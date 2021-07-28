Слишком жирно: шесть причин, из-за которых волосы быстро пачкаются

Как часто вам приходится мыть голову? Дважды в неделю? Один раз в два дня? Через день? Если вы делаете это чаще, чем хотелось бы; если, несмотря на все усилия, волосы слишком быстро становятся жирными, возможно, самое время проверить, а все ли с ними в порядке? Вот несколько самых распространенных причин того, что волосы слишком быстро жирнеют – возможно, достаточно небольших перемен, и все станет намного лучше, пишет «Домашний очаг». Слишком высокая влажность воздуха

Осень и весной, когда в воздухе больше влаги, нам приходится чаще мыть голову, так как влажность увеличивает активность сальных желез. Но если вы заметили, что волосы стали быстрее пачкаться, проверьте, не стал ли воздух в квартире или офисе более влажным – может быть, все дело именно в этом. Нарушения гормонального фона