Женский гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам астрологи рекомендуют посвятить эту неделю развязыванию узелков. Энергетика звезд и планет поможет разрешить старые проблемы, но для этого Овнам придется потрудиться. Успеть все в срок будет проще, если составить план действий и неукоснительно ему следовать. Неделя подходит и для расхламления: активным женщинам-Овнам не составит труда пройтись ураганом по помещениям и выбросить все, что создает информационный шум и накапливает отрицательную энергетику. Такая уборка поможет освободиться от всего лишнего.

Женщина-Телец

У женщин-Тельцов на этой неделе появится возможность наладить взаимоотношения в семье. Для этого важно прислушиваться к просьбам близких и искать компромиссные решения. Завершение июля не подходит для спонтанных трат: деньги лучше экономить, чтобы накопить на действительно важные вещи. Энергетика пространства подходит и для новых знакомств, однако женщинам этого Знака важно заранее изучить поведение людей, чтобы не пускать в свой ближний круг токсичных личностей, способных разрушить счастье.

Женщина-Близнецы

Женщины-Близнецы должны быть готовы к тому, что эта неделя принесет не только приятные новости, но и усталость. Энергетика звезд и планет будет подгонять, а значит, дамам этого знака важно распределять силы и обязательно восполнять запасы энергии, чтобы выполнить намеченные дела в срок. Избавиться от стресса будет проще благодаря физическим нагрузкам, а также позитивному общению в кругу самых близких друзей. Поддержка семьи также позволит провести неделю в хорошем расположении духа.

Женщина-Рак

Дамы-Раки на этой неделе могут преуспеть в деловой среде и увеличить финансовый поток, но для этого им важно оградиться от негативной энергетики со стороны. Влияние завистников будет сильным, поэтому рассказывать о своих планах астрологи не рекомендуют. Женщинам-Ракам будет проще справиться с трудностями благодаря поддержке со стороны семьи, и близким людям они смогут доверить свои беды. Привлечь в жизнь позитивные перемены получится и благодаря аффирмациям, которые помогут настроиться на успех.

Женщина-Лев

У Львиц наступает пора перемен, когда благодаря энергетике звезд и планет можно запросто измениться внешне и внутренне, став лучшей версией себя. Астрологи рекомендуют не медлить с преображением и заняться самосовершенствованием по всем пунктам: смена имиджа, получение новых знаний, отказ от вредных привычек и духовные практики помогут переосмыслить многое и открыть двери в счастливое будущее, где нет места разочарованиям и потерям.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе необходим позитивный настрой, благодаря которому будет проще преодолеть временные преграды на пути к счастливой жизни. Это неделя будет благоприятной как для получения новых знаний, так и для развития спящих талантов. Астрологи рекомендуют настроиться на успех и не позволять мелким неурядицам портить хорошее настроение. Завершить июль без промахов получится, если соблюдать осторожность и отказаться от поспешных действий.

Женщина-Весы