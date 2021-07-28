Однодневное голодание: в чем польза для здоровья?

Практика однодневного голодания известна еще со времен Гиппократа. Современные врачи и диетологи в большинстве своем также признают пользу однодневного голодания для восстановления многих функций организма.

Однодневное голодание: в чем его польза?

С одной стороны, однодневное голодание дает эффект слабее, нежели длительное. Но, как уверяют специалисты, при регулярном однодневном голодании вы укрепляете организм и все равно худеете, пусть и не так быстро и заметно. Изучающие методики голодания ученые рекомендуют проводить однодневное голодание раз в неделю регулярно и обязательным условием является плавные вход и плавный выход из него. Они уверяют, что при усталости внутренних органов однодневное голодание полностью восстанавливает все функции организма и оказывает лечебный эффект.

Однодневное голодание способствует восстановлению нормального обмена веществ, обновлению клеток и омолаживает организм в целом. При отказе от пищи на день организм начинает использовать энергию, которую наши органы тратили на переваривание пищи. Некоторые даже заявляют, что такие заболевания как банальный насморк и ОРВИ проходят за более короткий срок, нежели чем при повседневном рационе. Причем, лекарства при однодневном голодании в период болезни запрещены.

При исследовании было доказано, что при регулярном однодневном голодании сокращается число приступов у астматиков, снижается риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Легкий стресс, который испытывает организм при однодневном голодании «взбадривает» иммунитет и снижает риск возникновения онкологических заболеваний.

Голодать можно даже не весь день, достаточно пропустить обед или ужин, но при одном условии, которое необходимо соблюдать при любом виде голодания — пить воду регулярно и малыми глотками.

Однодневное голодание: с чего начинать и как выходить из него?

Прежде всего, если вы решились опробовать однодневное голодание, вы должны оценивать свои силы адекватно и быть готовыми к трудностям, а, кроме того, уточнить у врача, насколько вам полезны такие разгрузочные дни. Важно верить в достижение результата и не поддаться физической потребности в еде.

За день до однодневного голодания не употребляйте алкоголь, сократите порции, не ешьте много на ночь и особенно мясное. Для голодания выбирайте лучше нерабочий день. Во-первых, есть соблазн сорваться и перекусить чем-то весьма и весьма не полезным, как например шоколадка или бутерброд, во-вторых, на работе вам нужна концентрация внимания, а легкое недомогание, головная боль и слабость могут негативно сказаться на вашей трудоспособности. Если вы уже не в первый раз возвращаетесь к практике однодневного голодания, можете выбирать любой день, но опять же, оценивайте свои силы и возможности.

При каждой мысли о еде пейте воду. За день вы должны выпить как минимум 1,5-2 литра воды, допускается также зеленый чай без сахара и слабый настой шиповника. Начиная с 18.00 начинайте постепенно выходить из голодания, сделайте себе легкий салатик из тертой моркови или капусты без добавления специй, затем можно съесть хлебец или несоленый крекер, а перед сном сварите себе маленькую порцию каши на воде и без масла.

На следующий день в минеральную воду можете добавить ложку сока лимона и 1/3ч.л. меда, такой напиток способствует выводу токсинов и шлаков из организма, и повышает общий тонус. Затем можно приготовить такой же салатик из капусты и моркови, но уже с добавлением лимонного сока. К вечеру можете уже побаловать себя вареными овощами, зеленью. Из однодневного голодания нужно выходить плавно и не создавать для организма еще больший стресс. Поэтому в течение 2 дней после выхода из него не ешьте кислотную пищу и откажитесь от мяса, рыбы и орехов.

Помните, что без еды человек может прожить больше недели, а вот без воды намного меньше. Поэтому однодневное голодание вызывает страх лишь у дилетантов. Поначалу любая диета проходит не так легко, как это казалось. Но для достижения результата необходимо чем-то жертвовать, и одного дня организму достаточно, чтобы отдохнуть и нормализовать все процессы, которые дали сбой при нашем бешеной ритме жизни.



