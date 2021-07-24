Как жара влияет на ЖКТ и что нужно есть для нормализации пищеварения?

В жаркую погоду человеческий организм усиленно трудится, чтобы не перегреться. Если говорить точнее, он старается не трудиться сверх меры и не повышать таким образом температуру тела. Поэтому знойным днем совсем не хочется есть, пояснил в интервью врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин. Под палящими лучами солнца принципиально важно не только давать себе отдых от переваривания внушительной рульки, например, но и поддерживать водно-солевой баланс.

«Человек употребляет примерно полтора-два литра жидкости в день. В жаркую погоду необходимо увеличить потребление жидкости до двух с половиной-трех литров, потому что человек потеет, с поверхности кожи испаряется большее количество жидкости. И для нормальной работы всех органов и систем необходимо употреблять больше жидкости», – рассказал врач.

Доктор Зиннатуллин рекомендует не увлекаться сладкими газировками и соками, так как летом полезнее всего пить обычную или минеральную воду. Последняя ко всему поможет восполнять запас необходимых микроэлементов. Также гастроэнтеролог предостерегает от употребления кофейных напитков в жару, так как главный их ингредиент обладает мочегонным эффектом, и, соответственно, способствует потере организмом живительной влаги.

Горячий летний воздух провоцирует некоторые изменения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В первую очередь, как упоминалось выше, срабатывает механизм защиты от перегревания, и снижается аппетит.

«Мы рекомендуем в любом случае полноценное и регулярное питание – это важно для нормальной работы желчного пузыря. Чтобы был хороший желчеотток, а также работы кишечника. На завтрак можно употреблять легкие блюда в виде закусок, в обед более плотную еду – салаты, рыбу и другие блюда, а вот ужин может быть более плотным», – рассказал эксперт.

Правильный подход к графику приема пищи и рациону не будет перегружать ЖКТ и поможет организму функционировать в жару так же эффективно, как и в прохладные дни. Однако очень важно при появлении тревожных симптомов в виде болей, непроходящего дискомфорта, при расстройствах кишечника и любой нестандартной реакции на пищу обратиться к врачу.



