Спасибо, следующий: семь типов мужчин, которые тебе не подходят

Чего ждет от отношений: того, что ты будешь достаточно хороша для того, чтобы с тобой было не зазорно встречаться, но при этом не слишком хороша, чтобы посметь с ним конкурировать (а то и того хуже — затмить!)
Что тебе делать: разворачиваться и искать другого человека, которому нужны все-таки отношения, а не удобное зеркало.
Тип 6. Всеобщий брат
В принципе, это классический «славный малый», который вроде бы расположен к тебе, но ходить на свидания у него катастрофически не хватает времени. То нужно помочь родителям на даче,то у брата среди ночи на трассе спустило колесо, то друг просит отвезти в аэропорт, то другой друг приезжает внезапно пожить на месяц, а у вас так-то были совместные планы… При этом он искренне не понимает, на что можно обижаться — подумаешь, это же кино покажут и завтра, а вот день рождения подружки племянницы, на который эту самую племянницу его попросили отвезти — сегодня, и переносу этот праздник не подлежит.
Чего ждет от отношений: то, что ты постоянно будешь где-то рядом, но всегда волшебным образом сможешь найти себе занятие, если ему опять придется куда-то срываться и спасать мир.
Что тебе делать: очень тактично поговорить с ним о правильной расстановке приоритетов и личных границах, которые его близкие то и дело нарушают, сваливая на него все дела. И принимать окончательное решение уже по обстоятельствам.
Тип 7. Безумный ученый
Режим дня лесной сони, древнекавказские диалекты, падежи в персидской поэзии или неизвестные факты биографии Ленина – твой избранниксамозабвенно изучает какой-то предмет, совершенно бесполезный в обычной жизни, но (теоретически) вносящий огромный вклад в мировую науку. Он как Ньют Саламандер из «Фантастических тварей», но сказкой отношения с ним могут показаться только в первое время, пока его причуды не начнут утомлять, а перспектива тащить быт за двоих не нарисуется во всей красе. К этому же типажу относятся, в принципе, любые фанатики чего угодно — и геймеры, проводящие несколько десятков часов в неделю в киберпространстве, и творческие натуры, все свободное время тратящие на пленэры или репетиции в любительском театре.
Чего ждет от отношений: чтобы ты понимала важность его работы или хобби и была готова в любой момент, как Муми-мама, поставить рядом с ним вазочку с карамельками и на цыпочках выйти из комнаты.
Что тебе делать: прочитать биографии жен великих людей (например, Софьи Толстой) и решить, точно ли ты хочешь попасть в вечность таким образом.