Не воспитание, а издевательство: ТОП-4 недопустимых наказаний для детей

Несмотря на то, что в основе педагогики с давних пор лежит главный принцип «не навреди», многие родители, а порой и профессионалы в сфере образования истязают психику детей слишком строгими или даже жестокими методами воспитания. В последние годы, когда подрастающее поколение стало сверхценностью, система работы с ним начала приобретать все более гуманный характер.

Ремень как орудие наказания — под запретом

Современные эксперты, как и мамы с папами, стремятся взрастить максимально здоровую и позитивную личность. Поэтому некоторые наказания, которые когда-то применялись как единственно верные крайние меры, сегодня превратились в табу. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

«ТОП отрицательных наказаний возглавляют физические наказания, и прежде всего, это связанно с тем, что ребенок не может ответить тем же. Конечно, он может в ответ замахнуться или что-то попытаться сделать, но он не может быть наравне с родителем, он вынужден уступить и чаще всего дети в таких ситуациях пугаются и прячутся», — отмечает эксперт.

Будешь шалить — отдам Бабе Яге!

Вторым, но не менее травмирующим и недопустимым наказанием Наталья Искра назвала запугивание. Варианты его многообразны — кто-то предпочитает инопланетян, отрицательных и страшных литературных героев, другие угрожают отдать злому соседу-алкоголику или на суд полицейским. Так или иначе, этот способ повлиять на поведение может сработать, но не потому, что хорош — он поселит в душе ребенка страх, который может преследовать его до конца дней.

«Последствия этого таковы: дети, даже став взрослыми часто боятся представителей полиции и любой другой власти, и даже в ситуациях, когда они, казалось бы, правы, они готовы сразу отступать и становится жертвой произвола, когда сверху появляется какая-то власть», — предупреждает психолог.

Оскорбление и унижение провинившегося ребенка

Почему нельзя оскорблять своего ребенка, унижать его, пытаясь пристыдить за поступок, вешать ярлыки: «неряха», «ябеда», «плакса», «вредина» и прочие? Потому что повторяющееся из раза в раз грубое слово постепенно начинает восприниматься, как его настоящее качество. В то, что малыш неряшлив, верят его родители и он сам. Можно ли ждать после этого, что кроха исправится? Проще же согласиться с ярлыком!

«Когда мы говорим: „Ты никогда не выйдешь замуж, если не будешь заправлять постель или не научишься математике — тебя не будет никто любить, ты не сможешь работать ни на одной работе…“ — мы задаем ребенку в этой ситуации шлейф неуспешности и ожидания того, что у него ничего не получится», — объясняет Наталья Искра.

Почему нельзя обижаться на ребенка и игнорировать его?

Есть наказания, которые со стороны не кажутся жестокими. Они даже могут выглядеть достойной естественной реакцией на поведение нерадивого чада. Например — обидеться на дитя и не разговаривать с ним. Но на самом деле такое наказание щадит не больше, чем удар ремня, к тому же влечет ужасные последствия.

«Уже взрослые люди на сеансах психотерапии мне рассказывают, что их мамы могли три дня не разговаривать с ребенком своим, а некоторые даже неделю. И они бились, умоляли: „Мамочка, прости нас, пожалуйста!“ чтобы вымолить прощения. Эти вещи недопустимы, потому что это издевательство над своим ребенком», — уверена семейный психолог.

Известно, что дети, мечтающие понравиться своим родителям, мучаются этим всю жизнь, даже, когда тех уже и нет на свете. Неуверенность, которую селят в их души жестокие способы воспитания, исцеляется годами терапии, если человек, конечно, осознает свою беду и обратится за помощью.

Но как же тогда воспитывать? Как объяснять, что ребенок поступил плохо? Единственным действующим и безопасным способом Наталья Искра считает метод естественных последствий: предупреждение и за ним необратимое действие: «Если ты снова будешь рисовать на холодильнике — заберу фломастеры». И забирать на некоторое время, если рисовал. Хотя, может, нет ничего плохого в разукрашенном холодильнике?

«Лучше всего ведите себя так, как хотите, чтобы ребенок вел себя. Будьте хорошей моделью для него, и ребенок последует за вами», — советует эксперт.



