О, ужас! Я не хочу отказываться от сахара. Почему мозгу нужно сладкое?

Несколько лет назад я приехала в известную клинику, чтобы сделать интервью с доктором аюрведы. В конце беседы он дал мне несколько советов, один из которых был такой: в Ведах говорится, что женщинам нужно есть сладкое каждый день, потому что сладкий вкус дает тонкому телу характер любви и удовлетворенности. Сладости для женщины – это необходимость, без них она не может чувствовать себя хорошо.

Совет про сладкое стал настоящим спасением для тех случаев, когда я оказываюсь в компании сторонников радикального ЗОЖа. Если меня спрашивают, как я, медицинский журналист, до сих пор могу есть сладкое, я отвечаю, что мне так доктор прописал. И добавляю, что только сладкий вкус дает тонкому телу женщины характер любви и удовлетворенности. После этого меня обычно больше ни о чем не спрашивают, а иногда приносят вторую порцию десерта.

А теперь серьезно: почему мозг заставляет нас есть сладкое и жирное?

В природе нет вредных продуктов, они становятся таковыми только в том случае, если мы употребляем их неумеренно. Безусловно, мы не можем в больших количествах есть сладкое и жирное, ведь наши суточные энергозатраты не столь велики, как в первобытные времена. Более того, современная жирная и сладкая еда сильно отличается от той, которую ели наши предшественники. Одно дело – кусок красного мяса, другое – продукт с гидрогенизированным жиром. Можно съесть на десерт сладкие ягоды, а можно – печенье с рафинированным сахаром. Вкус вроде бы один, но влияние на здоровье совершенно разное.

Как без стрессов научиться есть меньше сладкого

Сахар на сегодняшний день – одна из главных проблем человечества. Вернее, дело не столько в сахаре, сколько в его количестве. Рекомендованная норма ВОЗ – 25 граммов в день, то есть примерно 5 чайных ложек. Но всего один десерт или одна бутылка сладкой газировки могут в разы превышать эту норму. Не говоря уже о том, что множество продуктов содержат скрытый сахар.

Статистика говорит, что в среднем человек съедает в год 30 килограммов сахара. Это не только сахар, который мы добавляем в чай или кофе, но и сахар в хлебе, готовых продуктах. Это очень много!

А самое печальное, что в этот список часто попадают продукты из отделов правильного питания, куда мы заходим для того, чтобы не навредить здоровью. В больших количествах сахар вызывает зависимость сродни наркотической, со всеми сопутствующими неприятностями – непреодолимой тягой, резистентностью и абстинентным синдромом. Другие неприятные последствия: риск набора веса и ожирения, сахарного диабета 2 типа, нарушений сердечно-сосудистой системы, гормональных сбоев и бесплодия.

1. Не пейте сахар