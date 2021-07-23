Йога для глаз: 7 эффективных упражнений, которые спасут от стресса и усталости

Во время пандемии мы определенно стали больше времени проводить у мониторов. Многие из тех, кто начал работать из дома, отмечали, что привычные рабочие часы стали несколько плавающими, и иногда по рабочим вопросам у ноутбука оказываешься и в неурочное время. Одним словом, нагрузка на глаза увеличилась, а их усталость сказывается и на нашем общем состоянии. На помощь приходит главный велнес-тренд 2021 года – йога для глаз!
Когда же вы сидите за столом практически неподвижно и долгое время смотрите на экран, диапазон движений ваших глаз ограничен, что ограничивает и информацию, которую получают ваши мышцы. В результате это приводит к мышечному напряжению в шее и, наоборот, перенапряжению глаз.
Итак, ниже приводим несколько простых, но эффективных упражнений, чтобы бороться с этим. Сначала, если вы не делали их регулярно, вы можете почувствовать легкое головокружение, поэтому выполняйте все медленно. Как и с любым другим видом упражнений, не загоняйте себя в недостижимый темп сразу, а набирайте форму постепенно.
Регулярные занятия снизят утомляемость глаз и улучшат вашу осанку, внимание, координацию движений и общее состояние здоровья.
1.Закатывание глаз
Сядьте прямо, выпрямите позвоночник и держите голову неподвижно. Двигайте глазами горизонтально слева направо и сосредоточьтесь на объектах на периферии. Поверните взгляд трижды по часовой стрелке по кругу, а затем закройте глаза, чтобы снова расслабить их.
2.«Растяжка» для глаз
Расслабьте лицо и держите глаза закрытыми, пока вы смотрите вверх и сосчитаете до четырех. Теперь медленно посмотрите вниз — ваши глаза должны быть все еще закрыты — и снова сосчитайте до четырех. Повторите это упражнение трижды, прежде чем немного изменить его. В следующем подходе надо смотреть слева направо.
3.Фокусирование
Вытяните одну руку прямо перед собой с поднятым вверх большим пальцем, сосредоточьтесь на большом пальце и сосчитайте до четырех. Потом медленно перемещайте руку к носу, пока ваши глаза не перестанут фокусироваться на нем, и еще раз сосчитайте до четырех. Верните руку в исходное положение и повторите то же упражнение 10 раз, пишет портал Spletnik.
4.Взгляд вдаль и вблизи
Найдите две точки фокусировки: одну на расстоянии (желательно где-нибудь за окном, если вы дома), а другую гораздо ближе к вам. Сосредоточьтесь на удаленном объекте на время нескольких долгих вздохов, а затем переместите взгляд на объект ближе к вам.
Подождите, пока ваши глаза сфокусируются на более близком объекте, затем сделайте глубокий вдох и полностью выдохните, прежде чем снова переместить фокус на удаленный объект. Повторите это упражнение 10 раз.
5.Моргание
Широко откройте глаза, а затем быстро моргните 10 раз. Закройте глаза и сделайте пять глубоких вдохов и пять медленных выдохов. Повторите это упражнение пять раз.
6.Пальминг
Пальминг был изобретен тибетскими йогами и включает в себя легкое прикосновение ладоней к глазам. Вам нужно сесть с закрытыми глазами и сосредоточиться на темноте. Вскоре вы заметите всевозможные мерцающие огни, которые возникают из-за раздражения и перегрузки зрительного нерва.
Наши глаза нуждаются в темноте, чтобы оправиться от света. Как только эти искры начнут исчезать, медленно уберите ладони и постепенно откройте глаза. В этот момент они могут быть более чувствительными, поэтому не смотрите сразу на что-либо слишком яркое, позвольте вашему зрительному нерву привыкнуть к свету.
7.Пристальный взгляд на кончик носа
Это упражнение часто используется в сочетании с медитацией и пранаямой (дыхательной практикой) и называется Nasikagra Drishti, что дословно переводится как «созерцание кончика носа». Сядьте в удобном положении с прямой спиной. Расслабьте плечи и положите ладони на колени для лучшего выравнивания позвоночника и концентрации.
Теперь медленно переводите взгляд на кончик носа, не напрягая глаза. Расслабьте глаза, как только почувствуете дискомфорт. Повторите пять или более раз, пока не почувствуете, что глаза отдохнули.