Как не постареть за одно лето: шесть эффективных и приятных способов заботы о себе

3. Пять минут на любовь к себе
Еще одно важное правило сохранения молодости летом – регулярное увлажнение кожи. Жара и кондиционированный воздух буквально высушивают организм, провоцируя появление морщин. Чтобы этого избежать, старайтесь регулярно увлажнять кожу специальными средствами, в идеале – подобранными косметологом.
Лучшая помощница, которая летом должна жить в каждой сумочке и на каждом рабочем столе, – термальная вода. Наносить ее можно даже поверх макияжа. Она здорово освежает, повышает бодрость, а заодно наполняет кожу влагой. Оптимальный способ применения: распылить термальную воду на расстоянии 10–15 см от лица, а потом войти в образовавшееся «облако» из микроскопических капелек. Приятные ощущения гарантированы.
Важный момент: увлажнение необходимо не только лицу и зоне декольте. Заведите приятную привычку после душа мягкими массажными движениями наносить увлажняющее средство с любимым ароматом на все тело. Не забывайте о коленях и локтях – наиболее сухих участках, слегка помассируйте проблемные зоны. Вы увидите, как всего несколько минут заботы и любви к своему телу меняют настроение в лучшую сторону. А нежная, приятно пахнущая кожа и комплименты окружающих станут отличной мотивацией делать это регулярно.
4. И снова о важности воды
Летом мы теряем много влаги, и восстановить ее можно благодаря правильному режиму питья. Чистая вода без газа поможет организму пережить жару, а коже сохранить естественное увлажнение. Попробуйте выработать привычку регулярно пить воду, и вы заметите, что состояние кожи улучшается.
А вот сладкие соки и газировки лучше отложить. Если не насовсем, то хотя бы во время жары. Влаги от них мало, а нагрузка на печень и другие внутренние органы приличная. Как результат – жирная кожа и прыщи. В жару хорошо утоляет жажду мятный чай и другие травяные напитки, а поднять тонус и освежиться можно с помощью натуральных лимонадов без сахара. Вкусно и полезно.
Летняя диета – это несложно и очень вкусно. Во-первых, в жару и есть хочется меньше, а во-вторых, кругом много полезных и вкусных продуктов. Например, можно поужинать арбузом или перекусить морковкой с грядки, собрать на завтрак свежих ягод и с удовольствием съесть их с творогом.
Ограничьте количество жирной пищи, уберите из рациона все слишком сладкое и острое. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, готовьте яркие легкие салаты, добавляйте зелень. Ударный заряд антиоксидантов, витаминов А, С, Е, В6 наполнит организм энергией и бодростью, подарит хорошее самочувствие.
6. Омолаживающий массаж и прогулки
Если вы не большой фанат спорта, а в массажном салоне были всего пару раз, не отчаивайтесь. Многие оздоровительные процедуры доступны почти бесплатно. К примеру, очень эффективно работает массажная техника гуаша. Прохладный камень отлично бодрит с утра, снимает отеки, а при регулярном использовании заметно улучшает тонус кожи. Пять минут перед завтраком – и вы почувствуете заряд бодрости!
Вечером прогуляйтесь в парке, пройдитесь пешком после работы, загляните в городской сквер или просто сделайте круг по району перед сном. А в выходные отправляйтесь за город. Бадминтон, волейбол, фрисби, речка – получайте приятные эмоции и пользу для организма, засидевшегося в офисе или дома.
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