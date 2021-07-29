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Спасибо, следующий: семь типов мужчин, которые тебе не подходят

Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Незанятые мужчины рядом с тобой, разумеется, есть, и они даже проявляют к тебе признаки симпатии – вот только с некоторыми из них лучше не связываться, потому что это в любом случае ни к чему не приведетсемь

Холостой, неглупый, симпатичный и при этом один — иногда это судьба или везение, но чаще все-таки «сбой программы» в самом мужчине, который мешает ему найти пару. Верить, что именно ты станешь той, кто его расколдует, вряд ли стоит: просто у некоторых типов мужчин в приоритете не построение взрослых и здоровых отношений с тобой (или с кем-то еще), а совсем другие вещи.

Тип 1. Мамин пирожочек

На первом свидании он будет в отглаженных брючках, на втором пригласит тебя на солянку к маме, что она была спокойна относительно того, с кем проводит время ее сын, а третье ипоследующие свидания будут прерываться созвонами с мамой куда чаще, чем тебе хотелось бы. Долгих отношений до тебя у него либо не было, либо они развивались под таким тотальным маминым контролем, что его бывшие не выдерживали. Особенно дерзкие мамины сыночки иногда даже спорят с мамой и пытаются выйти из-под ее опеки, но в лучшем случае это заканчивается попыткой найти маму в тебе и переложить на тебя тяжкий груз принятия всех решений.

Чего ждет от отношений: отглаженных уже тобой брючек в шкафу и волшебного, вечно длящегося детства, где можно ничего не делать и тебя постоянно гладят по голове. И, конечно, твоей готовности подчиниться его маме — мама ведь точно знает, как лучше делать, чтобы ее сын был счастлив.

Что тебе делать: лучше завести кота. За ним тоже нужно ухаживать, но он хотя бы будет только твоим. А если у тебя есть сын — ни в коем случае не воспитывать его таким вот пирожочком.

Тип 2. Последний романтик

Романтика в данном случае не обязательно равно любовь – твой потенциальный возлюбленный может с неистовым пылом говорить о своих политических (разумеется, оппозиционных) взглядах, сплавах на байдарках, фанатских поездках на концерты любимой со времен юности группы и прочих вещах, которые немного странно слышать от взрослого мужчины.К быту и прочим скучным вещам он при этом совершенно неприспособлени считает мещанством рутину типа еженедельных совместных поездок в супермаркет за продуктами.
 
Чего ждет от отношений: того, чтобы ты однажды перестала упрекать его за беспорядок, полюбила ночевки в палатке и научилась довольствоваться малым (потому что ничего другого он дать тебе неспособен).
 

Что тебе делать: повзрослеть, даже если в детстве твоим любимым героем был Трубадур из мультфильма про Бременских музыкантов. Цветочная поляна — абсолютно непрактичная замена ковру.

Тип 3. Кристиан Грей

Гипнотический взгляд, абсолютная уверенность в себе и весь мир у ног – таким он видит себя сам и именно такое впечатление старается на тебя произвести. На деле же это в лучшем случае менеджер среднего звена или наемный руководитель, который считает, что подчиняться ему должны не только сотрудники. Выглядят эти попытки покомандовать местами даже мило, нотяга к абсолютному контролю над твоей жизнью способна очень быстро утомить(особенно если ты и сама не лыком шита и добилась ничуть не меньшего, чем твой «герой»). Это только в «Оттенках серого» у Грея получалось не выглядеть нелепым в роли вечного «верхнего» — в жизни же мужчины, пытающиеся ему подражать, создают образ ворчливых токсичных типов с завышенными требованиями.

Чего ждет от отношений: сущих пустяков — что ты будешь послушной, удобной и великолепно выглядеть при этом.

Что тебе делать: объяснить ему реальную расстановку сил. Все-таки остается небольшой шанс, что это не намертво приросшая маска «мамкиного доминанта», а неуклюжая попытка распушить перед тобой хвост и продемонстрировать весь стандартный набор качеств «настоящего мужчины».

Тип 4. Вечный девственник

Сейчас он может выглядеть как кинозвезда и вести себя как опытный соблазнитель, нов глубине его души живет неуверенный в себе юноша, с которым девочки не хотели встречаться вплоть до старших курсов университета. Соответственно, все недополученное тогда он стремится дополучить сейчас, все разговоры сводит к своим сексуальным подвигам, провожает взглядом всех мало-мальски симпатичных девушек и флиртует с твоими подругами. С одной стороны, это смешно, с другой — может здорово задеть, особенно если твоя самооценка требует бережного к себе отношения.

Чего ждет от отношений: того, что ты будешь раскрепощена, как героиня фильма категории «18+» и при этом готова закрывать глаза на его постоянные измены. А они неизбежны — ведь он еще не все доказал себе и тем девочкам в своей голове, которые когда-то его отвергли.

Что тебе делать: если ты умеешь разделять влюбленность и секс и не вовлекаться эмоционально там, где не надо — вполне можно провести несколько ярких вечеров в обществе этого самопровозглашенного Казановы. Но не более того!

Тип 5. Красивый мальчик

Он в любой момент времени знает, как выглядит со стороны (впечатляюще!), готов бесконечно говорить о своих успехах, умеет очаровать почти кого угодно,и все это ради единственной цели — поглаживания его нарциссического эго. Обратной стороной этих качеств будет вечное перетягивание одеяла на себя и жуткая обида, если ты вдруг попробуешь выйти под свет софитов рядом с ним. Достижения его при этом могут быть реально значимыми, но никаких сверхцелей типа мира во всем мире за ними нет — исключительно самолюбование и баллы в копилочку собственной исключительности. И да, в качестве обоев на экран смартфона он вряд ли поставит ваше совместное фото — разве что он там очень хорошо получился.
 

Чего ждет от отношений: того, что ты будешь достаточно хороша для того, чтобы с тобой было не зазорно встречаться, но при этом не слишком хороша, чтобы посметь с ним конкурировать (а то и того хуже — затмить!)

Что тебе делать: разворачиваться и искать другого человека, которому нужны все-таки отношения, а не удобное зеркало.

Тип 6. Всеобщий брат

В принципе, это классический «славный малый», который вроде бы расположен к тебе, но ходить на свидания у него катастрофически не хватает времени. То нужно помочь родителям на даче,то у брата среди ночи на трассе спустило колесо, то друг просит отвезти в аэропорт, то другой друг приезжает внезапно пожить на месяц, а у вас так-то были совместные планы… При этом он искренне не понимает, на что можно обижаться — подумаешь, это же кино покажут и завтра, а вот день рождения подружки племянницы, на который эту самую племянницу его попросили отвезти — сегодня, и переносу этот праздник не подлежит.

Чего ждет от отношений: то, что ты постоянно будешь где-то рядом, но всегда волшебным образом сможешь найти себе занятие, если ему опять придется куда-то срываться и спасать мир.

Что тебе делать: очень тактично поговорить с ним о правильной расстановке приоритетов и личных границах, которые его близкие то и дело нарушают, сваливая на него все дела. И принимать окончательное решение уже по обстоятельствам.

Тип 7. Безумный ученый

Режим дня лесной сони, древнекавказские диалекты, падежи в персидской поэзии или неизвестные факты биографии Ленина – твой избранниксамозабвенно изучает какой-то предмет, совершенно бесполезный в обычной жизни, но (теоретически) вносящий огромный вклад в мировую науку. Он как Ньют Саламандер из «Фантастических тварей», но сказкой отношения с ним могут показаться только в первое время, пока его причуды не начнут утомлять, а перспектива тащить быт за двоих не нарисуется во всей красе. К этому же типажу относятся, в принципе, любые фанатики чего угодно — и геймеры, проводящие несколько десятков часов в неделю в киберпространстве, и творческие натуры, все свободное время тратящие на пленэры или репетиции в любительском театре.

Чего ждет от отношений: чтобы ты понимала важность его работы или хобби и была готова в любой момент, как Муми-мама, поставить рядом с ним вазочку с карамельками и на цыпочках выйти из комнаты.

Что тебе делать: прочитать биографии жен великих людей (например, Софьи Толстой) и решить, точно ли ты хочешь попасть в вечность таким образом.

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