ВИДЕО ⟩ Жертва красоты: австралийка увеличила губы с помощью перца

По ее словам, она держала смесь из оливкового масла и кайенского перца 10 минут. Все это время губы сильно жгло. Но результат был, как говорится, налицо. Публикация быстро стала вирусной, пользователи поблагодарили австралийку за ее жертву. Но желающих повторить это пока не нашлось.