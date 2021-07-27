Ученые назвали диету, которая вдвое сокращает риск смерти от опасных болезней

Исследования ученых показали, что средиземноморская диета ровно на 50% сокращает риск летального исхода от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от болезни Паркинсона и Альцгеймера. Также она позволяет стареть организму без патологий и стрессов.

Достоинства средиземноморской диеты подтвердились проектом «Стратегия и план действий в поддержку здорового старения в Европе, 2012–2020». В эксперименте приняли участие 1200 добровольцев в возрасте старше 65 лет из пяти различных европейских стран. Результатом соблюдения средиземноморской диеты стало снижение уровня С-реактивного белка, известного как маркер сердечно-сосудистых и воспалительных патологий.

Чем богата средиземноморская диета?

Средиземноморской диеты можно придерживаться в любом регионе и стране. Главное — насыщать свой организм большим количеством овощей, фруктов, бобов, орехов, морской рыбы и морепродуктов, а также продуктами, богатыми ненасыщенными жирами. Например, оливковым маслом.

Примечательно, что последователи диеты практически не едят мясные и молочные изделия, сало, сливочное и топленое масло, сыр. Ученые отмечают, что наиболее благоприятный результат от диеты будет при регулярном занятии физкультурой.



