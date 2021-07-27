Он стал мне противен: как преодолеть стадию отвращения в отношениях?

Одно из плановых испытаний в отношениях — стадия отвращения. Так называется период, когда некогда обожаемый партнер вдруг почему-то становится опостылевшим и вызывает неприязнь. Не надо бить тревогу. Зачастую подобное явление — нормальная стадия развития вашей любви.

Как преодолеть этот непростой период в отношениях, рассказывает эксперт wday.ru психолог-сексолог Анна Ластовецкая.

Когда отношения уже длятся некоторое время, с их начала прошло семь-восемь свиданий, влюбленные переходят на следующий этап. И вскоре — у кого-то раньше, а у кого-то позже — наступает момент, когда один из пары может испытать к партнеру отвращение.

Характерно, что это чувство может быть совершенно разным.

Некоторых, представьте себе, от своих половинок буквально в физическом смысле начинает тошнить. Другие зарываются во внутренний конфликт: им стыдно думать что-то плохое о партнере, и они пытаются себе это запретить. Спектр отвращения весьма широк, и эта стадия у всех проявляется по-разному.

Объединяет данные проявления одно: они считаются нормой. Поэтому не нужно корить себя и бить тревогу. Стоит разобраться с причинами и придумать план действий.

Самые популярные причины отвращения к партнеру

Есть несколько резонов, из-за которых любимый человек вдруг становится неприятен. Некоторые из них довольно безобидные, другие заставляют насторожиться. Вот самые часто встречающиеся.

Ваш партнер — токсик

Если ваш парень токсичный, неприятный человек, вас может начать тошнить от его негатива. Если партнер — абьюзер или манипулятор, то когда ваша психика бессознательно устанет защищаться, она начнет посылать сигналы о том, что бойфренд вам не подходит.

Есть такая психологическая байка: если вас тошнит от человека физически, с большой вероятностью он сливает в вас весь свой негатив.

Задумайтесь, нужно ли вам это?

Вы пресытились

Вы устали, вам надоело, вам хватит. В общем, вам не нужно больше того, что дает вам партнер. Причем это может быть как хорошее, так и плохое. От позитивных эмоций тоже запросто можно устать.

Пресыщение преодолеть очень просто. Следует всего лишь увеличить дистанцию с любимым человеком.

Вы молодая мама

У женщин, которые родили меньше трех лет назад, бывает так называемый синдром затроганности. Ребенок прикасается маме настолько часто, что женщина устает от тактильного контакта. Малыш дает настолько много прикосновений и эмоций, что на других людей сил уже не остается.

И так как в норме сильного негатива к маленькому ребенку мать испытывать не может, ее раздражение переносится на партнера.

Об этом редко говорят, потому что это табуированная тема. Однако такая проблема встречается достаточно часто.