по-корейски» на зиму
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
1 молодой кабачок
1 морковь
1 огурец
1/2 сладкого перца
Зонтики укропа – по вкусу
Кинза или другая зелень – по вкусу
2/3 стакана яблочного уксуса
2/3 стакана растительного масла
2 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Натрите кабачок и морковь на терке для корейской морковки.
- Огурцы и перец нарежьте тонкой соломкой.
- Перемешайте овощи, добавьте мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.
- Разложите овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготавливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.
- Для заправки смешайте уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.
- Залейте банки заправкой, закройте крышками, встряхните. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике.
- Для консервирования салата прикройте литровые банки крышками и стерилизуйте 40 минут. Закатайте, переверните вверх дном на полотенце и дайте полностью остыть.
- Храните кабачки по-корейски в прохладном месте.
Квашеные кабачки на зиму
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
1,5-1,8 кг кабачков
1 ветка укропа
1 лист хрена
2-3 зубчика чеснока
1 л воды
50-60 г соли
2-3 лавровых листа
3-4 шт. перца горошком
Способ приготовления:
- Из указанного количества ингредиентов получится одна трехлитровая банка квашеных кабачков. Овощи хорошо вымойте, удалите плодоножки и места соцветий. Нарежьте кружочками, толщиной 3-4 см, уложите в простерилизованные банки.
- Промойте укроп, листья хрена, очистите чеснок.
- Кружочки кабачков переложите укропом, хреном, чесноком. Если любите поострее, добавьте стручок или половинку стручка острого перца.
- Сварите рассол из воды, соли, лаврового листа и душистого перца.
- Кабачки залейте рассолом и простерилизуйте в течение 10 минут, накрыв крышками. Закатайте и укутайте до полного остывания.
- Если не хотите закатывать банки, то дайте кабачкам настояться в течение трех дней при комнатной температуре, потом простерилизуйте 10 минут и закрутите чистыми крышками.