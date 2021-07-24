Привычка расставаться: Кто из звездных красоток постоянно бросает мужчин?

Некоторые женщины жертвуют собой ради семьи и детей, не решаясь подать на развод. Но эти представительницы шоу-бизнеса не боятся расторгать помолвки, уходить от мужей с маленькими детьми и выставлять подробности личной жизни на всеобщее обозрение. Кто из звездных красоток бросает мужчин, пишет 5-tv.ru.

Эмбер Херд

Эмбер Херд ФОТО: Lyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/CaLyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/Capital Pictures / LB/IS/MPI/Capital Pictures

В 2017-м актриса подала на развод с Джонни Деппом, с которым прожила в браке два года. Эмбер Херд заявила, что муж поднимал на нее руку. Шумиха вокруг бракоразводного процесса не утихает до сих пор. Звезда «Аквамена» недолго горевала после разрыва отношений с Деппом: вскоре ее заметили в объятиях Илон Маска. Но она рассталась с ним и начала отношения с арт-дилером Вито Шнабелем. В прессе ходили слухи, что Эмбер Херд отбила его у Хайди Клум. Долго «любовь» не продлилась. После разрыва со Шнабелем, актриса встречалась с режиссером Андресом Мускетти, но и с ним вскоре рассталась.

Сейчас Эмбер Херт занята воспитанием дочери Уны Пейдж, которая родилась в апреле 2021-го. Имя отца ребенка неизвестно, но СМИ сообщают, что актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.

Леди Гага

Леди Гага ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures/FS/MPI/Capital Pictures

Поклонники уже отчаялись увидеть свадьбу любимой певицы, ведь она уже несколько раз расторгала помолвки. В 2015-м Леди Гага заявила, что выходит замуж за актера Тейлора Кинни, но спустя год рассталась с ним. После него певица была помолвлена со своим агентом Кристианом Карино и тоже отменила свадьбу. Звезда не выдержала патологической ревности жениха.

Сейчас Леди Гага встречается с руководителем Parket Group Майклом Полански. Возможно, эти отношения все-таки приведут эпатажную певицу под венец.

Анна Седокова

Анна Седокова ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

Экс-участница группы «ВИА Гра» известна бурной личной жизнью. Ее первым мужем был украинский футболист Валентин Белькевич. Ради брака Анна на некоторое время оставила шоу-бизнес и родила дочь Алину. Певица подала на развод спустя два года после рождения ребенка из-за измен мужа.

Вторым мужем Анны Седовой был бизнесмен Максим Чернявский. Певица переехала к нему в США вместе с дочерью от первого брака, позже у них родился общий ребенок — Моника. Но и этого мужа Седокова бросила из-за измен. Третьи избранником Анны был предприниматель Артем Комаров, у них родился сын Гектор. До свадьбы дело тогда не дошло, они расстались через несколько месяцев после рождения мальчика.

Сейчас Анна Седокова замужем третий раз. Ее избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес ФОТО: Chelsea Guglielmino/AFP

Американская поп-звезда была замужем трижды. Первым супругом Лопес был простой парень — официант Охани Ноа. После развода они сохранили дружеские отношения, Ноа даже работал администратором в ресторане Джей Ло. Затем певица год была замужем за танцором Крисом Джаддом. И тоже развод. Она также чуть не вышла замуж за Бена Аффлека, но свадьбу отменили за несколько часов до начала.

Третьим мужем Дженнифер Лопес был Марк Энтони. У них родились близнецы — Макс и Эмми. Спустя семь лет брака пара развелась по желанию певицы. В 2020-м стало известно, что Джей Ло помолвлена с бейсболистом Алексом Родригесом. До свадьбы не дошло. Близкая подруга певицы рассказала СМИ, что она просто перестала доверять возлюбленному и решила расторгнуть помолвку с ним.



