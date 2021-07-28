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Слишком жирно: шесть причин, из-за которых волосы быстро пачкаются

Жирные волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Надоело мыть голову каждый день? Возможно, стоит кое-что изменить в уходе за волосами!

Как часто вам приходится мыть голову? Дважды в неделю? Один раз в два дня? Через день? Если вы делаете это чаще, чем хотелось бы; если, несмотря на все усилия, волосы слишком быстро становятся жирными, возможно, самое время проверить, а все ли с ними в порядке? Вот несколько самых распространенных причин того, что волосы слишком быстро жирнеют – возможно, достаточно небольших перемен, и все станет намного лучше, пишет «Домашний очаг».

Слишком высокая влажность воздуха

Осень и весной, когда в воздухе больше влаги, нам приходится чаще мыть голову, так как влажность увеличивает активность сальных желез. Но если вы заметили, что волосы стали быстрее пачкаться, проверьте, не стал ли воздух в квартире или офисе более влажным – может быть, все дело именно в этом.

Нарушения гормонального фона

Волосы и кожа первыми откликаются на изменения гормонального фона и активности мужских и женских гормонов. И если у вас появились прыщи или кожа стала слишком сухой или наоборот жирной, а волосы начали пачкаться особенно быстро, возможно, стоит начать с консультации эндокринолога и сдачи анализов на гормоны. Кстати, даже оральные контрацептивы, которые вы принимаете, могут быть причиной того, что вам приходится мыть голову чаще, чем раньше.
 
 
Сильный стресс

Стрессовый гормон кортизол влияет на работу почти всех систем нашего организма (и, к сожалению, в большинстве случаев негативно) и сальные железы – не исключение. Чем сильнее стресс и чем выше уровень кортизола, тем активнее они работают – и тем быстрее пачкается наша голова. Так что если вам приходится тратить больше шампуня, чем обычно, задумайтесь – не пора ли вам в отпуск?

Привычка часто расчесываться и трогать волосы руками

Трихологи советуют расчесываться не чаще трех-четырех раз в сутки: когда мы причесываемся, мы переносим кожное сало, которое ежедневно производят волосяные фолликулы, на всю шевелюру – и она мгновенно пачкается. Ну, а если мы постоянно трогаем волосы, то прибавляем еще и кожное сало с поверхностей пальцев – и вот, снова пора мыть голову!

Мыть голову слишком горячей водой

Любите погорячее? Увы, слишком горячая вода полностью смывает кожное сало с кожи головы , а эпидермис немедленно начинает вырабатывает новое – с удвоенной силой. И все начинается сначала.

Делать слишком тугие прически

Перетягивать волосы резинками у самых корней, заплетать тугие косы, делать другие прически, которые всерьез стягивают волосы – не очень хорошая привычка, так как в результате кожное сало скапливается только у корней волос и не распределяется по всей длине. И голова мгновенно становится жирной и грязной. Вы точно добивались именно этого?


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