20 цитат известных психологов, которые помогут вам разобраться в себе

Сет Годин (из книги «Пробуй — получится!»):
«Представьте себе мир, в котором нет посредников, нет издателей, нет боссов, нет кадровиков, нет домашних и никто не говорит вам, что вы не можете что-то сделать.
Что бы вы делали, если бы жили в таком мире?
Так идите. И делайте это!»
Вадим Зеланд (из книги «Трансерфинг реальности. Ступень II: Шелест утренних звезд»):
«Если кто-то внушает, что вы обязаны трудиться на благо чего-либо или кого-либо, не верьте. Если доказывают, что все в этом мире дается упорным трудом, не верьте. Если пытаются навязать жестокую борьбу за место под солнцем, не верьте. Если указывают на ваше место, не верьте. Если пытаются завлечь в секту или общество, где нужен „ваш вклад в общее дело“, не верьте. Если говорят, что вы родились в бедности, поэтому так и должны прожить всю свою жизнь, не верьте. Если внушают, что ваши возможности ограничены, не верьте».
Елена Резанова (из книги «Никогда-нибудь»):
«Однажды я где-то прочитала мысль доктора Майлса Монро, проповедника. Он спрашивал: где зарыты самые дорогие сокровища? И отвечал: нет, не в золотоносных рудниках. Они зарыты на кладбище. Там закопаны компании, которые так никогда и не были созданы, изобретения, которые не увидели свет, книги-бестселлеры, которые не были закончены, и великие картины, которые никто не написал».
М. Дж. Райан (из книги «В этом году я… Как изменить привычки, сдержать обещания или сделать то, о чем вы давно мечтали»):
«Для того чтобы создать позитивный образ своего будущего, напишите себе письмо из собственного „далека“. Представьте, что прошел год — и вы добились того, чего хотели. Вы похудели, стали счастливее, нашли свою любовь, научились воспринимать жизнь позитивнее… Вы пишете из будущего себе настоящему о том, как хорошо вам в нем живется. С чем вы столкнулись в результате изменений? Безусловно, стали на год старше и мудрее. Узнали многое, что помогло вам добиться цели. Так о чем же еще вы должны написать себе в таком письме, чтобы ваша будущая жизнь заиграла яркими красками?»
Тина Силиг (из книги «Почему никто не рассказал мне это в 20?»):
«Со временем я поняла, что люди делятся на два типа: первые ждут от других разрешения на то, чтобы заниматься тем, что им нравится, а вторые дают себе такое разрешение сами».
Наполеон Хилл (из книги «Думай и богатей»):
«Всякий, кто хочет выйти победителем из любого предприятия, должен решиться сжечь корабли и отрезать все пути к отступлению. Только в этом случае можно обрести то состояние разума, которое известно как страстное желание победить, столь необходимое для успеха».
Мэг Джей (из книги «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом»):