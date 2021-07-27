«Весь в тебя!» Фразы, которые нельзя говорить отцу своего ребенка

Таким образом, вы называете предмет своего беспокойства и эмоцию, связанную с ним, и объясняете важность данной темы для вас. Так же вы обязательно предлагаете пути выхода из ситуации, не переходя на личности.

Давайте перефразируем следующее высказывание: «Иди ребенком займись, он скоро забудет, как тебя зовут!». Данная фраза сейчас выглядит как прямое обвинение и приглашение к конфликту, в результате накопленной усталости, невысказанных претензий. Общение с ребенком действительно важный момент, который может беспокоить вас, и здесь важно правильно донести свои переживания до супруга, не используя приказной тон, например, «Меня очень беспокоит, что вы проводите мало времени вместе. Саша скучает по тебе. Я понимаю, что ты устаешь на работе, но мне бы хотелось обсудить наше расписание и добавить туда твои активности с детьми».

«Что за чушь ты несешь?!» — часто в момент раздражения и усталости мы не готовы принимать чужие аргументы, и проще обесценить то, что говорит ваш собеседник. Однако, мужчина, слыша подобную фразу распаляется еще сильнее. Ведь он теряет свой семейный авторитет. И вряд ли захочет слушать дальнейшие аргументы.

Если вы понимаете, что спор заходит в тупик и вы эмоционально не справляетесь, лучше остановить перепалку, сказав что-то вроде: «Я не готова продолжать разговор в подобном тоне. Я не могу сейчас согласиться с твоими аргументами, так как по данному вопросу у меня есть свое мнение, и я бы хотела, чтобы ты его услышал и принял во внимание. Давай успокоимся и вернемся к разговору позже, когда будем готовы услышать друг друга».

«А вот у Тани муж…» - прямые сравнения не работают, как с супругом, так и с детьми. Конструктивной информации это высказывание не несет, а вот разозлить и сильно задеть мужское самолюбие точно может. В конечном итоге муж вряд ли бросится исправляться и становиться похожим на мужа подруги или соседки. Более того, супруг скорее всего не захочет возвращаться к обсуждению этой темы, и ваша обида или претензия продолжит вызывать неудовлетворенность. Вспоминаем формулу я-высказывания и пытаемся обратить внимание на беспокоящий вас вопрос конструктивным способом.