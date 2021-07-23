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Кинологи объяснили, что нельзя давать собакам

Грустный пес. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Составлен список самых опасных и самых полезных продуктов для собачьего рациона. Кинологи предупреждают: минутное удовольствие может обернуться для питомца неделей плохого самочувствия, пишет портал «РБК Стиль».

Специалисты Российской кинологической федерации рассказали, как обеспечить собаке хорошее самочувствие с помощью питания. По их словам, даже самые безобидные и привычные для человека продукты могут нанести непоправимый вред здоровью животного. 

Прежде всего, не стоит кормить питомца с общего стола. Сладкие булочки, тосты с авокадо, кусочки мяса, сыр — даже при однократном употреблении эти продукты вызывают отравление или воспаление. При этом особенно опасны трубчатые кости. Например, из супа или рагу. Их острые края и мелкие обломки травмируют стенки кишечника и могут привести к гибели животного.

Еще одно лакомство, категорически запрещенное четвероногим, — шоколад и продукты с его добавлением. Речь идет о конфетах, пирожных, какао. Эксперты объясняют это тем, что в шоколаде содержится теобромин. Если для человека алкалоид безвреден, то в организме животного он может вызвать необратимые изменения. Печень собак не синтезирует ферменты, ускоряющие расщепление теобромина. В результате процесс переваривания идет очень медленно и вещество накапливается в тканях до токсических концентраций. Возможные последствия кормления шоколадом — развитие панкреатита и гепатита.

Печенье с шоколадной крошкой. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Также под запрет попали чай и кофе: они оказывают схожее влияние на организм собаки. Кроме того, по словам кинологов, любые сладости (даже диетические) разрушают зубную эмаль питомца, ухудшают работу печени, повышают риск сахарного диабета и приводят к обезвоживанию. В жаркое время года их употребление особенно опасно.

Среди других вредных продуктов: попкорн, соль, орехи, алкоголь, авокадо, сливы, вишня, черешня, абрикосы, персики, любая выпечка и продукты с пряностями. Так, лук и чеснок ухудшают обоняние собаки, провоцируют диарею и анемию. А макадамия и мускатный орех могут стать причиной тяжелого поражения нервной системы, судорог, рвоты и припадков.

При составлении рациона для животного следует также избегать кукурузы, грибов, яиц, картофеля, винограда, жирного молока и копченостей. Они плохо перевариваются и вызывают вздутие.

«Кормить собаку можно только специально подобранным сухим кормом или натуральным рационом с добавлением витаминно-минеральных комплексов», — говорит президент РКФ Владимир Голубев. По его словам, разнообразить питание животных помогут полезные лакомства. В их числе: морковь, тыква, помидоры черри, свежие огурцы, вареное мясо птицы, кабачки, яблоки, бананы, груша без кожуры, бездрожжевые галеты на воде и сушеные сердечки, которые продаются в зоомагазинах.

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