БОЖЕ! ⟩ #FreeBritney: Бритни Спирс удивила поклонников фото топлес
Фанаты оценили поступок почти сорокалетней певицы, пишет Topnews.
Фанаты оценили поступок почти сорокалетней певицы, пишет Topnews.
На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором предстала с голой грудью, немало шокировав этим верных поклонников. Фоном для снимка стала улица, на которой звезда и обладательница нескольких премий «Грэмми» стоит в одних джинсовых шортах.
Текстовых комментариев к постам Спирс не сделала, заставив поклонников гадать, чем вызван демарш исполнительницы, самостоятельно.
Несмотря на то что грудь звезда прикрыла руками, лайков от фолловеров набралось 1,7 млн за семь часов после публикации. В комментариях к фото они предложили и новый хештег, который стал популярен как символ нового имиджа певицы. «Теперь она говорит #FreeBritney», «Она разорвала Интернет», «Да, это второй раунд», «Это горячо», – считают пользователи.
К слову, недавно Спирс заметили в компании 27-летнего Сэма Асгари, модели и личного фитнес-инструктора певицы. Журналисты считают, что именно его забота привела певицу в форму после длительной депрессии и суда с отцом. Кроме того, на пальце звезды они заметили кольцо с бриллиантом и сочли, что Спирс снова обручена. Напомним, что предполагаемый брак может стать третьим в ее жизни.