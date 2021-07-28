Семь полезных продуктов, от которых портятся зубы

1. Свежевыжатый апельсиновый сок

Стакан апельсинового фреша по утрам - что может быть полезнее и позитивнее? Для фигуры — может быть, а для зубов это полный кошмар. Активные фруктовые кислоты, которых особенно много в цитрусовых, в буквальном смысле смывают с зубов защитную эмаль. По мнению стоматологов, выход один: выпили сока — сразу прополощите рот, тут важна скорость, уже через 10 мин содержащаяся в соке аскорбиновая кислота сделает свое черное дело. Но щеткой зубы чистить нельзя — она еще сильнее повредит и так рыхлую после кислоты эмаль. Как быть, если срываться с места и мчатся в ванную неудобно, например, после романтического или делового завтрака? Пить сок через трубочку, это снизит вероятность кариеса на 80%.

2. Семена чиа

Этот суперфуд обладает массой достоинств — содержит сложные углеводы и белки, необходимые Омеga-кислоты, кальций, клетчатку и проч. Но вот парадонтологи его недолюбливают: мелкие семена попадают в межзубные промежутки, пристают к деснам и способствуют размножению бактерий. Пока вы доберетесь до дома из ресторана, где съели модный чиа-пудинг, целые стада бактерий будут резвиться у вас во рту. Просто так от них не отделаться — тут нужен ирригатор или зубная нить. То же относится к мелким семечкам в киви и клубнике.

3. Мульзерновой хлеб

Это тот самый хлеб с разными семечками и орехами, который нам так советуют есть женские журналы, чтобы заставить работать желудок и очистить кишечник, тем самым улучшая параметры фигуры и цвет лица. Для ЖКТ он, может, и правда панацея, а вот для зубов — зло. Мякиш хлеба включает вкрапления разной жесткости, и зуб, столкнувшись с неожиданно возникшем препятствием, может треснуть примерно также, как если бы на его пути попался камешек. Крепким, абсолютным здоровым зубам такое препятствие не помеха, но много ли нас таких в реальности, у кого во рту нет виниров и пломб?

4. Сухофрукты

У самого полезного перекуса на самом деле есть несколько угрожающих свойств. Во-первых, сухофрукты, особенно курагу и чернослив, часто обрабатывают диоксидом серы и каустической содой для придания красивого цвета и глянца. На эмаль вся эта химия действует как наждак и для глянца зубов отнюдь не полезна. Второе: теряя жидкость, фрукты концентрируют в себе сахар, он тоже негативно влияет на эмаль и служит питательной средой для бактерий. «Ну, не хуже же они карамелек?!» - скажете вы. И будете неправы: размокая во рту, сухофрукты, как пластилин, облепляют зубы, так что сахар получает достаточно времени, чтобы оказать свое влияние.

5. Клюква, малина и другие красные ягоды

Не будем недооценивать великий вклад клюквенных киселей и малинового варенья в лечение сезонных простуд, но вот зубам ждать от присутствия этих ягод ничего хорошего не приходится. Та же самая аскорбиновая кислота, которая помогает вам встать с постели после гриппа, окисляет и истончает эмаль. А натуральный краситель, дающий ягодам все оттенки красного, внедряется в пробитые кислотой бреши и постепенно лишает вас белоснежной улыбки.

6. Бездрожжевые хлебцы

Для зубов не так страшен глютен и дрожжи, как чипсы и сухие хлебцы. Их рассыпчатые кусочки могут травмировать десны, а необходимость их разгрызать — вызвать зубные трещины и сколы. Какой выход? Не жуйте хлебцы всухую, а предварительно размачивайте их в любой жидкости. Только не в апельсиновом соке.

7. Помидоры

Помидоры можно беззаветно любить только за то, что них есть волшебное вещество ликопин, на основе которого сегодня производят лекарства онко-протекторы. По сравнению с этим все остальное — ерунда, но все-таки будьте осторожны: тут и мелкие косточки, которые норовят прилипнуть к деснам и залезть в межзубные промежутки, и высокая кислотность томатного сока, и красящие пигменты, угрожающие белизне зубов. В общем, все неблагоприятные для зубов факторы в одном флаконе.



