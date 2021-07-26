Как не постареть за одно лето: шесть эффективных и приятных способов заботы о себе

Заговор озона и коллагена

Почему раньше мы целыми днями гуляли на улице и загорали, а из неприятностей получали максимум обгорелые плечи и нос в веснушках? Причина тому – коллаген, который активно вырабатывается организмом примерно до 30 лет. Это главный строительный белок, помогающий регенерации кожи, поддерживающий тонус сосудов и здоровье внутренних органов.

Помните детскую поговорку «До свадьбы заживет»? Она примерно про это. В юности наш организм действительно намного быстрее восстанавливается и легко делает это самостоятельно. А вот после тридцати коллаген стремительно разрушается, тогда как вырабатывается уже в значительно меньших количествах: к 80 годам показатели на 75 процентов меньше, чем в 30 лет.

Плюс прибавьте к этому действие озонового слоя, который с каждым годом все тоньше, а значит, вредное воздействие солнца на организм – все больше. Эта информация нужна не для того, чтобы испугаться и осесть дома, а для того, чтобы раз и навсегда принять: вашему организму летом нужна дополнительная помощь. И оказать ее вы можете сами.

1. Защищайтесь! Даже если кажется, что на вас никто не нападает

Фотостарение – необратимый процесс изменения структуры кожи, который запускается при длительном и регулярном воздействии солнца. Поэтому возьмите за правило пользоваться средствами с SPF.

Если речь идет об отдыхе на открытом воздухе или поездке в солнечный отпуск, то бутылочка со средством от загара найдется почти у каждого. Но защита нужна коже и в обычной жизни, причем в любое время года. Самый простой способ – выбирать уходовую и декоративную косметику с защитой от ультрафиолета, а значит, и от фотостарения. Подробнее о том, что должно быть в летней косметичке, читайте здесь.

Не забывайте, что быстрее всего стареет кожа лица (особенно зона вокруг глаз!), шеи и декольте. Им требуются серьезные средства защиты, в идеале – с восстанавливающими компонентами. Еще одна зона, которая выдает возраст, – руки. Они регулярно встречаются с солнцем, водой, ветром, взаимодействуют с химическими средствами и мылом – словом, принимают на себя главный удар внешнего мира. А потому их тоже крайне важно беречь и увлажнять специальными кремами.

И, конечно, помните о волосах. По возможности прячьте их под головным убором: необычные шляпки сделают образ романтичным и помогут сохранить здоровье. Не злоупотребляйте лаком для волос и средствами для укладки, отдавайте предпочтение легким бальзамам и сывороткам с SPF.

2. Помогите коже дышать

Летом пыль, пот и те самые солнцезащитные средства моментально забивают поры кожи. Как результат – в жару вновь могут вернуться давно забытые проблемы юности: подростковые прыщи, черные точки и жирный блеск. Поэтому кожу летом необходимо тщательно очищать, как минимум дважды в день.