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ФОТО ⟩ Эстонская телеведущая покоряет Испанию: не вижу смысла делать макияж во время отпуска

Кети Уйбомяги. ФОТО: Konstantin Sednev

Певица и телеведущая Кети Уйбомяги отправилась с семьей на отдых в солнечную Испанию. Она призналась, что во время отпуска не делает макияж, пишет Elu24.

Кети публикует завораживающие снимки из Испании, где она сейчас отдыхает. Она призналась в Instagram, что первый день путешествия провела в кровати из-за жуткой мигрени, и только после заката решила все-таки выйти на прогулку.

На сегодняшний день она чувствует себя прекрасно, поэтому с удовольствием исследует красоты Испании вместе с семьей. Такие моменты нужно обязательно запечатлеть!

Кроме того, Уйбомяги призналась, что не видит смысла делать макияж и укладывать волосы во время отдыха.

Во время отпуска Кети Уйбомяги не наносит макияж. ФОТО: Kuvatõmmis/ Instagram

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