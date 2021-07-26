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Как не постареть за одно лето: шесть эффективных и приятных способов заботы о себе

Лето. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если в 20 лет выгоревшие волосы соломенного цвета в сочетании с бронзовым загаром делают девушку невероятной красоткой, то после 30 неконтролируемое пребывание на солнце чревато буквально соломой на голове, пигментными пятнами и уставшей кожей. И что же теперь – все лето сидеть в тени и не высовываться? Вовсе нет! Мы собрали шесть способов заботы о себе, которые не только спасут от преждевременного старения, но и принесут удовольствие, пишет tea.ru.

Заговор озона и коллагена

Почему раньше мы целыми днями гуляли на улице и загорали, а из неприятностей получали максимум обгорелые плечи и нос в веснушках? Причина тому – коллаген, который активно вырабатывается организмом примерно до 30 лет. Это главный строительный белок, помогающий регенерации кожи, поддерживающий тонус сосудов и здоровье внутренних органов.

Помните детскую поговорку «До свадьбы заживет»? Она примерно про это. В юности наш организм действительно намного быстрее восстанавливается и легко делает это самостоятельно. А вот после тридцати коллаген стремительно разрушается, тогда как вырабатывается уже в значительно меньших количествах: к 80 годам показатели на 75 процентов меньше, чем в 30 лет.

Плюс прибавьте к этому действие озонового слоя, который с каждым годом все тоньше, а значит, вредное воздействие солнца на организм – все больше. Эта информация нужна не для того, чтобы испугаться и осесть дома, а для того, чтобы раз и навсегда принять: вашему организму летом нужна дополнительная помощь. И оказать ее вы можете сами.

1. Защищайтесь! Даже если кажется, что на вас никто не нападает

Фотостарение – необратимый процесс изменения структуры кожи, который запускается при длительном и регулярном воздействии солнца. Поэтому возьмите за правило пользоваться средствами с SPF.

Если речь идет об отдыхе на открытом воздухе или поездке в солнечный отпуск, то бутылочка со средством от загара найдется почти у каждого. Но защита нужна коже и в обычной жизни, причем в любое время года. Самый простой способ – выбирать уходовую и декоративную косметику с защитой от ультрафиолета, а значит, и от фотостарения. Подробнее о том, что должно быть в летней косметичке, читайте здесь.

Не забывайте, что быстрее всего стареет кожа лица (особенно зона вокруг глаз!), шеи и декольте. Им требуются серьезные средства защиты, в идеале – с восстанавливающими компонентами. Еще одна зона, которая выдает возраст, – руки. Они регулярно встречаются с солнцем, водой, ветром, взаимодействуют с химическими средствами и мылом – словом, принимают на себя главный удар внешнего мира. А потому их тоже крайне важно беречь и увлажнять специальными кремами.

И, конечно, помните о волосах. По возможности прячьте их под головным убором: необычные шляпки сделают образ романтичным и помогут сохранить здоровье. Не злоупотребляйте лаком для волос и средствами для укладки, отдавайте предпочтение легким бальзамам и сывороткам с SPF.

2. Помогите коже дышать

Летом пыль, пот и те самые солнцезащитные средства моментально забивают поры кожи. Как результат – в жару вновь могут вернуться давно забытые проблемы юности: подростковые прыщи, черные точки и жирный блеск. Поэтому кожу летом необходимо тщательно очищать, как минимум дважды в день.

Обязательно смывайте косметику с SPF с помощью специальных средств для снятия макияжа. Простой воды или воды с мылом будет недостаточно. Используйте для очищения легкие бессульфатные пенки, мягкие увлажняющие тоники и лосьоны. С задачей хорошо справятся гидрофильные масла и бальзамы для умывания. А какое удовольствие – ощущать, как после правильного очищения «дышит» кожа!

3. Пять минут на любовь к себе

Еще одно важное правило сохранения молодости летом – регулярное увлажнение кожи. Жара и кондиционированный воздух буквально высушивают организм, провоцируя появление морщин. Чтобы этого избежать, старайтесь регулярно увлажнять кожу специальными средствами, в идеале – подобранными косметологом.

Лучшая помощница, которая летом должна жить в каждой сумочке и на каждом рабочем столе, – термальная вода. Наносить ее можно даже поверх макияжа. Она здорово освежает, повышает бодрость, а заодно наполняет кожу влагой. Оптимальный способ применения: распылить термальную воду на расстоянии 10–15 см от лица, а потом войти в образовавшееся «облако» из микроскопических капелек. Приятные ощущения гарантированы.

Важный момент: увлажнение необходимо не только лицу и зоне декольте. Заведите приятную привычку после душа мягкими массажными движениями наносить увлажняющее средство с любимым ароматом на все тело. Не забывайте о коленях и локтях – наиболее сухих участках, слегка помассируйте проблемные зоны. Вы увидите, как всего несколько минут заботы и любви к своему телу меняют настроение в лучшую сторону. А нежная, приятно пахнущая кожа и комплименты окружающих станут отличной мотивацией делать это регулярно.

4. И снова о важности воды

Летом мы теряем много влаги, и восстановить ее можно благодаря правильному режиму питья. Чистая вода без газа поможет организму пережить жару, а коже сохранить естественное увлажнение. Попробуйте выработать привычку регулярно пить воду, и вы заметите, что состояние кожи улучшается.

А вот сладкие соки и газировки лучше отложить. Если не насовсем, то хотя бы во время жары. Влаги от них мало, а нагрузка на печень и другие внутренние органы приличная. Как результат – жирная кожа и прыщи. В жару хорошо утоляет жажду мятный чай и другие травяные напитки, а поднять тонус и освежиться можно с помощью натуральных лимонадов без сахара. Вкусно и полезно.

5. Приятная диета

Летняя диета – это несложно и очень вкусно. Во-первых, в жару и есть хочется меньше, а во-вторых, кругом много полезных и вкусных продуктов. Например, можно поужинать арбузом или перекусить морковкой с грядки, собрать на завтрак свежих ягод и с удовольствием съесть их с творогом.

Ограничьте количество жирной пищи, уберите из рациона все слишком сладкое и острое. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, готовьте яркие легкие салаты, добавляйте зелень. Ударный заряд антиоксидантов, витаминов А, С, Е, В6 наполнит организм энергией и бодростью, подарит хорошее самочувствие.

6. Омолаживающий массаж и прогулки

Если вы не большой фанат спорта, а в массажном салоне были всего пару раз, не отчаивайтесь. Многие оздоровительные процедуры доступны почти бесплатно. К примеру, очень эффективно работает массажная техника гуаша. Прохладный камень отлично бодрит с утра, снимает отеки, а при регулярном использовании заметно улучшает тонус кожи. Пять минут перед завтраком – и вы почувствуете заряд бодрости!

Вечером прогуляйтесь в парке, пройдитесь пешком после работы, загляните в городской сквер или просто сделайте круг по району перед сном. А в выходные отправляйтесь за город. Бадминтон, волейбол, фрисби, речка – получайте приятные эмоции и пользу для организма, засидевшегося в офисе или дома.


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