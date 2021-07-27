«Весь в тебя!» Фразы, которые нельзя говорить отцу своего ребенка
Брошенная в сердцах реплика, адресованная мужу, может обернуться большим конфликтом. Причем не только с мужчиной, но и с ребенком — потом, в отдаленном будущем, пишет parents.ru.
Брошенная в сердцах реплика, адресованная мужу, может обернуться большим конфликтом. Причем не только с мужчиной, но и с ребенком — потом, в отдаленном будущем, пишет parents.ru.
Семейная жизнь, как море, порой напоминает тихую гавань, а порой случаются волнения и шторм. Накопленная усталость, невысказанные открыто обиды и замечания имеют свойство копиться и вырываться в самый неподходящий момент в виде едких, в сердцах брошенных, фраз. Безусловно они помогают сбросить напряжение и, казалось бы, забросить крючок для дальнейшего обсуждения проблемы. Но, к сожалению, в большинстве случаев они лишь провоцируют конфликт или молчаливый уход от него.
Конечно, важно доносить до супруга ваши переживания и не запирать эмоции в себе, но стоит обратить внимание на форму подачи. А некоторых фраз в семейной жизни постараться избегать.
Пожалуй, это наиболее популярная фраза, которую жена бросает в пылу конфликта, негативное сравнение ребенка с отцом. Причем, нередко эту фразу слышит и сам ребенок. Причины вашего негодования могут быть самыми разными и, возможно, не беспочвенными. Но такая форма подачи, к сожалению, не приводит к позитивным изменениям, ставя вашего супруга и ребенка по разные с вами стороны баррикад. Формируя негативный ярлык и обесценивая их личность. Что уж говорить, такой способ подачи обратной связи не поможет вам изменить ситуацию, а лишь настроит членов семьи против вас.
«Тогда давай разведемся!»
Еще одна реплика, которую нередко слышат дети и которая может вызывать у них тревогу. Ведь даже если фраза брошена вами в разгар спора и вы вовсе не собираетесь разводиться, детский мозг может воспринимать эту информацию всерьез. Для супруга же эта фраза несет лишь негативную эмоциональную нагрузку, никак не помогая решить ситуацию, а лишь накаляя ее.
Данные фразы относятся к так называемым «ты-высказываниям», и в отличие от «я-высказываний», они конечно приносят эмоциональную разрядку, но несут в себе обвинение, попытку задеть, призвать к ответственности. Именно их мы зачастую используем, когда раздражены или устали, но в большинстве случаев они вызывают лишь ответную негативную реакцию, приводя к перепалке или вообще уходу от коммуникации. Напротив, «Я-высказывания» призваны для того, чтобы выразить свои эмоции и переживания, не переходя на личности, и несут в себе конструктивное предложение выхода из ситуации.
Например, вместо: «Опять ты идешь гулять со своими друзьями, когда ты начнешь проводить время с семьей?», можно сказать следующее: «Последнее время меня очень беспокоит, что мы мало времени проводим вместе, я чувствую тревогу и мне обидно. Для меня важно время, проведенное с тобой и детьми, надеюсь, что и для тебя это так. Давай обсудим, как мы можем изменить ситуацию».
Таким образом, вы называете предмет своего беспокойства и эмоцию, связанную с ним, и объясняете важность данной темы для вас. Так же вы обязательно предлагаете пути выхода из ситуации, не переходя на личности.
Давайте перефразируем следующее высказывание: «Иди ребенком займись, он скоро забудет, как тебя зовут!». Данная фраза сейчас выглядит как прямое обвинение и приглашение к конфликту, в результате накопленной усталости, невысказанных претензий. Общение с ребенком действительно важный момент, который может беспокоить вас, и здесь важно правильно донести свои переживания до супруга, не используя приказной тон, например, «Меня очень беспокоит, что вы проводите мало времени вместе. Саша скучает по тебе. Я понимаю, что ты устаешь на работе, но мне бы хотелось обсудить наше расписание и добавить туда твои активности с детьми».
«Что за чушь ты несешь?!» — часто в момент раздражения и усталости мы не готовы принимать чужие аргументы, и проще обесценить то, что говорит ваш собеседник. Однако, мужчина, слыша подобную фразу распаляется еще сильнее. Ведь он теряет свой семейный авторитет. И вряд ли захочет слушать дальнейшие аргументы.
Если вы понимаете, что спор заходит в тупик и вы эмоционально не справляетесь, лучше остановить перепалку, сказав что-то вроде: «Я не готова продолжать разговор в подобном тоне. Я не могу сейчас согласиться с твоими аргументами, так как по данному вопросу у меня есть свое мнение, и я бы хотела, чтобы ты его услышал и принял во внимание. Давай успокоимся и вернемся к разговору позже, когда будем готовы услышать друг друга».
«А вот у Тани муж…» - прямые сравнения не работают, как с супругом, так и с детьми. Конструктивной информации это высказывание не несет, а вот разозлить и сильно задеть мужское самолюбие точно может. В конечном итоге муж вряд ли бросится исправляться и становиться похожим на мужа подруги или соседки. Более того, супруг скорее всего не захочет возвращаться к обсуждению этой темы, и ваша обида или претензия продолжит вызывать неудовлетворенность. Вспоминаем формулу я-высказывания и пытаемся обратить внимание на беспокоящий вас вопрос конструктивным способом.
«Ты даже нормально не зарабатываешь!» — не секрет, что профессиональная и финансовая реализация является для мужчины важной составляющей ощущения успешности. Любые грубые комментарии, сравнение с другими мужчинами в негативную сторону, способны привести к серьезному конфликту. Эти слова не способны решить финансовые вопросы в семье, они приводят лишь к очередной перепалке и обидам. Если у вас накопились вопросы, касающиеся денег и заработка, лучше выбрать момент поспокойнее и подготовиться к беседе, не переходя на личности и сравнения. И не затрагивать эту сферу в конфликте, чтобы уязвить супруга.
«Ты меня совсем не любишь!» — фраза-манипуляция, которая часто используется в ссоре, но к сожалению, не несет конструктива, зато может хорошенько разозлить. Если вы действительно чувствуете, что супруг стал уделять вам меньше времени и вам необходимо его внимание и забота, лучше использовать другие фразы, чтобы обратить его внимание на это. Например, «Последнее время я чувствую себя одиноко, мне очень не хватает твоего внимания и времени наедине. Мне бы хотелось, чтобы мы выделяли больше времени на нас двоих. Может быть, устроим что-нибудь интересное только для нас на выходные?».
«Мне надоело, что твоя мама постоянно дает детям сладости, которые я запрещаю!». Отношения с родственниками мужа часто является непростой темой, особенно, когда ваши воспитательные стратегии сильно отличаются. Воевать с бабушками и дедушками практически невозможно, а высказывание претензий мужу обычно приводит к конфликту. Так как мужчины чаще проще относятся к тонкостям воспитательного процесса, требуется время, чтобы донести, почему для вас важно поддерживать именно эту линию, без вмешательств со стороны. Как и в случае с другими ситуациями, постарайтесь с помощью я-высказывания спокойно, но твердо донести свою позицию и попросите помощи и поддержки в этом вопросе, если не удается договориться со свекровью самостоятельно. Попробуйте привести аргументы в пользу своей родительской позиции и важность их для детского здоровья, предложите другие, более полезные способы побаловать внуков.
Какие еще фразы нельзя говорить отцу ребенка?
«Я тебе родила малыша, испортила фигуру, а ты….» (спорное утверждение, разве для мамы малыш не является желанным, а на счет фигуры — тут муж совсем не виноват).
«Я целый день с ребенком и все успеваю, а ты не можешь и десять минут с ним посидеть» (после работы уставший мужчина вряд ли будет внимательной нянькой, дайте ему отдохнуть без обвинений).
«Как тебе можно доверить малыша, ты бы за собой научился ухаживать» (такими репликами отобьете у мужчины все желание проводить время с ребенком).
Важно помнить, что в любых отношениях, даже самых крепких, партнер не всегда может четко считать ваши потребности и тревоги в данный момент. И умение четко описать свои желания не в форме претензии и обиды, очень важно, чему и помогают «я-высказывания». Согласитесь, гораздо приятнее выполнить просьбу, сформулированную в конструктивном ключе, чем слушать обвинения, приказы и упреки, за которыми не всегда можно расшифровать ваши реальные эмоции и потребности.
Конечно, требуется время, чтобы научиться в напряженный момент автоматически не переключаться на обвинения. А также важно правильно выбрать время для подобного разговора. В момент усталости, сильного раздражения очень сложно вести трезвый диалог. Сюда относятся моменты возвращения с работы, отхода ко сну. Когда мозг настроен на расслабление и перезагрузку после рабочего дня. Поэтому, если вы чувствуете, что вы и ваш супруг эмоционально не готовы к спокойной беседе, лучше отложить ее. Но при этом можно заранее обговорить, что для вас важно было бы обсудить ту или иную ситуацию в вашей семье в менее эмоциональной обстановке.