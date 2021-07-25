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Девушка показала простой прием, как одним взглядом заставить любого в вас влюбиться

Девушка знакомится в Интернете. Иллюстативное фото ФОТО: Shutterstock

Считается, любовь — что-то, что приходит само по себе... или с помощью бабки-ведуньи. Но что, если для того, чтобы влюбить в себя кого-то, хватит одного взгляда?

Лёгким психологическим трюком поделилась тикток-блогер sophieroselloyd. В двухминутном ролике девушка просто объяснила, что нужно делать, чтобы влюбить в себя кого угодно, и как этот лайфхак вообще работает. Софи-Роуз уверяет: метод сработает с любым. Главное, чтобы этот человек вам самому нравился, пишет LIFE.

Как это работает?

Механика простая. Нужно просто посмотреть на определённые зоны лица вашего собеседника... в правильном порядке и с нужными интервалами! Сначала нужно в течение секунды смотреть в левый глаз собеседника (то есть для нас он будет правым), потом — столько же на его губы, а затем секунду на его правый глаз! Вот и всё... Правда, есть несколько оговорок.

Важно, чтобы вы в этот момент не разговаривали, а то ничего не выйдет. Человек будет смотреть на говорящий рот вместо того, чтобы следить за вашим взглядом, а ведь это самое главное.

Важно отметить, что, скорее всего, этот приём не сработает, если вы общаетесь в большой компании. Там внимание человека может быть рассредоточено на всех людях за столом, и он просто не заметит, как вы пытаетесь влюбить его в себя, пишет The Sun. Но если всё пройдёт по плану, Софи-Роуз обещает: у того самого или самой уже скоро проснутся чувства к вам.

Смотрите видео ЗДЕСЬ!

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