Дочь Литвиновой создала коллекцию одежды для продажи в метрополитене

«Дочь учится в Королевской академии искусств, пока она видит себя как художника, арт-дизайнера. Она сейчас делает коллекцию одежды для московского метро, это так называемый мерч, то, что будут продавать в метро. У нее будет показ 30 июля», – рассказала Литвинова во время общения с журналистами на фестивале популярных киножанров «Хрустальный источник» в Ессентуках.