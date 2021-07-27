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Он стал мне противен: как преодолеть стадию отвращения в отношениях?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Благодаря современному тренду на осознанность и психологическое просвещение мы знаем: любовь — это не только розовые сопли, как в диснеевском мультике. Иногда это и пресные будни, наполненные разными трудностями.

Одно из плановых испытаний в отношениях — стадия отвращения. Так называется период, когда некогда обожаемый партнер вдруг почему-то становится опостылевшим и вызывает неприязнь. Не надо бить тревогу. Зачастую подобное явление — нормальная стадия развития вашей любви.

Как преодолеть этот непростой период в отношениях, рассказывает эксперт wday.ru психолог-сексолог Анна Ластовецкая.

Когда отношения уже длятся некоторое время, с их начала прошло семь-восемь свиданий, влюбленные переходят на следующий этап. И вскоре — у кого-то раньше, а у кого-то позже — наступает момент, когда один из пары может испытать к партнеру отвращение.

Характерно, что это чувство может быть совершенно разным.

Некоторых, представьте себе, от своих половинок буквально в физическом смысле начинает тошнить. Другие зарываются во внутренний конфликт: им стыдно думать что-то плохое о партнере, и они пытаются себе это запретить. Спектр отвращения весьма широк, и эта стадия у всех проявляется по-разному.

Объединяет данные проявления одно: они считаются нормой. Поэтому не нужно корить себя и бить тревогу. Стоит разобраться с причинами и придумать план действий.

Самые популярные причины отвращения к партнеру

Есть несколько резонов, из-за которых любимый человек вдруг становится неприятен. Некоторые из них довольно безобидные, другие заставляют насторожиться. Вот самые часто встречающиеся.

Ваш партнер — токсик

Если ваш парень токсичный, неприятный человек, вас может начать тошнить от его негатива. Если партнер — абьюзер или манипулятор, то когда ваша психика бессознательно устанет защищаться, она начнет посылать сигналы о том, что бойфренд вам не подходит.

Есть такая психологическая байка: если вас тошнит от человека физически, с большой вероятностью он сливает в вас весь свой негатив.

Задумайтесь, нужно ли вам это?

Вы пресытились

Вы устали, вам надоело, вам хватит. В общем, вам не нужно больше того, что дает вам партнер. Причем это может быть как хорошее, так и плохое. От позитивных эмоций тоже запросто можно устать.

Пресыщение преодолеть очень просто. Следует всего лишь увеличить дистанцию с любимым человеком.

Вы молодая мама

У женщин, которые родили меньше трех лет назад, бывает так называемый синдром затроганности. Ребенок прикасается маме настолько часто, что женщина устает от тактильного контакта. Малыш дает настолько много прикосновений и эмоций, что на других людей сил уже не остается.

И так как в норме сильного негатива к маленькому ребенку мать испытывать не может, ее раздражение переносится на партнера.

Об этом редко говорят, потому что это табуированная тема. Однако такая проблема встречается достаточно часто.

Чтобы исправить ситуацию, нужно регулировать время контакта с разными членами семьи. Составляйте расписание так, чтобы оставалось время для себя, для отдыха и для переключения. Если находиться с ребенком круглые сутки, истощение неизбежно.

Ваши границы нарушены

Иногда люди слишком растворяются друг в друге. Сначала всем хорошо, от таких пар можно услышать: нам классно! Мы ощущаем себя одним целым…

Однако спустя некоторое время кто-то из партнеров неизбежно первым ловит себя на мысли: я хочу быть самим собой — отдельным целым, а другой пусть будет моим дополнением рядом. Но уж точно не частью меня!

И тогда как раз появляется чувство отвращения. Другой больше не хочет, чтобы на его территорию заплывали так глубоко.

Чтобы исправить ситуацию, важно четко прочувствовать свои границы. Подумайте, насколько далеко вы готовы впустить другого человека.

Помните, что границы могут нарушать не только «слоновьими шагами», но и очень плавно, нежно и мягко. Это не всегда история про агрессию. Но даже такой «захват территории» может быстро обнаружиться и привести к отвращению.

Так что проанализируйте и решите, в чем вы готовы уступить, а в чем — никогда.

Вы разочарованы партнером

Часто отвращение идет рука об руку с разочарованием. Есть категория людей, которые строят отношения по принципу «обожествляю — обесцениваю». Сначала такому человеку партнер кажется самым лучшим, идеально подходящим, возносится на пьедестал. И чем этот пьедестал выше, тем ниже потом падает тот, кого на него усадили. И человек рано или поздно становится настолько противен, насколько был прекрасен.

Особенно часто такое встречается у людей с нарциссическими чертами. Если вы в той или иной степени нарцисс, вам, скорее всего, тоже не избежать этой закономерности.

Если вас все устраивает, можно ничего с этим не делать, а если не очень, то лучше обратиться к специалисту.

Когда отвращение — тревожный знак

Сама по себе стадия отвращения не повод тревожиться. Это нормальный период в отношениях. Озаботиться стоит, лишь если на партнера реагирует тело — тогда речь идет уже о психосоматике.

Обратите внимание, если вас физически тошнит от партнера, вы не можете пить с ним из одного стакана, есть одной ложкой. Все эти сигналы — повод серьезно проанализировать ситуацию и решить, есть ли у этих отношений будущее.

Когда вам становится неприятен даже запах человека, специалисты считают, что уже ничего нельзя поделать.

Если же до реакции тела еще не дошло, а все остается на уровне чувств, стоит просто взвесить плюсы и минусы нахождения рядом с партнером.

Посчитайте, проанализируйте, временно задвиньте подальше эмоции. Подумайте, подходит ли он вам. Поймите, какие потребности вы удовлетворяете с помощью этого человека.

И если он устраивает вас по ключевым фронтам, но от него все равно почему-то воротит, временно дистанцируйтесь. Переключите внимание с партнера на что-то другое.

Не надо сразу расставаться. Просто вспомните о других важных вещах в своей жизни


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