О, ужас! Я не хочу отказываться от сахара. Почему мозгу нужно сладкое?

2. Следуйте принципу «чем темнее, тем лучше»
Польза горького шоколада подтверждена любопытными исследованиями. Например, если в течение четырех недель съедать по 25 г горького шоколада в день, то снижается уровень гормона стресса кортизола, то есть мы получаем тот эффект, ради которого и решили следить за здоровьем, – становимся спокойнее и счастливее.
3. Съели десерт? Теперь гулять
Физическая активность позволяет контролировать уровень глюкозы, а это снижает риск сахарного диабета. Старайтесь делать так: если едите сладкое, запланируйте 30-минутную тренировку. Можно погулять в бодром темпе, покататься на велосипеде, поплавать, потанцевать... Кстати, если дать себе физическую нагрузку до десерта, то очень может быть, что вы ограничитесь меньшей порцией.
4. Выбирайте самое дорогое и вкусное
Этим советом поделилась читательница, которая прислала мне письмо в редакцию, и он оказался полезнее многих рекомендаций от именитых экспертов. Выбирая самые дорогие сладости из всех, что можете себе позволить, вы убиваете двух зайцев. Во-первых, вы не купите много и ежедневная порция может приблизиться к норме, рекомендованной ВОЗ. Во-вторых, дорогой шоколад или конфеты обычно более качественные, потому что приготовлены из честных ингредиентов.
5. Не ешьте скрытые сладости
Это значит, что нужно убрать из рациона все продукты с добавленным сахаром. За исключением одного законного десерта в день. Дело здесь в том, что достаточно большое количество сахара мы получаем из тех продуктов и блюд, в которых в общем-то не ожидаешь его встретить. Например, соусы, полуфабрикаты, фастфуд, консервированные продукты, хлеб, фруктовые йогурты и творожки, продукты из переработанного мяса. Вот лидеры по содержанию скрытого сахара.
6. Ешьте тогда, когда больше всего хочется
У каждого из нас есть время «икс», когда ноги несут в кондитерский отдел. Кому-то хочется начать день с приятного, для кого-то десерт становится способом подзарядки в середине дня, кому-то вечерняя зефирка помогает забыть о треволнениях прошедшего дня. Приберегите ваш законный десерт как раз на это время, а в остальных случаях сделайте все возможное, чтобы не поддаваться искушениям.
Во-первых, так больше шансов, что в течение дня вы израсходуете энергию и лишние калории не отложатся «про запас». Во-вторых, вы начнете утро в отличном настроении и вам будет легче противостоять другим пищевым соблазнам. На практике может оказаться, что после обеда вы снова захотите сладкого. Если знаете за собой такую привычку, то сразу же разделите утренний десерт пополам. Одну часть съешьте после завтрака, вторую – позже. Старайтесь избегать десертов после ужина. А если не можете удержаться, запланируйте перед сном долгую прогулку.
8. И все-таки контролируйте объем порции
Да, это грустный пункт, но без него не обойтись. Итак, порция десерта, которая позволяет быть стройными и здоровыми: 20–30 г. Для примера: это 2 конфеты или 2 печенья, 1 зефир, 1 маленький эклер или половина стаканчика мороженого. И да пребудет с вами сила!
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