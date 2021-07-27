Он стал мне противен: как преодолеть стадию отвращения в отношениях?

Иногда люди слишком растворяются друг в друге. Сначала всем хорошо, от таких пар можно услышать: нам классно! Мы ощущаем себя одним целым…
Однако спустя некоторое время кто-то из партнеров неизбежно первым ловит себя на мысли: я хочу быть самим собой — отдельным целым, а другой пусть будет моим дополнением рядом. Но уж точно не частью меня!
И тогда как раз появляется чувство отвращения. Другой больше не хочет, чтобы на его территорию заплывали так глубоко.
Чтобы исправить ситуацию, важно четко прочувствовать свои границы. Подумайте, насколько далеко вы готовы впустить другого человека.
Помните, что границы могут нарушать не только «слоновьими шагами», но и очень плавно, нежно и мягко. Это не всегда история про агрессию. Но даже такой «захват территории» может быстро обнаружиться и привести к отвращению.
Так что проанализируйте и решите, в чем вы готовы уступить, а в чем — никогда.
Вы разочарованы партнером
Часто отвращение идет рука об руку с разочарованием. Есть категория людей, которые строят отношения по принципу «обожествляю — обесцениваю». Сначала такому человеку партнер кажется самым лучшим, идеально подходящим, возносится на пьедестал. И чем этот пьедестал выше, тем ниже потом падает тот, кого на него усадили. И человек рано или поздно становится настолько противен, насколько был прекрасен.
Особенно часто такое встречается у людей с нарциссическими чертами. Если вы в той или иной степени нарцисс, вам, скорее всего, тоже не избежать этой закономерности.
Если вас все устраивает, можно ничего с этим не делать, а если не очень, то лучше обратиться к специалисту.
Когда отвращение — тревожный знак
Сама по себе стадия отвращения не повод тревожиться. Это нормальный период в отношениях. Озаботиться стоит, лишь если на партнера реагирует тело — тогда речь идет уже о психосоматике.
Обратите внимание, если вас физически тошнит от партнера, вы не можете пить с ним из одного стакана, есть одной ложкой. Все эти сигналы — повод серьезно проанализировать ситуацию и решить, есть ли у этих отношений будущее.
Когда вам становится неприятен даже запах человека, специалисты считают, что уже ничего нельзя поделать.
Если же до реакции тела еще не дошло, а все остается на уровне чувств, стоит просто взвесить плюсы и минусы нахождения рядом с партнером.
Посчитайте, проанализируйте, временно задвиньте подальше эмоции. Подумайте, подходит ли он вам. Поймите, какие потребности вы удовлетворяете с помощью этого человека.
И если он устраивает вас по ключевым фронтам, но от него все равно почему-то воротит, временно дистанцируйтесь. Переключите внимание с партнера на что-то другое.
Не надо сразу расставаться. Просто вспомните о других важных вещах в своей жизни
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