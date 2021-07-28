Слишком жирно: шесть причин, из-за которых волосы быстро пачкаются
Надоело мыть голову каждый день? Возможно, стоит кое-что изменить в уходе за волосами!
Надоело мыть голову каждый день? Возможно, стоит кое-что изменить в уходе за волосами!
Как часто вам приходится мыть голову? Дважды в неделю? Один раз в два дня? Через день? Если вы делаете это чаще, чем хотелось бы; если, несмотря на все усилия, волосы слишком быстро становятся жирными, возможно, самое время проверить, а все ли с ними в порядке? Вот несколько самых распространенных причин того, что волосы слишком быстро жирнеют – возможно, достаточно небольших перемен, и все станет намного лучше, пишет «Домашний очаг».
Слишком высокая влажность воздуха
Осень и весной, когда в воздухе больше влаги, нам приходится чаще мыть голову, так как влажность увеличивает активность сальных желез. Но если вы заметили, что волосы стали быстрее пачкаться, проверьте, не стал ли воздух в квартире или офисе более влажным – может быть, все дело именно в этом.
Нарушения гормонального фона
Стрессовый гормон кортизол влияет на работу почти всех систем нашего организма (и, к сожалению, в большинстве случаев негативно) и сальные железы – не исключение. Чем сильнее стресс и чем выше уровень кортизола, тем активнее они работают – и тем быстрее пачкается наша голова. Так что если вам приходится тратить больше шампуня, чем обычно, задумайтесь – не пора ли вам в отпуск?
Привычка часто расчесываться и трогать волосы руками
Трихологи советуют расчесываться не чаще трех-четырех раз в сутки: когда мы причесываемся, мы переносим кожное сало, которое ежедневно производят волосяные фолликулы, на всю шевелюру – и она мгновенно пачкается. Ну, а если мы постоянно трогаем волосы, то прибавляем еще и кожное сало с поверхностей пальцев – и вот, снова пора мыть голову!
Мыть голову слишком горячей водой
Любите погорячее? Увы, слишком горячая вода полностью смывает кожное сало с кожи головы , а эпидермис немедленно начинает вырабатывает новое – с удвоенной силой. И все начинается сначала.
Делать слишком тугие прически
Перетягивать волосы резинками у самых корней, заплетать тугие косы, делать другие прически, которые всерьез стягивают волосы – не очень хорошая привычка, так как в результате кожное сало скапливается только у корней волос и не распределяется по всей длине. И голова мгновенно становится жирной и грязной. Вы точно добивались именно этого?