Спасибо, следующий: семь типов мужчин, которые тебе не подходят

Холостой, неглупый, симпатичный и при этом один — иногда это судьба или везение, но чаще все-таки «сбой программы» в самом мужчине, который мешает ему найти пару. Верить, что именно ты станешь той, кто его расколдует, вряд ли стоит: просто у некоторых типов мужчин в приоритете не построение взрослых и здоровых отношений с тобой (или с кем-то еще), а совсем другие вещи.

Тип 1. Мамин пирожочек

На первом свидании он будет в отглаженных брючках, на втором пригласит тебя на солянку к маме, что она была спокойна относительно того, с кем проводит время ее сын, а третье и последующие свидания будут прерываться созвонами с мамой куда чаще , чем тебе хотелось бы. Долгих отношений до тебя у него либо не было, либо они развивались под таким тотальным маминым контролем, что его бывшие не выдерживали. Особенно дерзкие мамины сыночки иногда даже спорят с мамой и пытаются выйти из-под ее опеки, но в лучшем случае это заканчивается попыткой найти маму в тебе и переложить на тебя тяжкий груз принятия всех решений.

Чего ждет от отношений: отглаженных уже тобой брючек в шкафу и волшебного, вечно длящегося детства, где можно ничего не делать и тебя постоянно гладят по голове. И, конечно, твоей готовности подчиниться его маме — мама ведь точно знает, как лучше делать, чтобы ее сын был счастлив.

Что тебе делать: лучше завести кота. За ним тоже нужно ухаживать, но он хотя бы будет только твоим. А если у тебя есть сын — ни в коем случае не воспитывать его таким вот пирожочком.

Тип 2. Последний романтик

Романтика в данном случае не обязательно равно любовь – твой потенциальный возлюбленный может с неистовым пылом говорить о своих политических (разумеется, оппозиционных) взглядах, сплавах на байдарках, фанатских поездках на концерты любимой со времен юности группы и прочих вещах, которые немного странно слышать от взрослого мужчины. К быту и прочим скучным вещам он при этом совершенно неприспособлен и считает мещанством рутину типа еженедельных совместных поездок в супермаркет за продуктами.

Чего ждет от отношений: того, чтобы ты однажды перестала упрекать его за беспорядок, полюбила ночевки в палатке и научилась довольствоваться малым (потому что ничего другого он дать тебе неспособен).