Вс, 25.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Звезда «Человека-паука» стала мамой во второй раз

Кирстен Данст ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures/BT/ADM/Capital Pictures

Известная американская актриса и звезда таких фильмов, как «Человек-паук», «Интервью с вампиром», «Джуманджи» и «Меланхолия» Кирстен Данст родила второго ребенка.

Об этом стало известно от западных СМИ, так как сама знаменитость решила утаить беременность и роды второго ребенка. Репортеры засекли актрису на прогулках с малышом, имя которого пока неизвестно, зато рассекречен пол. С уверенность можно сказать, что Кирстен стала мамой второго сына, пишет Ivona.

Отметим, что о второй беременности Данст стало известно еще в марте, тогда она украсила обложку глянца, на котором был виден округлый живот.

К слову, у Кирстен и ее возлюбленного, 33-летнего Джесси Племонса, уже есть общий ребенок – сын Эннис, который появился на свет в 2018 году.

НАВЕРХ
Back