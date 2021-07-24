Солнечный ожог: что делать и чем лечить?

Загар - это безусловно очень красиво, но важно не просто полежать на солнышке и позагорать, но и после этого обеспечить коже особый уход и восстановление. Иначе можно себе навредить и получить солнечный ожог. Солнечный ожог - острая воспалительная реакция кожи на чрезмерное воздействие УФ излучения (естественного или искусственного).⠀

Вероятность солнечных ожогов увеличивается при некоторых фенотипах кожи и зависит от времени нахождения под солнечными лучам.⠀

Наиболее подвержены солнечной эритеме следующие фенотипы:

1-й тип: очень светлая кожа, голубые (зеленые) глаза, светлые или рыжие волосы;

2-й тип: светло-голубые или карие глаза, светлые или рыжие волосы, веснушки.

Прием некоторых лекарственных препаратов (напроксен; фуросемид; доксициклин и другие), алкоголя могут быть фотосенсибилизаторами (усиливать действие солнечного света на кожу).

Проявления ожогов:

1 степень - легкое покраснение кожи (эритема), боль, небольшой отёк. Образуется через 3-5 часов, пик - спустя 12-24 часа. Выздоровление происходит на 3 -7 день, сопровождается шелушением.

2 степень – на покрасневшей коже образуются ожоговые пузыри, наполненные прозрачной желтоватой жидкостью. При их разрыве обнажается ярко-красная болезненная поверхность росткового слоя кожи. Заживление без рубца происходит в течение 7-10 дней.

В тяжелых случаях возникает лихорадка, головная боль, тошнота и рвота.⠀⠀

На время восстановления кожных покровов влияют: степень тяжести, площадь поражения, локализация, наличие гнойных осложнений, правильное и своевременное лечение, возраст и состояние пациента.

Помощь при солнечных ожогах:

Используйте прохладную воду ( душ или обливания)/ холодные компрессы, из ткани, смоченной водой.

Обеспечьте достаточное количество жидкости ( лучше прохладной).

Для обезболивания, улучшения самочувствия, уменьшения воспаления - НПВС ( ибупрофен), парацетамол.

Используете лосьоны и гели с алоэ вера для успокаивающего действия на кожу.

Разорванные волдыри аккуратно очистить водой с мягким мылом и накрыть влажной повязкой ( например, с физиологическим растровом).

Если у ребенка судороги, тошнота, рвота, головокружение или сонливость, которые не улучшаются, немедленно обратитесь к врачу.

Как избежать солнечного ожога:

Не находитесь на открытом солнце с 12 до 16 часов!! Пейте больше воды, находясь на солнце, это поможет избежать обезвоживания организма и кожи.

Очень важно подобрать хороший крем после загара, который способен качественно увлажнить.

Крем после загара обязательно должен хорошо питать кожу, с чем отлично справятся витамины Е,А,С.

Очень важно увлажнение, чему поможет гиалуроновая кислота.

Увлажнить, охладить и успокоить кожу помогут кремы содержащие натуральные экстракты: алоэ вера, морские водоросли, ромашка, абрикосовые и виноградные масла, авокадо, лесной орех, мята, масло ши и арганы.



