Слова, которые одинокие люди уже устали слушать

Если у вас есть одинокий друг или подруга, то ради вашей дружбы — не мучьте их своими «лайфхаками», как наконец с кем-то познакомиться или выйти замуж (жениться). Особенно невыносимо слушать некоторые вещи, о которых расскажем ниже. Поверьте — это как пенопластом по стеклу. А главное — абсолютно нелепо, пишет Cluber.com.ua.

«Это невозможно: ты — и ни с кем не встречаешься!»

Эти слова одинокие люди слышат чуть ли не каждый день и со всех сторон. Те, кто пытается их так «приободрить» действительно искренни. Они реально удивляются, как красивый, умный и такой великолепный человек, как вы, может быть одиноким. Да он просто обязан быть нарасхват!

С одной стороны, вас хвалят и оценивают по достоинству. С другой, подразумевается, что вы бы давно встречались с кем-то, если бы не… вы. Что-то типа: «С тобой явно что-то не то, подумай!» Именно так воспринимаются такие «участливые» замечания. Это ставит одиноких людей в неловкое положение: им постоянно приходится оправдываться и объяснять другим, почему до сих пор — без пары.

«Может быть, тебе следует меньше перебирать и опустить планку»

Это действительно неправильный совет. Это самый что ни есть вредный совет. Вы не обязаны отказываться от своих ожиданий, чтобы соответствовать общественным нормам и встречаться чуть ли не с первым встречным.

На самом деле нет ничего хуже, чем отказываться от собственных ценностей и соглашаться на меньшее. Это ваша жизнь, и вам решать, кого вы хотите, и когда, да и хотите ли вообще. То, что у вас есть определённые ожидания относительно тех, кого готовы впустить в свою жизнь, это абсолютно нормально. Ненормально, когда вам абсолютно всё равно с кем встречаться, лишь бы встречаться.

«Измени что-то в себе — это придаст уверенность»

Многие люди кардинально меняют свою внешность, когда начинают новую жизнь. Что же, если это их радует и вселяет уверенность — прекрасно. Однако все люди разные. Вы не обязаны краситься в блондинку или худеть на 25 килограммов, чтобы эффектнее выглядеть на «охоте».

Поэтому, когда кто-то советует одиноким людям изменить что-то, то лишь подчёркивает, что с ними что-то не так. После таких слов человек утрачивает даже ту небольшую уверенность в себе, которая была прежде.

«Не старайся уж слишком сильно»

Когда одинокий человек предпринимает одну попытку за другой, чтобы познакомиться с кем-то и начать встречаться, не мешайте ему. Не обескураживайте его анализом кандидатов и ситуаций. Он лучше знает, что делать, даже потерпит неудачу. В конце концов, он не в детском саду и не нуждается в сопровождении за ручку.

Как он должен вести себя, чтобы найти вторую половинку? Да, поиски — это всегда непросто. Будут ошибки, разочарования, а, возможно, и раны на сердце. Но находит только тот, кто ищет. Конечно, некоторых людей излишний энтузиазм и активность во время знакомства пугает. Но если человека так легко отпугнуть, нужен ли он вообще?

«Пора задуматься о детях»

Это, вероятно, самая бесчувственная и жестокая вещь, которую только можно сказать одиноким людям. Во-первых, они могут вообще не хотеть детей, и вы лишний раз причиняете им боль, намекая, что это ненормально и неправильно. Во-вторых, даже если они действительно хотят детей, вы просто напоминаете, что часики тикают и однажды может быть слишком поздно.

Запомните, если не можете сказать что-то позитивное, оптимистичное и хорошее, лучше помолчите. Как бы вам ни хотелось помочь своим друзьям, иногда лучшее, что можете сделать, — это просто быть рядом и не говорить ничего, что заставит их чувствовать себя ещё хуже.



