БОЖЕ! ⟩ #FreeBritney: Бритни Спирс удивила поклонников фото топлес

Американская певица Бритни Спирс, которая известна своими срывами и скандальным поведением, в 39 лет решилась на новое «шоу».

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором предстала с голой грудью, немало шокировав этим верных поклонников. Фоном для снимка стала улица, на которой звезда и обладательница нескольких премий «Грэмми» стоит в одних джинсовых шортах.

Текстовых комментариев к постам Спирс не сделала, заставив поклонников гадать, чем вызван демарш исполнительницы, самостоятельно.

Несмотря на то что грудь звезда прикрыла руками, лайков от фолловеров набралось 1,7 млн за семь часов после публикации. В комментариях к фото они предложили и новый хештег, который стал популярен как символ нового имиджа певицы. «Теперь она говорит #FreeBritney», «Она разорвала Интернет», «Да, это второй раунд», «Это горячо», – считают пользователи.