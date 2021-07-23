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20 цитат известных психологов, которые помогут вам разобраться в себе

Женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если мы чувствуем пустоту внутри, а каждый день приносит лишь новые разочарования и сожаления об упущенных возможностях, то это явный признак того, что мы проживаем свою жизнь неправильно. Как провести переоценку ценностей, найти свое истинное предназначение и начать двигаться вперед — к новой счастливой жизни? Ответы на эти вопросы нам удалось найти в книгах известных психологов, пишет портал Marie Claire.

Лоран Гунель (из книги «День, когда я научился жить»):

«Мы — существа цельные, и природа подводит нас к тому, чтобы мы это прочувствовали очень глубоко. А вот общество создает внутри нас нехватку этой цельности. Оно умеет заставить нас поверить в то, что нам чего-то все время не хватает для счастья. Оно мешает нам довольствоваться тем, что мы имеем, и тем, что мы есть, и без конца заставляет думать о нашей неполноте, о несовершенстве».

Эми Тэнжерин (из книги «Это мой день! Как наполнить жизнь творчеством, радостью и смыслом»):

«Старый индеец рассказывает своему внуку о борьбе, происходящей внутри каждого из нас. Она похожа на борьбу двух волков. Один из них злой: он олицетворяет гнев, зависть, обиду, недовольство собой, ложь. А второй добрый: он воплощает в себе радость, умиротворение, любовь, надежду, спокойствие, смирение, доброту и правду. Внук с минуту размышляет над тем, что услышал, и спрашивает: „И кто из них победит?“ И старый индеец, не раздумывая, отвечает: „Тот, которого ты кормишь“».

Елена Резанова (из книги «Никогда-нибудь»):

«Опасно жить в ситуации бесконечного взвешивания решения. Бросить — не бросить, начать — не начать, сказать — не сказать, решиться — не решиться, ехать — не ехать и т. д. Это отнимает колоссальные объемы энергии. Чем дольше вы живете в таком режиме, тем меньше сил остается на действия».

Питер Химмельман (из книги «Выпусти меня. Как раскрыть творческий потенциал и воплотить идеи в жизнь»):

«А сейчас я попрошу вас выделить не более трех минут и письменно ответить на вопрос: зачем вы здесь? Если это звучит слишком философски, попробуйте по-другому: в чем состоит цель вашей жизни? Если тема кажется чересчур расплывчатой, попробуйте так: что вы готовы отстаивать? Или: ради чего бы вы пожертвовали жизнью? Или: что дает вам силы вставать по утрам?»»

Сет Годин (из книги «Пробуй — получится!»):

«Представьте себе мир, в котором нет посредников, нет издателей, нет боссов, нет кадровиков, нет домашних и никто не говорит вам, что вы не можете что-то сделать.

Что бы вы делали, если бы жили в таком мире?

Так идите. И делайте это!»

Вадим Зеланд (из книги «Трансерфинг реальности. Ступень II: Шелест утренних звезд»):

«Если кто-то внушает, что вы обязаны трудиться на благо чего-либо или кого-либо, не верьте. Если доказывают, что все в этом мире дается упорным трудом, не верьте. Если пытаются навязать жестокую борьбу за место под солнцем, не верьте. Если указывают на ваше место, не верьте. Если пытаются завлечь в секту или общество, где нужен „ваш вклад в общее дело“, не верьте. Если говорят, что вы родились в бедности, поэтому так и должны прожить всю свою жизнь, не верьте. Если внушают, что ваши возможности ограничены, не верьте».

Джо Диспенза (из книги «Сам себе плацебо: как использовать силу подсознания для здоровья и процветания»):

«Задумайся на мгновение о своей жизни. Разве тебя это не касается? Если ты пережевываешь те же самые мысли, что и вчера, то, скорее всего, сделаешь привычный выбор и сегодня. Неизменный выбор сегодня приведет к шаблонным поступкам завтра. Те же самые привычные поступки завтра приведут к повторению прежнего опыта в будущем. А повторяющиеся события и ситуации в твоей жизни будут все время вызывать у тебя все те же предсказуемые эмоции. И в результате ты каждый день испытываешь одно и то же. Твое „вчера“ становится твоим „завтра“ — и поистине, твое прошлое есть твое будущее».

Елена Резанова (из книги «Никогда-нибудь»):

«Однажды я где-то прочитала мысль доктора Майлса Монро, проповедника. Он спрашивал: где зарыты самые дорогие сокровища? И отвечал: нет, не в золотоносных рудниках. Они зарыты на кладбище. Там закопаны компании, которые так никогда и не были созданы, изобретения, которые не увидели свет, книги-бестселлеры, которые не были закончены, и великие картины, которые никто не написал».

М. Дж. Райан (из книги «В этом году я… Как изменить привычки, сдержать обещания или сделать то, о чем вы давно мечтали»):

«Для того чтобы создать позитивный образ своего будущего, напишите себе письмо из собственного „далека“. Представьте, что прошел год — и вы добились того, чего хотели. Вы похудели, стали счастливее, нашли свою любовь, научились воспринимать жизнь позитивнее… Вы пишете из будущего себе настоящему о том, как хорошо вам в нем живется. С чем вы столкнулись в результате изменений? Безусловно, стали на год старше и мудрее. Узнали многое, что помогло вам добиться цели. Так о чем же еще вы должны написать себе в таком письме, чтобы ваша будущая жизнь заиграла яркими красками?»

Тина Силиг (из книги «Почему никто не рассказал мне это в 20?»):

«Со временем я поняла, что люди делятся на два типа: первые ждут от других разрешения на то, чтобы заниматься тем, что им нравится, а вторые дают себе такое разрешение сами».

Брене Браун (из книги «Дары несовершенства. Как полюбить себя таким, какой ты есть»):

«Часто люди пытаются жить „задом наперед“ — они стремятся заработать больше денег и купить больше вещей, чтобы делать то, что им хотелось бы, и таким образом стать счастливее. На самом деле все нужно делать наоборот. Сначала нужно стать собой, потом делать то, что вам нужно, чтобы получить то, что хочется».

Экхарт Толле (из книги «The Power of Now. Сила настоящего»):

«Спросите себя: „Есть ли в том, что я делаю, радость, легкость и непринужденность?“ Если нет, это верный признак того, что время заслоняет от вас настоящий момент, а жизнь воспринимается вами как борьба или тяжкое бремя».

Грег МакКеон (из книги «Эссенциализм. Путь к простоте»):

«Что если бы мы перестали заниматься тем, что ненавидим, покупать то, что нам не нужно, за деньги, которых у нас нет, чтобы произвести впечатление на людей, которые нам безразличны?»

Брене Браун (из книги «Дары несовершенства. Как полюбить себя таким, какой ты есть»):

«Жить в ладу с собой — значит проживать жизнь с осознанием собственной ценности. Это значит воспитывать в себе смелость и сочувствие и устанавливать доверительные отношения с людьми. Это значит просыпаться по утрам с мыслью „Неважно, что я сегодня сделаю, а что нет. Что бы я ни сделал, этого достаточно“, а вечером ложиться в постель, думая: „Да, я несовершенен и уязвим, иногда мне бывает страшно, но это не отменяет того факта, что я смел и достоин любви“».

Марина Мелия (из книги «Хочу — Mогу — Надо. Узнай себя и действуй!»):

«Мы должны научиться радоваться своим успехам, большим и малым, не обесценивая их. Чтобы не приписывать свой успех только удаче и счастливому стечению обстоятельств, важно оглянуться назад, „пройтись“ по своим достижениям и победам (а их наверняка было немало!), вспомнить те возможности, которые мы смогли реализовать благодаря собственным усилиям (своим „могу“), и встроить, интегрировать этот опыт в свое „Я“. Надо хвалить себя за все, что удалось сделать в течение дня, недели, месяца. И тогда мы увидим, что способны на многое и без „стечения обстоятельств“».

Эми Тэнжерин (из книги «Это мой день! Как наполнить жизнь творчеством, радостью и смыслом»):

«Старый индеец рассказывает своему внуку о борьбе, происходящей внутри каждого из нас. Она похожа на борьбу двух волков. Один из них злой: он олицетворяет гнев, зависть, обиду, недовольство собой, ложь. А второй добрый: он воплощает в себе радость, умиротворение, любовь, надежду, спокойствие, смирение, доброту и правду. Внук с минуту размышляет над тем, что услышал, и спрашивает: „И кто из них победит?“ И старый индеец, не раздумывая, отвечает: „Тот, которого ты кормишь“».

Елена Резанова (из книги «Никогда-нибудь»):

«Опасно жить в ситуации бесконечного взвешивания решения. Бросить — не бросить, начать — не начать, сказать — не сказать, решиться — не решиться, ехать — не ехать и т. д. Это отнимает колоссальные объемы энергии. Чем дольше вы живете в таком режиме, тем меньше сил остается на действия».

Питер Химмельман (из книги «Выпусти меня. Как раскрыть творческий потенциал и воплотить идеи в жизнь»):

«А сейчас я попрошу вас выделить не более трех минут и письменно ответить на вопрос: зачем вы здесь? Если это звучит слишком философски, попробуйте по-другому: в чем состоит цель вашей жизни? Если тема кажется чересчур расплывчатой, попробуйте так: что вы готовы отстаивать? Или: ради чего бы вы пожертвовали жизнью? Или: что дает вам силы вставать по утрам?»»

Сет Годин (из книги «Пробуй — получится!»):

«Представьте себе мир, в котором нет посредников, нет издателей, нет боссов, нет кадровиков, нет домашних и никто не говорит вам, что вы не можете что-то сделать.

Что бы вы делали, если бы жили в таком мире?

Так идите. И делайте это!»

Вадим Зеланд (из книги «Трансерфинг реальности. Ступень II: Шелест утренних звезд»):

«Если кто-то внушает, что вы обязаны трудиться на благо чего-либо или кого-либо, не верьте. Если доказывают, что все в этом мире дается упорным трудом, не верьте. Если пытаются навязать жестокую борьбу за место под солнцем, не верьте. Если указывают на ваше место, не верьте. Если пытаются завлечь в секту или общество, где нужен „ваш вклад в общее дело“, не верьте. Если говорят, что вы родились в бедности, поэтому так и должны прожить всю свою жизнь, не верьте. Если внушают, что ваши возможности ограничены, не верьте».

Елена Резанова (из книги «Никогда-нибудь»):

«Однажды я где-то прочитала мысль доктора Майлса Монро, проповедника. Он спрашивал: где зарыты самые дорогие сокровища? И отвечал: нет, не в золотоносных рудниках. Они зарыты на кладбище. Там закопаны компании, которые так никогда и не были созданы, изобретения, которые не увидели свет, книги-бестселлеры, которые не были закончены, и великие картины, которые никто не написал».

М. Дж. Райан (из книги «В этом году я… Как изменить привычки, сдержать обещания или сделать то, о чем вы давно мечтали»):

«Для того чтобы создать позитивный образ своего будущего, напишите себе письмо из собственного „далека“. Представьте, что прошел год — и вы добились того, чего хотели. Вы похудели, стали счастливее, нашли свою любовь, научились воспринимать жизнь позитивнее… Вы пишете из будущего себе настоящему о том, как хорошо вам в нем живется. С чем вы столкнулись в результате изменений? Безусловно, стали на год старше и мудрее. Узнали многое, что помогло вам добиться цели. Так о чем же еще вы должны написать себе в таком письме, чтобы ваша будущая жизнь заиграла яркими красками?»

Тина Силиг (из книги «Почему никто не рассказал мне это в 20?»):

«Со временем я поняла, что люди делятся на два типа: первые ждут от других разрешения на то, чтобы заниматься тем, что им нравится, а вторые дают себе такое разрешение сами».

Наполеон Хилл (из книги «Думай и богатей»):

«Всякий, кто хочет выйти победителем из любого предприятия, должен решиться сжечь корабли и отрезать все пути к отступлению. Только в этом случае можно обрести то состояние разума, которое известно как страстное желание победить, столь необходимое для успеха».

Мэг Джей (из книги «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом»):

«„Да» — это то слово, благодаря которому вы получили свою первую работу, следующую работу, женились и обзавелись детьми. И даже если это вызывает тревогу, заставляет выйти из зоны комфорта, — сказав «да», вы будете делать что-то новое, встретите новых людей и измените свою жизнь к лучшему».

Дейл Карнеги (из книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»):

«Теперь я понимаю, что люди не думают ни о вас, ни обо мне, и их совершенно не волнует, что о нас с вами говорят. Они заняты только собой, они думают только о себе перед завтраком, после завтрака и все время до десяти минут после полуночи. Их в тысячу раз больше обеспокоит собственная головная боль, чем известие о вашей или моей смерти».

Марина Мелия (из книги «Хочу — Mогу — Надо. Узнай себя и действуй!»):

«Дорога к мечте может занять даже не годы, а десятилетия. Осилить этот долгий и трудный путь нам помогут три важных качества, которые стоит в себе развивать. Это толерантность к неопределенности, мужество несовершенства и подкожный слой оптимизма».

Мэг Джей (из книги «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом»):

«Будущее не написано на небесах. Нет никаких гарантий. Поэтому возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Поставьте цели. Найдите работу. Создайте семью. Не забывайте о времени. Внесите в свою жизнь определенность. Ваша судьба не должна зависеть от того, что вы чего-то не знали или что-то не сделали. Сейчас вы делаете выбор, который определит всю вашу жизнь».

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