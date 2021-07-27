ВИДЕО ⟩ Жертва красоты: австралийка увеличила губы с помощью перца
Красота требует жертв. Жительница Австралии проверила способ увеличить губы без инъекций всего на 10 часов. Результат эксперимента она выложила в соцсеть, сообщает «МИР 24».
Красота требует жертв. Жительница Австралии проверила способ увеличить губы без инъекций всего на 10 часов. Результат эксперимента она выложила в соцсеть, сообщает «МИР 24».
По ее словам, она держала смесь из оливкового масла и кайенского перца 10 минут. Все это время губы сильно жгло. Но результат был, как говорится, налицо. Публикация быстро стала вирусной, пользователи поблагодарили австралийку за ее жертву. Но желающих повторить это пока не нашлось.
@thatfalzonfamily
THE RESULTS AT THE END 🤯🤯 Whoever invented this is a genius! ##lipplump ##naturaldiy ##productreview ##pepperandoil♬ Spongebob - Dante9k