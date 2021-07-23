Не ешьте это летом: 6 худших блюд

Фруктовый коблер

Это традиционный летний десерт, который делают из персиков, яблок, черники. Наличие фруктов или ягод в составе пирога сбивает с толку. Многие думают, что это лакомство полезно. На самом деле вы просто поглощаете огромное количество сахара. К тому же коблер, как правило, подают с мороженым, что лишь усугубляет ситуацию. Мороженое — молочный продукт, а непереносимость лактозы встречается очень часто.

Ежевичный коблер с мороженым. ФОТО: Лаури Лаан.

Чили

Известно, что острая пища помогает легче переносить жару. Самыми распространенными летними блюдами с чили является хот-доги и картофель фри. Именно их продают на каждом шагу в парках и открытых кафе на пляжах. Таких блюд диетологи советуют избегать. Сочетание мяса и сыра, а также наличие большого количества консервантов, способствует набору лишнего веса и вредит здоровью.

Приготовление длинного хот-дога ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Молочные коктейли

Такие напитки противопоказаны всем, кто страдает непереносимостью лактозы, но не только им. Молочные коктейли делают из мороженого, шоколада, взбитых сливок и других сладких и жирных компонентов. Таким образом, получается очень калорийный продукт, употребление которого ведет к лишнему весу. Кроме того, исследование показало, что такие напитки негативно влияют на состояние кровеносных сосудов и кровообращение.

Молочный коктейль ФОТО: Barbara Neveu / PantherMedia / Barbara Neveu

Энергетики

Если вы привыкли утолять жажду в летний зной энергетическими напитками, знайте, что рискуете через пару лет выглядеть значительно старше своего биологического возраста. В таких продуктах содержится большое количество сахара и кислот, которые портят зубную эмаль и лишают вас ослепительной улыбки. А плохие зубы — классический признак старости. Добавьте сюда изрядную дозу кофеина, вызывающего активное обезвоживание организма и как результат — преждевременное увядание кожи, образование на ней морщин и складок. Сведите к минимуму употребление энергетических напитков. Пейте в основном простую воду — не менее 8-10-ти стаканов в день и даже больше, если вы занимаетесь спортом. Количество воды должно быть также увеличено, если вы употребляете много кофе или спиртного.

Winneconne, WI - 27 July 2015: Some of the biggest energy drinks on the consumer market. Red Bull, Monster, Amp, Rockstar, Full Throttle, NOS and Venom ФОТО: AFP / Scanpix

Шпинат

Не спорим, шпинат — полезный компонент летнего салата. Однако советуем воздержаться от употребления сырого шпината перед продолжительной прогулкой или походом на пляж. Эта листовая зелень содержит солидную дозу растворимых волокон и олигосахаридов, которые могут привести к вздутию живота. Лучше добавить горсть шпината в свой утренний коктейль или обжарить его с небольшим количеством чеснока и оливкового масла, пишет Живи.

Вегетарианское ризотто со шпинатом ФОТО: Corbis/Scanpix

Мясо и рыба, приготовленные на открытом огне

Обугливание животного белка при сверхвысоких температурах вызывает образование гетероциклических аминов — химических веществ, являющихся канцерогенами. Подгоревший бургер действительно стоит такого риска? Мы так не думаем.

Шашлыки, барбекю, ребрышки, колбаски вкусны, но могут вызвать проблемы со здоровьем. ФОТО: эльмо рииг

Если вы не можете отказаться от барбекю, выбирайте постное мясо, которое не выделяет жир и не вызывает вспышек пламени. Тонкие куски мяса сократят время приготовления. Попробуйте также мариновать мясо в пиве или красном вине за несколько часов до приготовления на гриле. Это снизит содержание канцерогенных соединений на целых 68%, согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.



