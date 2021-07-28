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О, ужас! Я не хочу отказываться от сахара. Почему мозгу нужно сладкое?

Сладкое. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В издательстве «Бомбора» выходит книга Наталии Экономцевой «Съешь лимон. Счастливый ЗОЖ» – о том, как быть в форме и не превращать ЗОЖ в стресс. «Домашний очаг» публикует отрывок о том, как радоваться сладкому и сохранить здоровье.

Несколько лет назад я приехала в известную клинику, чтобы сделать интервью с доктором аюрведы. В конце беседы он дал мне несколько советов, один из которых был такой: в Ведах говорится, что женщинам нужно есть сладкое каждый день, потому что сладкий вкус дает тонкому телу характер любви и удовлетворенности. Сладости для женщины – это необходимость, без них она не может чувствовать себя хорошо.

Совет про сладкое стал настоящим спасением для тех случаев, когда я оказываюсь в компании сторонников радикального ЗОЖа. Если меня спрашивают, как я, медицинский журналист, до сих пор могу есть сладкое, я отвечаю, что мне так доктор прописал. И добавляю, что только сладкий вкус дает тонкому телу женщины характер любви и удовлетворенности. После этого меня обычно больше ни о чем не спрашивают, а иногда приносят вторую порцию десерта.

А теперь серьезно: почему мозг заставляет нас есть сладкое и жирное?

В природе нет вредных продуктов, они становятся таковыми только в том случае, если мы употребляем их неумеренно. Безусловно, мы не можем в больших количествах есть сладкое и жирное, ведь наши суточные энергозатраты не столь велики, как в первобытные времена. Более того, современная жирная и сладкая еда сильно отличается от той, которую ели наши предшественники. Одно дело – кусок красного мяса, другое – продукт с гидрогенизированным жиром. Можно съесть на десерт сладкие ягоды, а можно – печенье с рафинированным сахаром. Вкус вроде бы один, но влияние на здоровье совершенно разное.

Как без стрессов научиться есть меньше сладкого

Сахар на сегодняшний день – одна из главных проблем человечества. Вернее, дело не столько в сахаре, сколько в его количестве. Рекомендованная норма ВОЗ – 25 граммов в день, то есть примерно 5 чайных ложек. Но всего один десерт или одна бутылка сладкой газировки могут в разы превышать эту норму. Не говоря уже о том, что множество продуктов содержат скрытый сахар.

Статистика говорит, что в среднем человек съедает в год 30 килограммов сахара. Это не только сахар, который мы добавляем в чай или кофе, но и сахар в хлебе, готовых продуктах. Это очень много!

А самое печальное, что в этот список часто попадают продукты из отделов правильного питания, куда мы заходим для того, чтобы не навредить здоровью. В больших количествах сахар вызывает зависимость сродни наркотической, со всеми сопутствующими неприятностями – непреодолимой тягой, резистентностью и абстинентным синдромом. Другие неприятные последствия: риск набора веса и ожирения, сахарного диабета 2 типа, нарушений сердечно-сосудистой системы, гормональных сбоев и бесплодия.

1. Не пейте сахар

Самый простой и действенный пункт. Строго следуйте правилу: никаких сладких напитков. Кстати, есть исследование, которое подтверждает, что 3 банки сладкой газировки в день на 25% повышают риск развития депрессии у молодых людей. Это связано с резкими перепадами уровня глюкозы.

2. Следуйте принципу «чем темнее, тем лучше»

Польза горького шоколада подтверждена любопытными исследованиями. Например, если в течение четырех недель съедать по 25 г горького шоколада в день, то снижается уровень гормона стресса кортизола, то есть мы получаем тот эффект, ради которого и решили следить за здоровьем, – становимся спокойнее и счастливее.

3. Съели десерт? Теперь гулять

Физическая активность позволяет контролировать уровень глюкозы, а это снижает риск сахарного диабета. Старайтесь делать так: если едите сладкое, запланируйте 30-минутную тренировку. Можно погулять в бодром темпе, покататься на велосипеде, поплавать, потанцевать... Кстати, если дать себе физическую нагрузку до десерта, то очень может быть, что вы ограничитесь меньшей порцией.

4. Выбирайте самое дорогое и вкусное

Этим советом поделилась читательница, которая прислала мне письмо в редакцию, и он оказался полезнее многих рекомендаций от именитых экспертов. Выбирая самые дорогие сладости из всех, что можете себе позволить, вы убиваете двух зайцев. Во-первых, вы не купите много и ежедневная порция может приблизиться к норме, рекомендованной ВОЗ. Во-вторых, дорогой шоколад или конфеты обычно более качественные, потому что приготовлены из честных ингредиентов.

5. Не ешьте скрытые сладости

Это значит, что нужно убрать из рациона все продукты с добавленным сахаром. За исключением одного законного десерта в день. Дело здесь в том, что достаточно большое количество сахара мы получаем из тех продуктов и блюд, в которых в общем-то не ожидаешь его встретить. Например, соусы, полуфабрикаты, фастфуд, консервированные продукты, хлеб, фруктовые йогурты и творожки, продукты из переработанного мяса. Вот лидеры по содержанию скрытого сахара.

6. Ешьте тогда, когда больше всего хочется

У каждого из нас есть время «икс», когда ноги несут в кондитерский отдел. Кому-то хочется начать день с приятного, для кого-то десерт становится способом подзарядки в середине дня, кому-то вечерняя зефирка помогает забыть о треволнениях прошедшего дня. Приберегите ваш законный десерт как раз на это время, а в остальных случаях сделайте все возможное, чтобы не поддаваться искушениям. 

7. В первой половине дня

Во-первых, так больше шансов, что в течение дня вы израсходуете энергию и лишние калории не отложатся «про запас». Во-вторых, вы начнете утро в отличном настроении и вам будет легче противостоять другим пищевым соблазнам. На практике может оказаться, что после обеда вы снова захотите сладкого. Если знаете за собой такую привычку, то сразу же разделите утренний десерт пополам. Одну часть съешьте после завтрака, вторую – позже. Старайтесь избегать десертов после ужина. А если не можете удержаться, запланируйте перед сном долгую прогулку.

8. И все-таки контролируйте объем порции

Да, это грустный пункт, но без него не обойтись. Итак, порция десерта, которая позволяет быть стройными и здоровыми: 20–30 г. Для примера: это 2 конфеты или 2 печенья, 1 зефир, 1 маленький эклер или половина стаканчика мороженого. И да пребудет с вами сила!


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