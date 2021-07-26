ФОТО ⟩ Эстонская телеведущая покоряет Испанию: не вижу смысла делать макияж во время отпуска

Кети публикует завораживающие снимки из Испании, где она сейчас отдыхает. Она призналась в Instagram, что первый день путешествия провела в кровати из-за жуткой мигрени, и только после заката решила все-таки выйти на прогулку.

На сегодняшний день она чувствует себя прекрасно, поэтому с удовольствием исследует красоты Испании вместе с семьей. Такие моменты нужно обязательно запечатлеть!

Кроме того, Уйбомяги призналась, что не видит смысла делать макияж и укладывать волосы во время отдыха.

Во время отпуска Кети Уйбомяги не наносит макияж. ФОТО: Kuvatõmmis/ Instagram



