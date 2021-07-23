20 цитат известных психологов, которые помогут вам разобраться в себе

Джо Диспенза (из книги «Сам себе плацебо: как использовать силу подсознания для здоровья и процветания»):

«Задумайся на мгновение о своей жизни. Разве тебя это не касается? Если ты пережевываешь те же самые мысли, что и вчера, то, скорее всего, сделаешь привычный выбор и сегодня. Неизменный выбор сегодня приведет к шаблонным поступкам завтра. Те же самые привычные поступки завтра приведут к повторению прежнего опыта в будущем. А повторяющиеся события и ситуации в твоей жизни будут все время вызывать у тебя все те же предсказуемые эмоции. И в результате ты каждый день испытываешь одно и то же. Твое „вчера“ становится твоим „завтра“ — и поистине, твое прошлое есть твое будущее».

Елена Резанова (из книги «Никогда-нибудь»):

«Однажды я где-то прочитала мысль доктора Майлса Монро, проповедника. Он спрашивал: где зарыты самые дорогие сокровища? И отвечал: нет, не в золотоносных рудниках. Они зарыты на кладбище. Там закопаны компании, которые так никогда и не были созданы, изобретения, которые не увидели свет, книги-бестселлеры, которые не были закончены, и великие картины, которые никто не написал».

М. Дж. Райан (из книги «В этом году я… Как изменить привычки, сдержать обещания или сделать то, о чем вы давно мечтали»):

«Для того чтобы создать позитивный образ своего будущего, напишите себе письмо из собственного „далека“. Представьте, что прошел год — и вы добились того, чего хотели. Вы похудели, стали счастливее, нашли свою любовь, научились воспринимать жизнь позитивнее… Вы пишете из будущего себе настоящему о том, как хорошо вам в нем живется. С чем вы столкнулись в результате изменений? Безусловно, стали на год старше и мудрее. Узнали многое, что помогло вам добиться цели. Так о чем же еще вы должны написать себе в таком письме, чтобы ваша будущая жизнь заиграла яркими красками?»

Тина Силиг (из книги «Почему никто не рассказал мне это в 20?»):

«Со временем я поняла, что люди делятся на два типа: первые ждут от других разрешения на то, чтобы заниматься тем, что им нравится, а вторые дают себе такое разрешение сами».

Брене Браун (из книги «Дары несовершенства. Как полюбить себя таким, какой ты есть»):

«Часто люди пытаются жить „задом наперед“ — они стремятся заработать больше денег и купить больше вещей, чтобы делать то, что им хотелось бы, и таким образом стать счастливее. На самом деле все нужно делать наоборот. Сначала нужно стать собой, потом делать то, что вам нужно, чтобы получить то, что хочется».

Экхарт Толле (из книги «The Power of Now. Сила настоящего»):