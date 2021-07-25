Звезда «Человека-паука» стала мамой во второй раз

Об этом стало известно от западных СМИ, так как сама знаменитость решила утаить беременность и роды второго ребенка. Репортеры засекли актрису на прогулках с малышом, имя которого пока неизвестно, зато рассекречен пол. С уверенность можно сказать, что Кирстен стала мамой второго сына, пишет Ivona.

Отметим, что о второй беременности Данст стало известно еще в марте, тогда она украсила обложку глянца, на котором был виден округлый живот.