Можно ли детям есть мороженое в жару и какое лучше выбрать: мнение врача

Наиболее популярное лакомство летом — мороженое. В магазинах его очень много: и «фруктовый лед», и шоколадное, и с орехами, и с «шипучками». Но вот какое действительно полезно для подростков, знают не все.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru стоматолог-ортодонт Екатерина Оришина рассказала, чем можно и нужно угощать малышей в жаркий период.

Все по правилам

Эксперт отметила, что само по себе мороженое, конечно, безвредно. Хлопот скорее добавляют живущие во рту бактерии, которые очень любят поедать сахара. Переваривая углеводы, они выделяют особые кислоты, что способны разрушить зубы. Результат такой бурной деятельности — кариес.

Екатерина Оришина объяснила, что к самым безопасным лакомствам относят пастилу, зефир, сухофрукты, черный и молочный шоколад с натуральным составом. Но что делать, если ребенок очень просит купить мороженое?

Быстрые углеводы негативно воздействуют на зубы. Но неужели от всего нужно отказаться и все запретить ребенку? Конечно, нет. Нужно выбрать максимально полезные и безвредные продукты. Мороженое — желательно не сильно жирное и с простым, понятным составом,

— уточнила стоматолог.

Медик попросила родителей запомнить еще одну важную вещь: всякий раз после приема сладкого детям важно ополаскивать рот или, в идеале, чистить зубы. Это необходимо для снижения риска образования кариес.



